Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem kizárt, hogy a döntéshez Mészáros Lőrinc új szerzeményének is köze van. Pont azokkal megy szembe a döntés, akikre a kormány támaszkodna.

Arra utasította két hete a Szent István Egyetem kancellárja a szarvasi kar dékánját, hogy töröljék a meghirdetett képzési helyeket a felvi.hu oldalról, a már a karon tanuló hallgatóknak pedig két lehetőséget ajánlottak fel: vagy Szarvason fejezik be tanulmányaik, vagy a fővárosban folytatják azokat. A döntés pont azokkal a fiatalokkal megy szembe, akik vidéken maradnának, de a Békés megyei kisvárosnak sem tesz jót a Szarvasi Vas és Fémipari Zrt. felszámolása után egy újabb leépítés. Itt azonban nem ér véget a szarvasi leépítés: a kuriózumnak számító 82 hektáros arborétumot is lepasszolná az egyetem.

Október 30-án a szenátus ülésén született egy döntés, hogy a szarvasi kar, a rektor közvetlen irányítása alá tartozó intézetként folytatja munkáját Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet néven, és csak tömbösített levelező képzés folyna a városi intézményben. Hidegzuhanyként érte a hallgatókat és az oktatókat az újabb utasítás, hogy már a felvételi oldalon sem hirdethetik meg a képzéseket – írta meg a beol.hu öt nappal ezelőtt. Pénteken a hvg.hu is megkereste a gödöllői székhelyű egyetem vezetőit, hogy terveik szerint mi marad a békési kisvárosban, egyelőre nem érkezett válasz tőlük.

Szarvason már körbejárt a hír a bezárásról, ezért Babák Mihály polgármester pénteken tartott egy sajtótájékoztatót azzal, hogy az önkormányzat mentené a menthetőt, ők is keresik a kar megtartására a megoldást, az Arborétumot is átvennék. Kedden délután pedig a Szent István Egyetem vezetői tartottak tájékoztatót Szarvason az érintetteknek, de a fórumra a sajtót nem engedték be, a kar dolgozóit pedig arra utasították, hogy ne adjanak információkat az ott elhangzottakról, majd az egyetem vezetése közleményt fog kiadni. A keddi találkozóról kiszivárgott információk szerint egy kicsit kifarolt a SZIE a kar teljes leállításából, ennek az eredménye lett az, hogy legalább a jelenleg ott tanuló hallgatóknak lesz lehetősége itt befejezni a tanulmányaikat.

© MTI / MTVA / Jászai Csaba

"Átmeneti segély"

A tizenhétezer lakosú békési városra rájár a rúd, megtépázta őket a Szarvasi Vas – és Fémipari Zrt. év eleji bezárása, igaz, a legendás kávéfőzőgép gyártását egy másik cég közreműködésével igyekeznek megtartani. A „vasipari” felszámolása elindult, az állam kiemelt jelentőségűvé minősítette a céget, így felügyelet mellett folyik a felszámolás, az egykori dolgozók is megkaphatták elmaradt béreiket és a végkielégítésüket. Most a város felsőoktatásának belengetett megszüntetése verte ki a biztosítékot.

Közel háromszáz egyetemistát, a kar dolgozóit is érintené a döntés, amely szerint a kar intézetként működne tovább. A diákok a SZIE tervén, a legtöbben a térségből jelentkeztek a mezőgazdasági képzésre, aminek szerintük egyébként is vidéken van a helye. Még a pénteki sajtótájékoztatón azt elmondta a szarvasi polgármester, hogy a kar jövőjéről egyeztetett Farkas Sándorral, az Agrárminisztérium miniszterhelyettesével, megkereste a Szegedi Tudományegyetem vásárhelyi mezőgazdasági karát, de még a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vezetését is, egyelőre teljes a bizonytalanság.

Bár az egyetem vezetése szerint a szarvasi kar pénznyelőként működik, ezt azonban tagadja Nagy Illés István, a Fiatalok a Vidéki Értékek Megőrzésért egyesület régióigazgatója. Ő arra jutott, hogy 6,5 milliárd forint uniós pályázati pénzt nyert el a kar, de az szerinte hozzájuk aligha érkezett meg, hanem Gödöllőn, a SZIE központjában ragadt.

A zárt ajtók mögötti vita elsősorban a pénzről szólt, a gazdasági vezetők úgy látják, hogy a vidéki kar 1,2 milliárd forintos működési adósságot görget maga előtt, ilyen létszám mellett aligha tudják betömködni a lyukakat. A hallgatók szerint viszont az alacsony kihasználtság nem a szarvasiak hibája. Tény, hogy a kar ezer hallgatónak tudna nappali oktatást biztosítani, ehhez képest mindössze 237 diák tanul itt. Összességében az oktatási terek kihasználtsága 10, a kollégiumé pedig 12,5 százalékos – hangzott el a keddi tájékoztatón.

Az sem kizárt, hogy a szarvasi kar elsorvasztásához annak is köze van, hogy a napokban a Mészáros család érdekeltségébe került a Gödöllői Tangazdaság. Szeptemberben a Népszava írt arról, hogy az akkor már elindult adásvétellel egyidejűleg Mészáros Lőrinc emberei megjelentek a Szent István Egyetem folyosóin. Hogy miért kell a felcsúti oligarchának egy kutatóintézet? Ahhoz, hogy Mészárosék birtoka mintagazdaság minősítéshez jusson, ami számos kedvezménnyel jár, ahhoz kutatóbázissal is kell rendelkezniük. Ezt jelentheti az újonnan az oligarchához került Tangazdaság számára a SZIE tulajdonában levő GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Ez viszont nyilván az egyetem erőforrásainak átcsoportosításával is járhat. Így nem csoda, ha a szarvasi kar csak nehezék a SZIE vállán.

© MTI / Kovács Attila

Eddig sem volt egyszerű

A szarvasi mezőgazdasági képzés az elmúlt 150 évben sem volt éppen kanyarok nélküli: 1927-ig középfokú képzőhelyként működött, majd 1960-tól indult a felsőfokú képzés, 1970-ben a Debreceni Agráregyetem kara lett. 2000-ben vált önállóvá a főiskolai kar, ekkortól a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Karaként működött. 2006-ban a bolognai képzéssel itt a BSC képzés folyt, majd 2009-ben integrálta a szarvasi kart a Szent István Egyetem. 2011-től, egy újabb integrációt követően a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusaként működött egészen a 2017-ben elindult darabolásig. Ekkor a Szeged-Csanádi Egyházmegye szelte ki magának a SZIE-ből a gyulai egészségtudományi és a békéscsabai gazdasági képzést, egyébként úgy, hogy az átvett „részlegek” adóssága maradt a Szent István Egyetemnél. Szarvason akkor megmaradt az egyetemi kari képzés.

Az Arborétum is a Szent István Egyetemhez tartozik, úgy tűnik, hogy ez is teher már az egyetem számára, egy idő óta szűkítették az erre szánt forrásokat is, az Európában is egyedülálló parkot az önkormányzat venné át, úgy látják, hogy pénzük is lesz erre. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szarvasi agrárképzéssel mi lesz, de a diákok nem akarnak Budapestre költözni, sorra fogják felkeresni a lehetséges fenntartókat, úgy tudjuk, hogy a focirajongó püspöknél kezdik.