[{"available":true,"c_guid":"5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Januárban pedig Tatabányán tekinthetik meg az érdeklődők a címlapokat.","shortLead":"Januárban pedig Tatabányán tekinthetik meg az érdeklődők a címlapokat.","id":"20191114_Megnyilt_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas_Szekesfehervaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0c124b-5939-4c53-9068-ac8671750419","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_Megnyilt_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. november. 14. 13:55","title":"Megnyílt a HVG címlapjait bemutató kiállítás Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén mellette döntött. Ő maga viszont még nem tud erről semmit, mert nem keresték meg a felkéréssel. ","shortLead":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén...","id":"20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f24ad2-869b-4819-9d31-b1fb2dd8c82f","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","timestamp":"2019. november. 14. 13:51","title":"Eldőlt: Dézsi Csaba András lehet a Fidesz polgármesterjelöltje Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c055d5ba-f19c-4d69-9409-78425b498c34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney+ és a The Mandalorian című sorozat sikere a torrentek világában is jól lemérhető.","shortLead":"A Disney+ és a The Mandalorian című sorozat sikere a torrentek világában is jól lemérhető.","id":"20191115_star_wars_the_mandalorian_disney_plus_streaming_torrent_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c055d5ba-f19c-4d69-9409-78425b498c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8bc15c-cecf-4a0b-8001-76aae8640981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_star_wars_the_mandalorian_disney_plus_streaming_torrent_letoltes","timestamp":"2019. november. 15. 10:33","title":"Alig indult el a Disney+, máris berobbant az új Star Wars-sorozat a torrentoldalakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki összefogás jelöltjeként polgármesterré választott Németh Angéla szerint nem a családi kötelék, hanem az alkalmasság döntött fia megválasztásakor. ","shortLead":"Az ellenzéki összefogás jelöltjeként polgármesterré választott Németh Angéla szerint nem a családi kötelék, hanem...","id":"20191114_Bizottsagi_tag_lett_a_polgarmester_fia_a_XV_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af931eb0-f2cd-4303-85f3-241874b1a56f","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Bizottsagi_tag_lett_a_polgarmester_fia_a_XV_keruletben","timestamp":"2019. november. 14. 12:08","title":"A polgármester fia is bizottsági tag lett a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339bec3f-b9dc-4f6e-950a-0b89456743e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs konszenzus arról, hogy hogyan kellene újjáépíteni a tavasszal leégett Notre Dame-ot.","shortLead":"Nincs konszenzus arról, hogy hogyan kellene újjáépíteni a tavasszal leégett Notre Dame-ot.","id":"20191114_A_foepitesz_fogja_be_a_szajat__eldurvult_a_vita_a_NotreDame_ujjaepiteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=339bec3f-b9dc-4f6e-950a-0b89456743e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d6cf58-bd7a-4fc8-ab54-abce3e2b8fff","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_A_foepitesz_fogja_be_a_szajat__eldurvult_a_vita_a_NotreDame_ujjaepiteserol","timestamp":"2019. november. 14. 15:46","title":"\"A főépítész fogja be a száját\" – eldurvult a vita a Notre-Dame újjáépítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vadon élő, nem tenyésztett szent íbiszeket áldoztak fel az ókori egyiptomiak - derítették ki ausztrál kutatók a mumifikált íbiszek és Afrikában vadon élő madarak genetikai vizsgálatával.","shortLead":"Vadon élő, nem tenyésztett szent íbiszeket áldoztak fel az ókori egyiptomiak - derítették ki ausztrál kutatók...","id":"20191113_400_mumifikalt_szent_ibiszt_vizsgaltak_meg_kutatok_es_kiderult_honnan_jottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f924f6-9736-4a6e-9bc1-e9357fb05979","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_400_mumifikalt_szent_ibiszt_vizsgaltak_meg_kutatok_es_kiderult_honnan_jottek","timestamp":"2019. november. 13. 21:25","title":"400 mumifikált szent íbiszt vizsgáltak meg kutatók és kiderült honnan jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7737e0-f54d-4f35-a63a-507a15154920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tűnik széles körű problémának, de azért nem árt figyelni, hogy miként hat az akkumulátoros üzemidőre a legújabb iOS-frissítés.","shortLead":"Egyelőre nem tűnik széles körű problémának, de azért nem árt figyelni, hogy miként hat az akkumulátoros üzemidőre...","id":"20191114_apple_iphone_gyorsan_merul_ios_1322_frissites_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f7737e0-f54d-4f35-a63a-507a15154920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12302f5-460f-4e2d-83d1-186972145d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_apple_iphone_gyorsan_merul_ios_1322_frissites_hiba_bug","timestamp":"2019. november. 14. 10:03","title":"Nem véletlenül merül le mostanában hamar az iPhone-ja, ha frissített az iOS 13.2.2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","shortLead":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","id":"20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d30941-ad88-4d2f-acb6-57a82ae79c89","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","timestamp":"2019. november. 13. 21:28","title":"Túl kevés benne a hatóanyag, visszahívnak egy köszvénygyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]