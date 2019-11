Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d507915-c5d3-42a8-8c86-e252e33217c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utca egyik fele Szigetszentmiklóshoz tartozik, a lakók attól tartanak, hogy nem fognak tudni kihajtani az utcára, ha befejeződik az útfelújítás. ","shortLead":"Az utca egyik fele Szigetszentmiklóshoz tartozik, a lakók attól tartanak, hogy nem fognak tudni kihajtani az utcára, ha...","id":"20191114_Csak_az_utca_egyik_felet_csinaljak_meg_Csepel_hataraban_haborognak_a_lakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d507915-c5d3-42a8-8c86-e252e33217c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5c01a4-aee3-463f-b8b8-8c9663ae44bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_Csak_az_utca_egyik_felet_csinaljak_meg_Csepel_hataraban_haborognak_a_lakok","timestamp":"2019. november. 14. 20:16","title":"Csak az utca egyik felét csinálják meg Csepel határában, háborognak a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"20 darab Szu-35-öst vennének, de Amerikának ez nagyon nem tetszik.","shortLead":"20 darab Szu-35-öst vennének, de Amerikának ez nagyon nem tetszik.","id":"20191115_Buntetes_var_Egyiptomra_ha_orosz_harci_gepeket_vaasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c7d284-3d2b-4aa3-bf15-bcbbf81b643d","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Buntetes_var_Egyiptomra_ha_orosz_harci_gepeket_vaasarol","timestamp":"2019. november. 15. 10:31","title":"Büntetés vár Egyiptomra, ha orosz harci gépeket vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e91ab-4aa8-4d97-be94-af4ec8781103","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számunkra idegen városban gyakran térkép segítségével sem könnyű megtalálni a fontos helyeket. A Google ezt egy kis trükkel most egyszerűbbé tette.","shortLead":"Egy számunkra idegen városban gyakran térkép segítségével sem könnyű megtalálni a fontos helyeket. A Google ezt egy kis...","id":"20191115_turizmus_latnivalo_nevezetesseg_emlekmu_google_maps_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418e91ab-4aa8-4d97-be94-af4ec8781103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be88d22-156e-44de-8faf-603de82f9aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_turizmus_latnivalo_nevezetesseg_emlekmu_google_maps_terkep","timestamp":"2019. november. 15. 08:03","title":"Imádni fogja a Google Maps új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d46318-4f3f-4a36-8589-8c0a986d8136","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Évtizedeken át Magyarország névjegye volt, minden focival kapcsolatos toplistán ott van, nála hatékonyabb góllövőt nagyítóval kell keresni, szoborba öntötték, múzeuma van, nemzetközi díj és utca névadója. Stadiont neveztek el róla, amely helyére vadonatúj épült, de – természetesen – változatlanul az ő nevét viseli. Az avatóünnepség alkalmából közöljük újra a HVG 1997-es portré-interjúját Puskás Ferenccel, alias Öcsivel.","shortLead":"Évtizedeken át Magyarország névjegye volt, minden focival kapcsolatos toplistán ott van, nála hatékonyabb góllövőt...","id":"20191115_puskas_hvgportre_1997","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d46318-4f3f-4a36-8589-8c0a986d8136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773c684b-0b85-4d4e-928b-e847482dda44","keywords":null,"link":"/360/20191115_puskas_hvgportre_1997","timestamp":"2019. november. 15. 10:00","title":"Puskás Ferenc: Szidták az anyánkat. A focistának az ilyesmit meg kell szokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f311887d-5b42-4d8c-ab4c-2034c12da860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legalább 145-ös IQ-val rendelkező Laurent Simons még csak 9 éves, de már a legjobb egyetemek várják PhD-zni.","shortLead":"A legalább 145-ös IQ-val rendelkező Laurent Simons még csak 9 éves, de már a legjobb egyetemek várják PhD-zni.","id":"20191115_laurent_simons_zseni_diploma_9_eves_gyermek_villamosmernok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f311887d-5b42-4d8c-ab4c-2034c12da860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f5cbc2-6ee1-45e4-8ae1-ecd6e7b39633","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_laurent_simons_zseni_diploma_9_eves_gyermek_villamosmernok","timestamp":"2019. november. 15. 13:03","title":"9 évesen készül diplomázni a belga zsenigyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lemond a fosszilis energiaforrásokról az Európai Beruházási Bank: 2021-től nem fognak ilyen projekteket finanszírozni. ","shortLead":"Lemond a fosszilis energiaforrásokról az Európai Beruházási Bank: 2021-től nem fognak ilyen projekteket finanszírozni. ","id":"20191115_Fontos_dontes_nagyot_lep_a_megujulok_fele_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5355acb-1f35-43e7-b38f-937cb6e69846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Fontos_dontes_nagyot_lep_a_megujulok_fele_az_EU","timestamp":"2019. november. 15. 10:14","title":"Nagyot lép a megújuló energiák felé az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","shortLead":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","id":"20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7f0acf-b1fa-475b-b3b2-e990ce4b712c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","timestamp":"2019. november. 15. 08:34","title":"Ellenőrizze a téli gumiját, mielőtt a rendőr teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nagy változás várható a mobilpiacon – hangzott el a konkurensek számára fenyegetésként is beillő ígéret szerda este, a Xiaomi budapesti sajtótájékoztatóján. Az eseményt annak apropóján tartották, hogy a gyártó most hivatalos képviselettel is belép a magyar piacra. Kiderült, hangzatos globális terveik mögött már most komoly számok állnak. Ha tartják magukat a nem is annyira titkos recepthez, sikerük szinte garantált.","shortLead":"Nagy változás várható a mobilpiacon – hangzott el a konkurensek számára fenyegetésként is beillő ígéret szerda este...","id":"20191115_xiaomi_magyar_kepviselet_redmi_note_8t_xiaomi_mi_note_10_pro_specifikacio_magyar_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50db7731-1c24-407e-8c2d-962c06cf0b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_xiaomi_magyar_kepviselet_redmi_note_8t_xiaomi_mi_note_10_pro_specifikacio_magyar_ar","timestamp":"2019. november. 15. 07:03","title":"A Xiaomi az új Huawei, és most sebességbe kapcsol Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]