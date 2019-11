Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 22 millió, iOS-es appokra adott pozitív és negatív értékelés tűnt el az App Store-ból, kisebb és nagyobb fejlesztőket egyaránt érintve, egyúttal megváltoztatva az alkalmazáshoz kapcsolódó csillagok számát is.","shortLead":"Több mint 22 millió, iOS-es appokra adott pozitív és negatív értékelés tűnt el az App Store-ból, kisebb és nagyobb...","id":"20191104_apple_app_store_eltunt_ertekelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92738bda-aa72-4561-aa74-14ee3ab32312","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_apple_app_store_eltunt_ertekelesek","timestamp":"2019. november. 04. 15:03","title":"Gondban a fejlesztők: sok millió értékelés tűnt el az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba ütköztek a kutatás során. ","shortLead":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba...","id":"20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44537929-ee20-4d8c-92bb-4e4618908fd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","timestamp":"2019. november. 04. 12:13","title":"Nem mert nyilatkozni egy magyar kutató a New York Timesnak, amikor kiderült, miről írnak cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bfc956b-f108-4d3f-85a6-0a1125964230","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárulta végre a Microsoft, mikortól lesz használható új, Chromium alapú Edge böngészője. A debütálás közelebb van, mint gondolnánk.","shortLead":"Elárulta végre a Microsoft, mikortól lesz használható új, Chromium alapú Edge böngészője. A debütálás közelebb van...","id":"20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bfc956b-f108-4d3f-85a6-0a1125964230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f08da41-2cf4-4bab-9ff9-879b19e20dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo_letoltes","timestamp":"2019. november. 04. 16:03","title":"Itt a dátum, ekkor jön a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varju László az ügyészségi vád szerint megragadta az egyik köztévés biztonsági őr vádliját, egy másik lábát pedig úgy fogta meg, hogy az elesett, ezért garázdaság és súlyos testi sértés ellene a vád. A Parlament ugyanúgy kiadta ő a vádhatóságnak, mint a KDNP-s Aradszki Andrást.\r

\r

","shortLead":"Varju László az ügyészségi vád szerint megragadta az egyik köztévés biztonsági őr vádliját, egy másik lábát pedig...","id":"20191104_Szintiszta_koncepcios_eljaras__felfuggesztette_a_Parlament_a_teveszekhazbol_kidobott_DKs_kepviselo_mentelmi_jogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe2b7d5-832c-4d75-b679-d77f715dc60b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Szintiszta_koncepcios_eljaras__felfuggesztette_a_Parlament_a_teveszekhazbol_kidobott_DKs_kepviselo_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. november. 04. 16:56","title":"\"Színtiszta koncepciós eljárás\" - felfüggesztette a Parlament a tévészékházból kidobott DK-s képviselő mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A verseny kínai résztvevői állítólag azzal fenyegetőztek, hogy szétzúzzák az édességet, amely a hongkongi tüntetőkről emlékezik meg. A szervezők szerint formai okok miatt diszkvalifikálták a tortát. ","shortLead":"A verseny kínai résztvevői állítólag azzal fenyegetőztek, hogy szétzúzzák az édességet, amely a hongkongi tüntetőkről...","id":"20191105_politikai_cenzura_hongkong_cukrasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dd118-6344-4f73-b90b-8228f130e0fa","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_politikai_cenzura_hongkong_cukrasz","timestamp":"2019. november. 05. 12:23","title":"Politikai cenzúrát emleget egy brit cukrászversenyről kizárt torta alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete. ","shortLead":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete. ","id":"20191104_m5_halalos_baleset_kamion_szemelyautok_aldozatok_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3924d-a945-4e9a-9b5d-9d49717deb6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_m5_halalos_baleset_kamion_szemelyautok_aldozatok_azonositas","timestamp":"2019. november. 04. 16:32","title":"Mind a hét áldozatot azonosították az M5-ösön történt baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hosszú fejlődési folyamat kell a gyerekeknek ahhoz, hogy megértsék, mi a pénz valójában, és a szülők ebben rengeteget segíthetnek nekik. Íme 12 tipp az alapok átadáshoz!","shortLead":"Hosszú fejlődési folyamat kell a gyerekeknek ahhoz, hogy megértsék, mi a pénz valójában, és a szülők ebben rengeteget...","id":"20191105_Hogyan_tanitsuk_meg_a_gyerekeknek_mi_az_a_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38d85ff-3256-4e3e-9aa1-c32d8b6b6303","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191105_Hogyan_tanitsuk_meg_a_gyerekeknek_mi_az_a_penz","timestamp":"2019. november. 05. 15:44","title":"Hogyan tanítsuk meg a gyerekeknek, mi az a pénz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16aa1c14-7386-4d2c-81aa-12963f722b33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Togliattiban található létesítményben mostantól egy új versenyautó-prototípus is megtekinthető.","shortLead":"A Togliattiban található létesítményben mostantól egy új versenyautó-prototípus is megtekinthető.","id":"20191105_ime_a_lada_muzeum_260_kmh_vegsebessegu_uj_buszkesege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16aa1c14-7386-4d2c-81aa-12963f722b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9172c5de-4615-49f1-83d3-572f8212a2ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_ime_a_lada_muzeum_260_kmh_vegsebessegu_uj_buszkesege","timestamp":"2019. november. 05. 06:41","title":"Íme a Lada-múzeum 260 km/h végsebességű új büszkesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]