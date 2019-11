Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság kimondta Tarsoly Csaba vezetői felelősségét, és vagyoni biztosíték megfizetésére kötelezte. A döntés első fokon született, nem jogerős.","shortLead":"A bíróság kimondta Tarsoly Csaba vezetői felelősségét, és vagyoni biztosíték megfizetésére kötelezte. A döntés első...","id":"20191119_tarsoly_csaba_itelet_birosag_quaestor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32f19a4-6c0e-47e1-b493-2f0617671d63","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_tarsoly_csaba_itelet_birosag_quaestor","timestamp":"2019. november. 19. 12:04","title":"11,2 milliárdot kell fizetnie a Quaestor-vezérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli időjárás, a havazás, illetve a nagymennyiségű eső miatt. Egy férfi életét vesztette, többen megsérültek a földcsuszamlások következtében és a lezúduló kőlavinától.","shortLead":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli...","id":"20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bc316-1df7-4fb7-b442-3665c0806c06","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","timestamp":"2019. november. 18. 21:07","title":"Havazás, kőlavina, földcsuszamlás - rájár a rúd Stájerországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be is mutatták énektudásukat. Nem szpojlerezünk, de ez nem a Nélküled. És nem finomkodtak. A meccset kövesse a hvg.hu percről percre tudósításában.","shortLead":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be...","id":"20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bdbf96-a768-451a-945a-27966da11890","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","timestamp":"2019. november. 19. 16:57","title":"Cardiffból jelentjük: a magyar szurkolók dalban mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsorozta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt a Parlamentben. A Párbeszéd társelnöke szerint Orbán meg akarja fojtani az ellenzéki önkormányzatokat, a jobbikos Jakab Péter azt kérdezte, hazugságvizsgálóval is nyilatkozna-e Orbán Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról. A legizgalmasabb kérdéseket és válaszokat videón is megtalálják a cikkben. ","shortLead":"Megsorozta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt a Parlamentben. A Párbeszéd társelnöke szerint Orbán meg akarja...","id":"20191118_azonnali_kerdesek_orban_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb916a7d-cc59-4dfc-9e5a-843cf5b12082","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_azonnali_kerdesek_orban_ellenzek","timestamp":"2019. november. 18. 19:32","title":"Orbán szerint ő nem verte át Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838eac52-fb93-4c28-86d6-39c6dd074061","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német Neckermann is a török Anex Tourshoz kerülhet, amely így a világ második legnagyobb utazási irodájává nőheti ki magát. ","shortLead":"A német Neckermann is a török Anex Tourshoz kerülhet, amely így a világ második legnagyobb utazási irodájává nőheti ki...","id":"20191119_Torok_ceg_veheti_meg_a_Thomas_Cook_nemet_erdekeltsegeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=838eac52-fb93-4c28-86d6-39c6dd074061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61509f38-4a24-4c5a-b75f-5759e9a29a7e","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Torok_ceg_veheti_meg_a_Thomas_Cook_nemet_erdekeltsegeit","timestamp":"2019. november. 19. 08:31","title":"Török cég veheti meg a Thomas Cook német érdekeltségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c761dd-1d9b-499c-94cc-1f85aec53499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elődjeihez hasonlóan a nemrégiben leleplezett újgenerációs Golfból is készül szupersportos R változat.","shortLead":"Elődjeihez hasonlóan a nemrégiben leleplezett újgenerációs Golfból is készül szupersportos R változat.","id":"20191120_333_loero_az_uj_8as_golfot_is_megvaditja_vw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c761dd-1d9b-499c-94cc-1f85aec53499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3193463-955e-488d-812c-ccb6490fa694","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_333_loero_az_uj_8as_golfot_is_megvaditja_vw","timestamp":"2019. november. 20. 07:59","title":"333 lóerő: az új 8-as Golfot is megvadítja a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két exszocialista képviselőt.","shortLead":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két...","id":"20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0d1409-77dc-4344-8c6a-1ea47fcd39d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","timestamp":"2019. november. 19. 18:16","title":"A budafoki fideszesek a Facebookon védik az MSZP-ből kilépett két képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig nem teljes jogú tagok, így nem adhatnak jelöltet a posztra. ","shortLead":"Még mindig nem teljes jogú tagok, így nem adhatnak jelöltet a posztra. ","id":"20191118_Elbukta_alelnoki_posztjat_a_Neppartban_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39568b7-2bb1-46e8-bff0-65e1e1e3141f","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Elbukta_alelnoki_posztjat_a_Neppartban_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 18. 13:12","title":"Elbukta alelnöki posztját a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]