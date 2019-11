Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b62b6ed2-3bd9-4195-9543-5d2f025be7c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csomagot küldeni 2019-ben már nem csak a postával lehet. Külföldön néztünk körbe, hogy milyen új alternatívákat hoztak a közösség részvételén alapuló szolgáltatások. ","shortLead":"Csomagot küldeni 2019-ben már nem csak a postával lehet. Külföldön néztünk körbe, hogy milyen új alternatívákat hoztak...","id":"201946_maganuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62b6ed2-3bd9-4195-9543-5d2f025be7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bc112a-b476-48ec-a64f-2dd652d04951","keywords":null,"link":"/360/201946_maganuton","timestamp":"2019. november. 17. 16:30","title":"A csomagküldésnek is van Uberje, ráadásul több is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép új funkciójának köszönhetően külföldön sem jövünk majd zavarba, ha útbaigazítást kell kérnünk.","shortLead":"A Google Térkép új funkciójának köszönhetően külföldön sem jövünk majd zavarba, ha útbaigazítást kell kérnünk.","id":"20191118_google_maps_google_terkep_kiejtes_idegen_nyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07eb6c1-06ca-44e5-9664-52779c5b11ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_google_maps_google_terkep_kiejtes_idegen_nyelv","timestamp":"2019. november. 18. 09:03","title":"Nagy segítség lesz a Google Maps új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűcs László, a kecskeméti planetárium munkatársa volt az Őrültech legújabb adásának vendége. A szakember mesélt a csillagászati megfigyelési technológiák, valamint az űrutazás közelmúltjáról és jelenéről is.","shortLead":"Szűcs László, a kecskeméti planetárium munkatársa volt az Őrültech legújabb adásának vendége. A szakember mesélt...","id":"20191117_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d80d2f-4eef-472a-813b-d9907f3f9fad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2019. november. 17. 21:33","title":"Podcast: Elon Musk a sci-fiből csinált valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, nem is tudott róla.","shortLead":"Sőt, nem is tudott róla.","id":"20191118_Erzsebet_kiralyno_nem_hagyta_jova_Andras_herceg_interjujat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005c262-afe7-4836-9802-1c679be2623d","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Erzsebet_kiralyno_nem_hagyta_jova_Andras_herceg_interjujat","timestamp":"2019. november. 18. 14:12","title":"Erzsébet királynő nem hagyta jóvá András herceg interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c87cb9c-f709-467d-b39d-36f216b7fb97","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Márciusban Budapestre érkezik a Milkshake és a Trick me című slágereket jegyző amerikai énekesnő.","shortLead":"Márciusban Budapestre érkezik a Milkshake és a Trick me című slágereket jegyző amerikai énekesnő.","id":"20191118_Jon_Kelis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c87cb9c-f709-467d-b39d-36f216b7fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5531d45-4402-4fdd-ab91-f1fdcc67fdc7","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Jon_Kelis","timestamp":"2019. november. 18. 10:36","title":"Budapestre jön Kelis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740cd0fd-cd38-4d10-8cd0-35448b7abf95","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Falak dőltek le szeptemberben a bankrendszerben – a PSD2 uniós direktíva révén kinyílik a kapu a versenyre a hagyományos bankok mellett a fintech cégek számára is, így a bankszámlákra épülve új szolgáltatások jelenhetnek meg.","shortLead":"Falak dőltek le szeptemberben a bankrendszerben – a PSD2 uniós direktíva révén kinyílik a kapu a versenyre...","id":"20191115_Szabaditsuk_fel_Giziket_mint_Izaurat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740cd0fd-cd38-4d10-8cd0-35448b7abf95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242831c-fa06-4409-9e3b-747188f712ea","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191115_Szabaditsuk_fel_Giziket_mint_Izaurat","timestamp":"2019. november. 18. 07:30","title":"„Szabadítsuk fel Gizikét, mint Izaurát!” – Avagy hogyan adják vissza a robotok a könyvelőknek a kihívásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caea61ce-4e46-4fb9-ab77-b23a6d243e2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, Pierre Gasly a második.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, Pierre Gasly a második.","id":"20191117_Verstappen_nyerte_a_Brazil_Nagydijat_a_ket_Ferrari_osszeutkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caea61ce-4e46-4fb9-ab77-b23a6d243e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dadda07-8650-4fc7-9b3a-20bc852508b9","keywords":null,"link":"/sport/20191117_Verstappen_nyerte_a_Brazil_Nagydijat_a_ket_Ferrari_osszeutkozott","timestamp":"2019. november. 17. 20:13","title":"Verstappen nyerte a Brazil Nagydíjat, a két Ferrari összeütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy nem is a genetika lesz a megoldás. Egereknél már sikert értek el a tudósok.","shortLead":"Lehet, hogy nem is a genetika lesz a megoldás. Egereknél már sikert értek el a tudósok.","id":"20191117_Komoly_elorelepes_a_Downszindroma_kezeleseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3a04f8-7715-4f26-a092-1fc033dd7d5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Komoly_elorelepes_a_Downszindroma_kezeleseben","timestamp":"2019. november. 17. 15:22","title":"Komoly előrelépés a Down-szindróma kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]