Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Realban hatalmasat játszott a 18 éves Rodrygo a csoportkör 4. fordulójában.","shortLead":"A Realban hatalmasat játszott a 18 éves Rodrygo a csoportkör 4. fordulójában.","id":"20191107_bajnokok_ligaja_paris_saint_germain_real_madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4507419-cd04-4968-add5-af079a2b0108","keywords":null,"link":"/sport/20191107_bajnokok_ligaja_paris_saint_germain_real_madrid","timestamp":"2019. november. 07. 05:42","title":"BL: A PSG az újabb továbbjutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek Budapest utcáin. ","shortLead":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek...","id":"20191107_erdogan_orban_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b899b29-cc06-4e71-bdad-983e640074b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_orban_percrol_percre","timestamp":"2019. november. 07. 15:06","title":"Közlekedési káoszt hozott estére Erdogan látogatása - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország Magyarországot kárpótolta elsőként azért, hogy áprilisban szerves klórvegyületekkel szennyezett olaj érkezett a Barátság kőolajvezetéken Európa felé. Orosz források szerint Budapest már meg is kapta a pénzt.","shortLead":"Oroszország Magyarországot kárpótolta elsőként azért, hogy áprilisban szerves klórvegyületekkel szennyezett olaj...","id":"20191107_Magyarorszag_elsokent_kapott_karteritest_az_orosz_olajszennyezesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e207741-7549-49ef-b22a-908161b5db9e","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Magyarorszag_elsokent_kapott_karteritest_az_orosz_olajszennyezesert","timestamp":"2019. november. 07. 15:06","title":"Magyarország elsőként kapott kártérítést az orosz olajszennyezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","shortLead":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","id":"20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4548c1-f429-4e7d-9b82-0f746a23c9a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","timestamp":"2019. november. 06. 16:17","title":"Közel negyedével drágultak a lakások Budapesten egy év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfec433-0482-41a8-9451-7adb8ddee917","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Marek Jedraszewski krakkói érsek korábban a kormánypárt homofób kampányához is csatlakozott. ","shortLead":"Marek Jedraszewski krakkói érsek korábban a kormánypárt homofób kampányához is csatlakozott. ","id":"20191108_krakko_ersek_kituntetes_homofobia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfec433-0482-41a8-9451-7adb8ddee917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b78d72-12ea-469e-a9da-72f05bbbb862","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_krakko_ersek_kituntetes_homofobia","timestamp":"2019. november. 08. 10:50","title":"Magyar-lengyel kitüntetést kapott a vörös ragályról értekező homofób érsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","shortLead":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","id":"20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26bcc9-0218-4c90-b780-8e47b85fde93","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","timestamp":"2019. november. 06. 12:19","title":"Elkészült az 500 legnagyobb magyar cég listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi, hogy ő végez az első helyen az elnökválasztási küzdelem első fordulójában vasárnap. ","shortLead":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi...","id":"20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e8506d-d88e-4f51-9258-a87de65a687c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","timestamp":"2019. november. 07. 17:15","title":"Román elnökválasztás: a fő kérdés, hogy ki lesz a második az első fordulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ffd5f4-46f2-4165-8131-136d8373906e","c_author":"Bodacz Péter","category":"360","description":"Az Antenna Hungárián keresztül veszi meg a Telenor negyedét az állam, amelynek ezek szerint nem az volt a legfőbb szempontja, hogy a verseny növelése érdekében legyen egy negyedik szereplő is a piacon.","shortLead":"Az Antenna Hungárián keresztül veszi meg a Telenor negyedét az állam, amelynek ezek szerint nem az volt a legfőbb...","id":"201945__allami_bevasarlas__telenor__5g__letelefonaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6ffd5f4-46f2-4165-8131-136d8373906e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16d0659-1c58-4cfd-9a92-40154aa25cf5","keywords":null,"link":"/360/201945__allami_bevasarlas__telenor__5g__letelefonaltak","timestamp":"2019. november. 07. 13:00","title":"Újra lesz állami mobilcég, és ez felforgathatja a távközlési piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]