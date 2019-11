Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b85d9589-46a4-4c05-8a5a-8ed16fe973c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nu metál úttörői 6 év után visszatérnek Budapestre, június 9-én adnak koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.\r

","shortLead":"A nu metál úttörői 6 év után visszatérnek Budapestre, június 9-én adnak koncertet a Papp László Budapest...","id":"20191111_Budapestre_jon_a_Korn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b85d9589-46a4-4c05-8a5a-8ed16fe973c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bbcb41-6016-4e30-82c1-8623ff830bca","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Budapestre_jon_a_Korn","timestamp":"2019. november. 11. 11:19","title":"Budapestre jön a Korn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","id":"20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f090467-5a24-4a77-ab20-a76f647a0c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","timestamp":"2019. november. 11. 11:21","title":"A Porsche megmutatta a 650 lóerős új 911 Turbo S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kereszttűzbe kerülhet a magyar biztosjelölt, tömegverekedés egy német meccsen, 4600 kilométer kajakozás. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kereszttűzbe kerülhet a magyar biztosjelölt, tömegverekedés egy német meccsen, 4600 kilométer kajakozás. Ez a hvg360...","id":"20191111_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd4f98f-a692-4121-abbe-0998fbabf5a4","keywords":null,"link":"/360/20191111_Radar360","timestamp":"2019. november. 11. 17:29","title":"Radar360: Papagájként működött a kampányban a kormánypárti sajtó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kelemen Hunor (RMDSZ) közel négy százalékos eredményt ért el az elnökválasztás első fordulójában.","shortLead":"Kelemen Hunor (RMDSZ) közel négy százalékos eredményt ért el az elnökválasztás első fordulójában.","id":"20191111_Iohannis_nyert_Romaniaban_az_elso_reszeredmenyek_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac9d8b9-47e8-4e2f-8355-dde216f2c4c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Iohannis_nyert_Romaniaban_az_elso_reszeredmenyek_szerint","timestamp":"2019. november. 11. 08:03","title":"Iohannis magabiztosan nyert Romániában az első részeredmények szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7759605e-0de2-4fff-bba6-aea509f220d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látványosan ünnepeltek.","shortLead":"Látványosan ünnepeltek.","id":"20191112_Gigantikus_oroszlanhologram_setalt_vegig_egy_argentin_stadion_lelatojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7759605e-0de2-4fff-bba6-aea509f220d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f791d6bc-2839-4820-9137-dee4109e6b9a","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Gigantikus_oroszlanhologram_setalt_vegig_egy_argentin_stadion_lelatojan","timestamp":"2019. november. 12. 14:43","title":"Gigantikus lángoroszlán sétált végig egy argentin stadion lelátóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa59a9a2-2edb-47ef-bb9d-d0b3cb2bb560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosokat is megdöbbentette az eset.","shortLead":"Az orvosokat is megdöbbentette az eset.","id":"20191111_csotany_ful_kina_ferfi_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa59a9a2-2edb-47ef-bb9d-d0b3cb2bb560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713775b2-61d4-4971-bd99-d0e99824d235","keywords":null,"link":"/elet/20191111_csotany_ful_kina_ferfi_vizsgalat","timestamp":"2019. november. 11. 22:02","title":"Csótánycsalád élt egy kínai férfi jobb fülében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Mindenkit meglepett a Ryanair bejelentése, miszerint kivonul Budapestről és helyét lengyel leányvállalatának, a Buzz-nak adja át. Több légügyi szakértővel beszéltünk arról, mi motiválhatta a lépést.","shortLead":"Mindenkit meglepett a Ryanair bejelentése, miszerint kivonul Budapestről és helyét lengyel leányvállalatának...","id":"20191112_ryanair_buzz_ferihegy_wizz_air_fapados_legitarsasag_arverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5549d629-a9d9-4a7b-b129-15ea2cfd75af","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_ryanair_buzz_ferihegy_wizz_air_fapados_legitarsasag_arverseny","timestamp":"2019. november. 12. 12:00","title":"Nem a Wizz Airrel, inkább a dolgozóival hadakozik a Budapestről kivonuló Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

\r

","shortLead":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

\r

","id":"20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c3a049-f9f2-4dd5-ac4b-be8f7294bef6","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","timestamp":"2019. november. 11. 06:09","title":"Öt ember halt meg balesetben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]