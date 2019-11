Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leszavazta a honvédelmi bizottság Szél Bernadett javaslatát, amely megszüntette volna az áldatlan állapotokat a tranzitzónában. ","shortLead":"Leszavazta a honvédelmi bizottság Szél Bernadett javaslatát, amely megszüntette volna az áldatlan állapotokat...","id":"20191119_Kosa_a_menekultek_ehezteteserol_A_turistak_sem_kapnak_enni_a_magyar_allamtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a131bf-8efd-47c3-bc5d-9821d9e0bcca","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Kosa_a_menekultek_ehezteteserol_A_turistak_sem_kapnak_enni_a_magyar_allamtol","timestamp":"2019. november. 19. 12:14","title":"Kósa a menekültek éheztetéséről: A turisták sem kapnak enni a magyar államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb400590-828b-465a-9376-69dbebe9bb23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ez az első alkalom.","shortLead":"Nem ez az első alkalom.","id":"20191119_Janet_Jackson_csunyan_cserbenhagyta_a_rajongoit_tomegesen_hagytak_ott_a_koncertet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb400590-828b-465a-9376-69dbebe9bb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a07f73-b87e-48fe-9f10-12d55d1b64ef","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Janet_Jackson_csunyan_cserbenhagyta_a_rajongoit_tomegesen_hagytak_ott_a_koncertet","timestamp":"2019. november. 19. 11:25","title":"Janet Jackson csúnyán cserbenhagyta a rajongóit, tömegesen hagyták ott a koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kövesse a meccs előtti eseményeket és az Eb-selejtezőt a hvg.hu-n!","shortLead":"Kövesse a meccs előtti eseményeket és az Eb-selejtezőt a hvg.hu-n!","id":"20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9233dd8-0b03-4e69-9369-021b87ca4eb9","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_elo","timestamp":"2019. november. 19. 18:35","title":"Wales-Magyarország - 2:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt írja, minden tisztelete azoké a bátor kolléganőké, akik „végre belátták, hogy ez nem mehet tovább”.","shortLead":"A rendező azt írja, minden tisztelete azoké a bátor kolléganőké, akik „végre belátták, hogy ez nem mehet tovább”.","id":"20191120_schilling_arpad_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd85dbe9-a87d-4692-a669-7d9daa4a66a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_schilling_arpad_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas","timestamp":"2019. november. 20. 15:48","title":"Schilling Árpád: Aki a színpadon fiatal színésznőket fogdos, és ezt rendezői módszernek nevezi, az aljas ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d6c143-6174-4dd9-ab70-ab22e452562a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svájci hatóságok már keresték egy ideje az autót.","shortLead":"A svájci hatóságok már keresték egy ideje az autót.","id":"20191119_510_loeros_lopott_MercedesAMG_GT_bukkant_fel_Roszken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d6c143-6174-4dd9-ab70-ab22e452562a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0fe7e3-2eca-4f63-8c3f-1f3e0daff25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_510_loeros_lopott_MercedesAMG_GT_bukkant_fel_Roszken","timestamp":"2019. november. 19. 15:28","title":"510 lóerős lopott Mercedes-AMG GT bukkant fel Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52132fb-e652-4a67-855d-357cbe9a8acb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyeztettek a köznevelési államtitkárral, aki ígéretet tett arra, hogy átírják a törvénymódosítás szövegét. ","shortLead":"Egyeztettek a köznevelési államtitkárral, aki ígéretet tett arra, hogy átírják a törvénymódosítás szövegét. ","id":"20191120_waldorf_iskola_koznevelesi_torveny_palkovics_laszlo_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e52132fb-e652-4a67-855d-357cbe9a8acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec303ecc-a60c-4c1a-a888-d572cd84838f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_waldorf_iskola_koznevelesi_torveny_palkovics_laszlo_kormany","timestamp":"2019. november. 20. 16:11","title":"A Waldorf-iskolák kérésére változtat az alternatív iskolákra vonatkozó új szabályokon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15917526-4d91-4971-ac49-3566a05df8bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a formáját. Ugyanakkor azt is állítják, jobban is lehet látni a jelzéseket.","shortLead":"Legalábbis a formáját. Ugyanakkor azt is állítják, jobban is lehet látni a jelzéseket.","id":"20191119_Az_oroszok_forradalmasitjak_a_kozlekedesi_lampat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15917526-4d91-4971-ac49-3566a05df8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce01874-8c72-404a-9dae-046b4a5b6aef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Az_oroszok_forradalmasitjak_a_kozlekedesi_lampat","timestamp":"2019. november. 19. 17:16","title":"Az oroszok forradalmasítják a közlekedési lámpát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 3 millió forinttal több végkielégítést javasolt egy fideszes képviselő Wintermantel Zsoltnak, de a többség nem járult hozzá.","shortLead":"Nagyjából 3 millió forinttal több végkielégítést javasolt egy fideszes képviselő Wintermantel Zsoltnak, de a többség...","id":"20191120_Leszavaztak_a_volt_ujpesti_polgarmester_extra_vegkielegiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b711a18c-9641-42f2-bf49-842cb62c618a","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Leszavaztak_a_volt_ujpesti_polgarmester_extra_vegkielegiteset","timestamp":"2019. november. 20. 09:59","title":"Leszavazták a volt újpesti polgármester extra végkielégítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]