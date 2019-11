Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki pedig úgy véli, hogy a nyugdíjasok és a más járandóságban részesülők száma egyre emelkedik a honi társadalmon belül – az szintén tévedés áldozata. S ha valaki még azt is hiszi, hogy a nyugdíjminimum itthon többé-kevésbé lépést tart az inflációval – nos, az ugyancsak illúziók rabja.","shortLead":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki...","id":"201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1acbe-9b43-4644-ab5a-f6db6ecfd82e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.47/201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","timestamp":"2019. november. 20. 00:00","title":"Hazai nyugdíjparadoxon: öregedő ország, kevesebb nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5209d6d8-ad3f-450e-9a1b-6488d3347473","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A borotai központú Koch Borászatot nemcsak a hazai pincészetek élmezőnyében tartják számon, a minap Portugáliában a kontinens legjobbjai közé választották. \r

\r

","shortLead":"A borotai központú Koch Borászatot nemcsak a hazai pincészetek élmezőnyében tartják számon, a minap Portugáliában...","id":"20191120_Magyar_boraszat_europai_sikere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5209d6d8-ad3f-450e-9a1b-6488d3347473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89bb927-503a-47e3-8c96-58168aff1f1b","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Magyar_boraszat_europai_sikere","timestamp":"2019. november. 20. 13:50","title":"Európai sikert ért el egy magyar borászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hibára bukkant az Android rendszerében egy kiberbiztonsági cég, amellyel a mobil kamerája távolról is vezérelhetővé vált. A probléma javítását már elkészítette a Google, de az már a telefongyártókon múlik, mikor küldik ki a készülékeikre a frissítést.","shortLead":"Olyan hibára bukkant az Android rendszerében egy kiberbiztonsági cég, amellyel a mobil kamerája távolról is...","id":"20191120_android_hiba_serulekenyseg_kamera_alkalmazas_leskelodes_hacker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d7664f-a7ce-4bf5-980f-279b11ae7de0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_android_hiba_serulekenyseg_kamera_alkalmazas_leskelodes_hacker","timestamp":"2019. november. 20. 15:03","title":"Durva hibát találtak: mások is leselkedhetnek az androidos telefonok kameráján át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több fájdalomcsillapító. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több...","id":"20191119_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e03243f-fe43-4db9-b8bd-d9152ff65d81","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360","timestamp":"2019. november. 19. 08:00","title":"Radar360: Váratlan dolog történt idehaza és Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0970ebd1-4707-4c1a-93af-acd679a86065","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott játékosai önkritikusan értékeltek az Eb-selejtező után.","shortLead":"A válogatott játékosai önkritikusan értékeltek az Eb-selejtező után.","id":"20191120_Sallai_ot_pontos_passzunk_nem_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0970ebd1-4707-4c1a-93af-acd679a86065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e5d69d-1762-4f81-918f-1dc6d037dd98","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Sallai_ot_pontos_passzunk_nem_volt","timestamp":"2019. november. 20. 05:13","title":"Sallai: öt pontos passzunk nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f3508e-ec26-4e42-8955-8b8fb16ad4a4","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták csapnak össze a friss munkaerőpiaci igények által megkívánt rugalmassággal, tudatossággal és kommunikációs képességekkel. Közép- vagy felsővezetőként még nehezebbek a kihívások.","shortLead":"Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták...","id":"20191119_Hogyan_segithetik_egymast_a_nok_Multbeli_mintak_a_jovo_munkahelyein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f3508e-ec26-4e42-8955-8b8fb16ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e7c343-eaa7-4465-92a8-0bfe1c959e83","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191119_Hogyan_segithetik_egymast_a_nok_Multbeli_mintak_a_jovo_munkahelyein","timestamp":"2019. november. 20. 09:30","title":"Hogyan segíthetik egymást a nők? Múltbéli minták a jövő munkahelyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"12abab56-1a5e-4a7f-8b03-2ed4e0565a4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges új hangszórót ad ki a Sony. Az SRS-WS1 nevű eszközt nem a tévé mellett kell elhelyezni, a felhasználó nyakára tervezték.","shortLead":"Különleges új hangszórót ad ki a Sony. Az SRS-WS1 nevű eszközt nem a tévé mellett kell elhelyezni, a felhasználó...","id":"20191120_sony_srs_ws1_hangszoro_hazimozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12abab56-1a5e-4a7f-8b03-2ed4e0565a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab7227-98d2-4ebe-a438-f3c009be81eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_sony_srs_ws1_hangszoro_hazimozi","timestamp":"2019. november. 20. 18:03","title":"A Sony új hangszóróját nyakpárnaként kell hordani, állítólag így lesz csak igazi otthon a filmnézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197e2108-0d0b-4851-a321-802861320153","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Szeged „Dögtiszájának” kármentesítésébe vágott bele Mészáros János cége, amely májusban került a felcsúti dollármilliárdos rokonához. Az évtizedeken át Szeged pöcegödrének használt holtágból 160 ezer köbméter szennyvíziszapot kellene kikotorni és kezelni, és a helyiek attól félnek, hogy éppen az ő házuk közelében találnak majd ehhez helyet.","shortLead":"Szeged „Dögtiszájának” kármentesítésébe vágott bele Mészáros János cége, amely májusban került a felcsúti...","id":"20191119_szeged_dogtisza_meszaros_szennyviziszap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=197e2108-0d0b-4851-a321-802861320153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6629dec4-eba4-4cee-8c28-2120dab4ba88","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_szeged_dogtisza_meszaros_szennyviziszap","timestamp":"2019. november. 19. 15:05","title":"Szeged pöcegödre Mészáros Lőrinc testvéréhez került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]