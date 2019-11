Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 56-os és a 17-es villamos nem jár a Rudas Gyógyfürdő és a Dózsa György tér között.","shortLead":"Az 56-os és a 17-es villamos nem jár a Rudas Gyógyfürdő és a Dózsa György tér között.","id":"20191118_Villamos_utkozott_egy_autoval_a_Dobrentei_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83879e78-14c4-4fa9-9e51-5a924733ff48","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Villamos_utkozott_egy_autoval_a_Dobrentei_teren","timestamp":"2019. november. 18. 08:39","title":"Villamos ütközött egy autóval a Döbrentei téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7faf1f35-168f-45de-be4c-7a018ddac03b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar uniós biztosjelölt csütörtöki meghallgatása után írásban igyekezett meggyőzni a képviselőket a kormánytól való függetlenségéről.","shortLead":"A magyar uniós biztosjelölt csütörtöki meghallgatása után írásban igyekezett meggyőzni a képviselőket a kormánytól való...","id":"20191118_varhelyi_oliver_brusszel_biztosjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7faf1f35-168f-45de-be4c-7a018ddac03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe4c36f-0553-462f-9a79-ba470331b9cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_varhelyi_oliver_brusszel_biztosjelolt","timestamp":"2019. november. 18. 15:43","title":"Átment a brüsszeli vizsgáján Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c87cb9c-f709-467d-b39d-36f216b7fb97","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Márciusban Budapestre érkezik a Milkshake és a Trick me című slágereket jegyző amerikai énekesnő.","shortLead":"Márciusban Budapestre érkezik a Milkshake és a Trick me című slágereket jegyző amerikai énekesnő.","id":"20191118_Jon_Kelis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c87cb9c-f709-467d-b39d-36f216b7fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5531d45-4402-4fdd-ab91-f1fdcc67fdc7","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Jon_Kelis","timestamp":"2019. november. 18. 10:36","title":"Budapestre jön Kelis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ráadásul az alapanyagoknak tartalmaznia kell halat, bio minősítésű alapanyagot, továbbá 20 százalékos tejfölt.\r

","shortLead":"Ráadásul az alapanyagoknak tartalmaznia kell halat, bio minősítésű alapanyagot, továbbá 20 százalékos tejfölt.\r

","id":"20191118_kozetkeztetesi_szakacsverseny_harom_fogas_350_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf48d87-d4f5-4267-9f0a-d280e6742100","keywords":null,"link":"/elet/20191118_kozetkeztetesi_szakacsverseny_harom_fogas_350_forint","timestamp":"2019. november. 18. 14:50","title":"Feladták a leckét a szakácsversenyen: három fogás 350 forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62b6ed2-3bd9-4195-9543-5d2f025be7c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csomagot küldeni 2019-ben már nem csak a postával lehet. Külföldön néztünk körbe, hogy milyen új alternatívákat hoztak a közösség részvételén alapuló szolgáltatások. ","shortLead":"Csomagot küldeni 2019-ben már nem csak a postával lehet. Külföldön néztünk körbe, hogy milyen új alternatívákat hoztak...","id":"201946_maganuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62b6ed2-3bd9-4195-9543-5d2f025be7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bc112a-b476-48ec-a64f-2dd652d04951","keywords":null,"link":"/360/201946_maganuton","timestamp":"2019. november. 17. 16:30","title":"A csomagküldésnek is van Uberje, ráadásul több is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják, ezért tartózkodtak. ","shortLead":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják...","id":"20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc64017-330a-43c6-a742-6b357da2c355","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","timestamp":"2019. november. 18. 12:36","title":"Nem vették tárgysorozatba a törököket elítélő határozatot a parlament külügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kőbe vésett üdülési jogi szerződéseiből. Most már a szállodacsoport is szabadulna tőlük, cserébe benyelne pár évnyi áfacsökkentést, ráadásul rájuk hárítaná az új turisztikai adót.","shortLead":"Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kőbe vésett üdülési jogi szerződéseiből. Most már...","id":"20191117_Szaz_eves_udulesi_jogok_a_legnagyobb_szallodacsoport_meg_akar_valni_az_ugyfeleitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ced49-b952-4c2b-8cba-9fd08564a615","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Szaz_eves_udulesi_jogok_a_legnagyobb_szallodacsoport_meg_akar_valni_az_ugyfeleitol","timestamp":"2019. november. 17. 13:30","title":"Üdülési jogok: a legnagyobb szállodacsoport megválna az ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB összesen 35 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az OVB pénzügyi szolgáltatóra, egyebek közt a többes ügynök által az egyes ügyfélszerződések megkötését megelőző hiányos tájékoztatás, a közvetítői alvállalkozók oktatási nyilvántartásának pontatlanságai miatt.","shortLead":"Az MNB összesen 35 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az OVB pénzügyi szolgáltatóra...","id":"20191118_Hianyos_tajekoztatas_es_nyilvantartasok_miatt_buntette_a_jegybank_az_OVBt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8677ce2a-e485-4857-ac9c-d08fb313dbe3","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Hianyos_tajekoztatas_es_nyilvantartasok_miatt_buntette_a_jegybank_az_OVBt","timestamp":"2019. november. 18. 10:08","title":"Megbüntette a jegybank az OVB pénzügyi szolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]