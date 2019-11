Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f553fea-ab70-4254-8e94-3f7cb67c811b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Outsiderek című filmben négy szentendrei festő meséli el, hogy milyen volt a rendszerváltás előtt képzőművésznek lenni. A harmadik epizódból kiderül, hogyan hatott történetükre a Bizottság zenekar, Balogh István Vilmos pedig az életét megváltoztató döntéséről mesél. ","shortLead":"Az Outsiderek című filmben négy szentendrei festő meséli el, hogy milyen volt a rendszerváltás előtt képzőművésznek...","id":"201901109_Doku360_harmadikresz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f553fea-ab70-4254-8e94-3f7cb67c811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeae43d-1903-4d04-85fb-d63b92d2d079","keywords":null,"link":"/360/201901109_Doku360_harmadikresz","timestamp":"2019. november. 09. 19:00","title":"Doku360: \"Megmutattam a műveim és menedékjogot adott az ENSZ\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6caca3aa-eaae-40f9-b0ff-df160202eb5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szőnyegek és szigetelőanyagok gyártására alkalmas textilipari alapanyagokat tudnak előállítani használt ruhaneműkből svájci kutatók. Már azon is dolgoznak, hogy a használt ruhákból új ruhák születhessenek.

","shortLead":"Szőnyegek és szigetelőanyagok gyártására alkalmas textilipari alapanyagokat tudnak előállítani használt ruhaneműkből...","id":"20191109_hasznalt_ruhak_ujrahasznositasa_textilipar_szonyeg_szigeteloanyag_texaid_texcycle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6caca3aa-eaae-40f9-b0ff-df160202eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d53f05-8181-466f-8331-a87379139ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_hasznalt_ruhak_ujrahasznositasa_textilipar_szonyeg_szigeteloanyag_texaid_texcycle","timestamp":"2019. november. 09. 12:03","title":"Végre tényleg lesz értelme visszaküldeni a használt ruhát a gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügy előzménye, hogy két kerületben is a korábban jogerősen elítélt ügyvédre bíznák a kerületek átvilágítását, jogi ügyeit. ","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy két kerületben is a korábban jogerősen elítélt ügyvédre bíznák a kerületek átvilágítását, jogi...","id":"20191109_Czegledy_Csaba_ujbudai_illetve_az_erzsebetvarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0443137e-0101-4bd7-93cf-d1e1b112a221","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Czegledy_Csaba_ujbudai_illetve_az_erzsebetvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2019. november. 09. 21:18","title":"Az LMP-nél is kiverte a biztosítékot Czeglédy megbízása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8aad9f-3803-4a8a-873d-b70c38f7431e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze az egészhez az is kellett, hogy rögbifanok fussanak össze vele.","shortLead":"Persze az egészhez az is kellett, hogy rögbifanok fussanak össze vele.","id":"20191108_Levideoztak_egy_belugat_ami_visszahozza_a_labdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8aad9f-3803-4a8a-873d-b70c38f7431e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ed76f0-8165-4a63-9690-41e33c8c53be","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Levideoztak_egy_belugat_ami_visszahozza_a_labdat","timestamp":"2019. november. 08. 19:36","title":"Levideóztak egy belugát az északi sarknál, ami visszahozza a labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","shortLead":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","id":"20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f0c76f-da8e-4fab-ae3b-9e4394dcbabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","timestamp":"2019. november. 09. 16:47","title":"Nyilvános ülésen fogja tárgyalni Borkai ügyét az olimpiai bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is megmarad az információ.","shortLead":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is...","id":"20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cba4199-ea96-4ae2-adcd-a4a5ed12696d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","timestamp":"2019. november. 08. 22:03","title":"DVD? Pendrive? Felejtse el, a Microsoft üveglapja sokkal jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek a felvételi eljárás során, ezért a tudásért jelentős többletpont jár majd - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton, Budapesten.","shortLead":"Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek...","id":"20191109_Ugyan_nyelvvizsga_mar_nem_kell_a_felvetelihez_de_ha_van_az_elonyt_jelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa3876-6ac1-43e2-9437-5cdb653ba742","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Ugyan_nyelvvizsga_mar_nem_kell_a_felvetelihez_de_ha_van_az_elonyt_jelent","timestamp":"2019. november. 09. 13:28","title":"Ugyan nyelvvizsga már nem kell a felvételihez, de ha van, az előnyt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ed006-72d8-4e1b-bd3f-bb002a921479","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael visszaszolgáltat Jordániának két bérelt területet, miután Ammán nem hosszabbította meg - a két ország közötti béke jelképének számító - 25 évre szóló bérlet hatályát.","shortLead":"Izrael visszaszolgáltat Jordániának két bérelt területet, miután Ammán nem hosszabbította meg - a két ország közötti...","id":"20191109_Izrael_visszaszolgaltat_Jordanianak_ket_berelt_teruletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=321ed006-72d8-4e1b-bd3f-bb002a921479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a0e5b1-18e5-4048-84db-afbbb8916b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Izrael_visszaszolgaltat_Jordanianak_ket_berelt_teruletet","timestamp":"2019. november. 09. 20:55","title":"Izrael visszaad Jordániának két bérelt területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]