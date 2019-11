Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72bb9d73-3d01-4d43-b4dd-ba7cda033f9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Először nyitott vidéki éttermet a Padthai Wokbar.","shortLead":"Először nyitott vidéki éttermet a Padthai Wokbar.","id":"20191116_Gyorbe_is_betette_a_labat_egy_budapesti_etteremlanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bb9d73-3d01-4d43-b4dd-ba7cda033f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04f3f1a-4a26-4d65-9143-7b383c85fbd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191116_Gyorbe_is_betette_a_labat_egy_budapesti_etteremlanc","timestamp":"2019. november. 16. 17:53","title":"Győrbe is betette a lábát egy budapesti étteremlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány kedden benyújtott egy 200 oldalas salátatörvény-javaslatot az Országgyűlésnek, amely tovább erősítheti a bíróságok feletti kormányzati befolyást és biztosíthatja, hogy a különbíróságok felállítása nélkül is a kormánynak kedvező döntések születhessenek a politikailag kényes ügyekben – áll az Amnesty International Magyarország friss elemzésében.","shortLead":"A kormány kedden benyújtott egy 200 oldalas salátatörvény-javaslatot az Országgyűlésnek, amely tovább erősítheti...","id":"20191115_amnesty_international_magyarorszag_orban_kormany_biroi_fuggetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053c301a-f5d1-4c68-86da-3f53c300f88d","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_amnesty_international_magyarorszag_orban_kormany_biroi_fuggetlenseg","timestamp":"2019. november. 15. 13:53","title":"Amnesty: A kormány arra készül, hogy tovább korlátozza a bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"20 darab Szu-35-öst vennének, de Amerikának ez nagyon nem tetszik.","shortLead":"20 darab Szu-35-öst vennének, de Amerikának ez nagyon nem tetszik.","id":"20191115_Buntetes_var_Egyiptomra_ha_orosz_harci_gepeket_vaasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c7d284-3d2b-4aa3-bf15-bcbbf81b643d","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Buntetes_var_Egyiptomra_ha_orosz_harci_gepeket_vaasarol","timestamp":"2019. november. 15. 10:31","title":"Büntetés vár Egyiptomra, ha orosz harci gépeket vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9f24b9-fc14-4257-aa9b-ddcc40e4962c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere péntek délután tárgyalt az aHang és a Védegylet képviselőivel. A parkolót újratervezik és azt ígérte a polgármester, hogy a vastagabb fákat nem vágják ki. A Párbeszéd viszont ennek ellenére is tüntet.","shortLead":"Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere péntek délután tárgyalt az aHang és a Védegylet képviselőivel...","id":"20191115_Pokorni_Ujratervezik_a_Normafara_tervezett_parkolot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c9f24b9-fc14-4257-aa9b-ddcc40e4962c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143c100f-ca70-4d04-acf2-818ec67be549","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Pokorni_Ujratervezik_a_Normafara_tervezett_parkolot","timestamp":"2019. november. 15. 17:11","title":"Újratervezik a Normafára tervezett parkolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f390244c-6d0f-450e-9ac3-a1e19218567f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vele készült interjúban a Neuralink nevű cég különféle fejlesztéseiről kérdezték Elon Muskot, aki igen meglepő elképzelésekről számolt be.","shortLead":"Egy vele készült interjúban a Neuralink nevű cég különféle fejlesztéseiről kérdezték Elon Muskot, aki igen meglepő...","id":"20191115_elon_musk_neuralink_agyi_interfesz_agyproblema_neurologia_skizofrenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f390244c-6d0f-450e-9ac3-a1e19218567f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2403ba70-b217-4797-88c8-45052d1045b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_elon_musk_neuralink_agyi_interfesz_agyproblema_neurologia_skizofrenia","timestamp":"2019. november. 15. 09:33","title":"Elon Musk szerint új találmányuk a skizofréniát is képes lesz gyógyítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Korábban sem az SZDSZ, sem az MSZP jelöltjeként nem sikerült nyernie az országgyűlési képviselő-választásokon, most azonban az ellenzéki összefogásnak köszönhetően Érd polgármestere lett. Portréinterjú Csőzik Lászlóval.","shortLead":"Korábban sem az SZDSZ, sem az MSZP jelöltjeként nem sikerült nyernie az országgyűlési képviselő-választásokon, most...","id":"201946_csozik_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923095dc-6334-42df-bb26-675fb8369a9f","keywords":null,"link":"/360/201946_csozik_laszlo","timestamp":"2019. november. 15. 15:00","title":"Csőzik László: \"Plebejus politikus vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez az álom végre megvalósult.”","shortLead":"„Ez az álom végre megvalósult.”","id":"20191115_Orban_az_uj_Puskas_Arenarol_Jo_ha_szazevente_egyszer_nyilik_lehetoseg_ilyen_beruhazasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a828c0f1-bccc-44c7-b369-c730412f5183","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Orban_az_uj_Puskas_Arenarol_Jo_ha_szazevente_egyszer_nyilik_lehetoseg_ilyen_beruhazasra","timestamp":"2019. november. 15. 08:54","title":"Orbán az új Puskás Arénáról: Jó, ha százévente egyszer nyílik lehetőség ilyen beruházásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy áldozat szerint a herceg és Jeffrey Epstein szexrabszolgaként tartották őt.","shortLead":"Egy áldozat szerint a herceg és Jeffrey Epstein szexrabszolgaként tartották őt.","id":"20191115_Andras_herceg_eloszor_szolalt_meg_azota_hogy_szexualis_visszaelessel_vadoltak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55289795-664f-4d18-aaf0-66dcc1b0ea89","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Andras_herceg_eloszor_szolalt_meg_azota_hogy_szexualis_visszaelessel_vadoltak_meg","timestamp":"2019. november. 15. 16:35","title":"András herceg először szólalt meg azóta, hogy szexuális visszaéléssel vádolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]