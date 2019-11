Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"ÁLLATOK JOGAI\" - ezt varratta magára, legalább 100-as betűmérettel.","shortLead":"\"ÁLLATOK JOGAI\" - ezt varratta magára, legalább 100-as betűmérettel.","id":"20191112_moby_tetovalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc293d37-5440-4c79-892e-fec63c961784","keywords":null,"link":"/elet/20191112_moby_tetovalas","timestamp":"2019. november. 12. 21:53","title":"Elég merész tetoválással jelentkezett Moby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azután érte támadás az oldalt, hogy nyilvánosságra hoztak korábbi szerződéseket. ","shortLead":"Azután érte támadás az oldalt, hogy nyilvánosságra hoztak korábbi szerződéseket. ","id":"20191112_Feltortek_Erzsebetvaros_honlapjat_Niedermullert_gyalaztak_a_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a85150b-2d21-415d-ae3f-4c1b305c2077","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Feltortek_Erzsebetvaros_honlapjat_Niedermullert_gyalaztak_a_hackerek","timestamp":"2019. november. 12. 12:45","title":"Feltörték Erzsébetváros honlapját, Niedermüllert gyalázták a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b8e17f-61a1-42d0-83a7-6f597f52138c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdődött Gyárfás Tamás pere az előkészítő tárgyalással a Fővárosi Törvényszéken. Gyárfás ellen felbujtóként elkövetett emberölés miatt emeltek vádat Fenyő János egykori médiamogul megöletése miatt. Gyárfás tagadta a vádat. Kövesse velünk a tárgyalás menetét, cikkünk frissül!","shortLead":"Megkezdődött Gyárfás Tamás pere az előkészítő tárgyalással a Fővárosi Törvényszéken. Gyárfás ellen felbujtóként...","id":"20191112_Nincs_mit_beismernem__Megkezdodott_a_Gyarfasper_az_elokeszito_targyalassal__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b8e17f-61a1-42d0-83a7-6f597f52138c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359d09c-eb07-46c1-b76f-8d948120c9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Nincs_mit_beismernem__Megkezdodott_a_Gyarfasper_az_elokeszito_targyalassal__ELO","timestamp":"2019. november. 12. 09:31","title":"\"Nincs mit beismernem\" – elkezdődött a Gyárfás-per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","shortLead":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","id":"20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fa6728-fd80-46d9-8d51-ea89b74cc73f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","timestamp":"2019. november. 12. 11:21","title":"Íme az első kínai villanyautó, ami meghódíthatja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az éjjel végeztek az Iszlám Dzsihád nevű szervezet vezetőjével, erre válaszul a Gázai övezetből rakétákat lőttek ki. Izrael arra szólította fel az embereket, hogy csak akkor utazzanak Tel-Aviv környékére, ha feltétlenül szükséges. ","shortLead":"Az éjjel végeztek az Iszlám Dzsihád nevű szervezet vezetőjével, erre válaszul a Gázai övezetből rakétákat lőttek ki...","id":"20191112_Haborus_keszultseget_rendeltek_el_TelAviv_kornyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf01cde-61a0-47c7-8394-4d148a33e5c6","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Haborus_keszultseget_rendeltek_el_TelAviv_kornyeken","timestamp":"2019. november. 12. 09:06","title":"Háborús készültséget rendeltek el Tel-Aviv környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db5dfe6-a1c1-4b6d-a5fc-336e31f2f0f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A boomerek ellenséges értetlenkedése azért is szomorú, mert ez a generáció teremtette meg a hatvanas évek ellenkultúráját, amelyben megerősödhettek például a polgárjogi mozgalmak.","shortLead":"A boomerek ellenséges értetlenkedése azért is szomorú, mert ez a generáció teremtette meg a hatvanas évek...","id":"20191112_baby_boomer_OK_boomer_Abigail_Disney_Chloe_Swarbrick","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8db5dfe6-a1c1-4b6d-a5fc-336e31f2f0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa51537a-8672-40b9-ab29-f847af52b401","keywords":null,"link":"/elet/20191112_baby_boomer_OK_boomer_Abigail_Disney_Chloe_Swarbrick","timestamp":"2019. november. 12. 13:20","title":"Helyre tette a kortársait a Disney örököse: nem megsértődni kell, hanem hagyni a fiatalokat irányítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","shortLead":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","id":"20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94e8e95-6161-4ab6-a633-104c2950734d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","timestamp":"2019. november. 12. 06:51","title":"Amerikaiak egészségügyi adataihoz férhetett hozzá a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világot érintő toborzókampányba kezdett a Huawei, hogy minél több fejlesztőt állítson HMS nevű mobilszolgáltatási-rendszere mellé. A vállalat magyar együttműködésben is reménykedik.","shortLead":"Az egész világot érintő toborzókampányba kezdett a Huawei, hogy minél több fejlesztőt állítson HMS nevű...","id":"20191113_huawei_hms_mobile_services_android_google_play_services","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2223b32-94eb-42a0-bcf5-a11b90b350b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_huawei_hms_mobile_services_android_google_play_services","timestamp":"2019. november. 13. 09:33","title":"Egymillió fejlesztő regisztrált a Huawei új rendszerébe, a magyarokat is várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]