Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszőfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott levél szerint Palkovics László egykori jobbkeze, a kutatóintézet-hálózatot átvevő ELKH Titkárságának jelenlegi főtitkára nemrég arra utasította az intézetek főigazgatóit, hogy könyveljék át az eddig az MTA tulajdonába tartozó ingóságokat saját – vagyis végső soron állami – tulajdonba. Több százezer tételről van szó a számítógépektől a laborberendezésig. Az összesen közel 70 milliárd forint értékű vagyont várhatóan nem adja önként az Akadémia, pláne, hogy a mostani lépés analógiájaként később akár az értékes ingatlanvagyonra is rámozdulhat az állam. ","shortLead":"Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszőfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott...","id":"20191119_mta_ingovagyon_allamositas_kutatointezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73668978-389d-488e-8e8f-f9abe386bf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_mta_ingovagyon_allamositas_kutatointezetek","timestamp":"2019. november. 19. 11:15","title":"Fű alatt államosítanák az MTA teljes ingó vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6be5e9a-1752-4e9c-9c57-8759fe1386f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Ráktérítőtől délre fekvő legnagyobb víznyelőrendszert fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport a dél-kínai Kuanghszi-Csuang Autonóm Területen.","shortLead":"A Ráktérítőtől délre fekvő legnagyobb víznyelőrendszert fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport a dél-kínai...","id":"20191120_hatalmas_viznyelorendszert_kinaban_napo_megye_karszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6be5e9a-1752-4e9c-9c57-8759fe1386f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0470e63-fa65-4f66-8a21-5f30b36297e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_hatalmas_viznyelorendszert_kinaban_napo_megye_karszt","timestamp":"2019. november. 20. 09:03","title":"Hatalmas víznyelőrendszert fedeztek fel Kínában, lenyűgöző képek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbb8597-2eff-4645-9b7d-251dd13f463f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új anyagokkal jelentősen növelhetők a napelemek celláinak hatékonysága. Elterjedésük forradalmat jelentene a napenergia hasznosításában, a szilikonalapú panelek ugyanis lassan elérik teljesítőképességük határát.","shortLead":"Új anyagokkal jelentősen növelhetők a napelemek celláinak hatékonysága. Elterjedésük forradalmat jelentene a napenergia...","id":"20191116_Harmadik_generacios_napelemek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfbb8597-2eff-4645-9b7d-251dd13f463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9addba-0af8-4277-ac7d-f16c68ca67d3","keywords":null,"link":"/360/20191116_Harmadik_generacios_napelemek","timestamp":"2019. november. 20. 12:00","title":"Itt az új anyag, amely forradalmasíthatja a napelemgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják. ","shortLead":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják. ","id":"20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2f7df5-988d-4d89-ae6e-078ebea9adc1","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","timestamp":"2019. november. 19. 05:58","title":"Itt a lista, ezeket árverezik el Andy Vajna tárgyai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaaa218d-1416-42f2-9867-c5452efc2866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes, bár nem egészen eredeti eszközre gyűjtik az előrendeléseket a Kickstarteren. Megoldható vele az okostelefonok egyik problémája, amelyik épp ezen eszközök kis méretéből fakad.","shortLead":"Érdekes, bár nem egészen eredeti eszközre gyűjtik az előrendeléseket a Kickstarteren. Megoldható vele az okostelefonok...","id":"20191119_kickstarter_kampany_phonebook_okostelefonbol_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaaa218d-1416-42f2-9867-c5452efc2866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9941c1bc-6fab-4f02-993f-7dfe78dc41f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_kickstarter_kampany_phonebook_okostelefonbol_laptop","timestamp":"2019. november. 19. 08:33","title":"Egyszerűen lehet érintőkijelzős laptop a telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy fordulunk rá az Eb-selejtező utolsó fordulójára, hogy még van tét a magyar válogatott számára, nem is akármilyen. Négy éve a pótselejtezőben folytathattuk, idén egyenes ágon lehetünk Eb-résztvevők. Nézzük, korábban milyenek voltak az utolsó fordulók, amikor tétje volt!","shortLead":"Úgy fordulunk rá az Eb-selejtező utolsó fordulójára, hogy még van tét a magyar válogatott számára, nem is akármilyen...","id":"20191119_magyar_valogatott_foci_selejtezok_eb_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93626148-7908-4ae2-844f-f1929e5b2455","keywords":null,"link":"/sport/20191119_magyar_valogatott_foci_selejtezok_eb_vb","timestamp":"2019. november. 19. 18:35","title":"Videók: így teljesített a magyar válogatott az elmúlt 81 évben, amikor nyerni kellett az utolsó selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","shortLead":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","id":"20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b13b7-c372-4e3b-b011-9d1c933d2752","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","timestamp":"2019. november. 19. 11:21","title":"Tisztán villanyautóként támad a Toyota népszerű hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b57b60-b784-4fc2-9623-88fd38ff3304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik érintett gyerek anyja szerint a testnevelőtanár arra szólította fel a többi diákot, hogy \"rendezzék le\" a fiát.","shortLead":"Az egyik érintett gyerek anyja szerint a testnevelőtanár arra szólította fel a többi diákot, hogy \"rendezzék le\" a fiát.","id":"20191118_testnevelo_balatonkenese_iskola_szuloi_panasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6b57b60-b784-4fc2-9623-88fd38ff3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6e15d-0267-4a75-83a6-bc380c56b6ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_testnevelo_balatonkenese_iskola_szuloi_panasz","timestamp":"2019. november. 18. 21:24","title":"Verekedésre felbujtással, zaklatással vádoltak meg egy testnevelőt, elküldte az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]