[{"available":true,"c_guid":"3d26224a-30e4-49e6-a898-19e1a412d8b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százharminc éve, 1889. november 20-án született Edwin Powell Hubble amerikai csillagász, a megannyi felfedezése révén mára ikonikussá vált Hubble űrtávcső névadója. Hubble az elsők között jött rá, hogy tágul a világegyetem.","shortLead":"Százharminc éve, 1889. november 20-án született Edwin Powell Hubble amerikai csillagász, a megannyi felfedezése révén...","id":"20191120_edwin_powell_hubble_amerikai_csillagasz_130_eve_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d26224a-30e4-49e6-a898-19e1a412d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58954d14-37f0-40b3-9248-b507d88a70e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_edwin_powell_hubble_amerikai_csillagasz_130_eve_szuletett","timestamp":"2019. november. 20. 10:03","title":"130 éve született Hubble, aki feje tetejére állította a világegyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b72550-8b4a-40e7-bd1e-578c80a1e523","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert a normál húsok mellett sütik őket. ","shortLead":"Mert a normál húsok mellett sütik őket. ","id":"20191119_Maris_bepereltek_a_Burger_Kinget_a_muhusos_hamburger_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4b72550-8b4a-40e7-bd1e-578c80a1e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa5f021-879d-4b34-9445-06ac9ef909a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Maris_bepereltek_a_Burger_Kinget_a_muhusos_hamburger_miatt","timestamp":"2019. november. 19. 16:55","title":"Máris beperelték a Burger Kinget a műhúsos burgere miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890dc955-4a7e-472e-b671-17ae6618568a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai fogyasztók körében végzett új kutatás szerint a vezeték nélküli fülhallgató az egyik leginkább vágyott ajándék karácsonykor. Bár a kutatás a tengerentúlon készült, eredménye a jellemzően onnan átszivárgó itthoni trendekről is elárul valamit.","shortLead":"Egy amerikai fogyasztók körében végzett új kutatás szerint a vezeték nélküli fülhallgató az egyik leginkább vágyott...","id":"20191119_top_karacsonyi_ajandek_2019_apple_airpods_online_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890dc955-4a7e-472e-b671-17ae6618568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66389d83-9cee-414d-9f40-233fbef2463b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_top_karacsonyi_ajandek_2019_apple_airpods_online_vasarlas","timestamp":"2019. november. 19. 14:03","title":"Ez lenne az idei karácsony slágerajándéka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5209d6d8-ad3f-450e-9a1b-6488d3347473","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A borotai központú Koch Borászatot nemcsak a hazai pincészetek élmezőnyében tartják számon, a minap Portugáliában a kontinens legjobbjai közé választották. \r

\r

","shortLead":"A borotai központú Koch Borászatot nemcsak a hazai pincészetek élmezőnyében tartják számon, a minap Portugáliában...","id":"20191120_Magyar_boraszat_europai_sikere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5209d6d8-ad3f-450e-9a1b-6488d3347473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89bb927-503a-47e3-8c96-58168aff1f1b","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Magyar_boraszat_europai_sikere","timestamp":"2019. november. 20. 13:50","title":"Európai sikert ért el egy magyar borászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","shortLead":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","id":"20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87eb4fa-5238-4021-b072-b6414f232836","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","timestamp":"2019. november. 20. 09:21","title":"Megérkezett a VW Passat elektromos utódja, ami közel 600 kilométeres hatótávú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","shortLead":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","id":"20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02621ad9-6f68-4f68-ae0a-898b85937b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","timestamp":"2019. november. 19. 13:18","title":"Mészárosé lett a Gödöllői Tangazdaság az ország legnagyobb pálinkafőzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába van papíron 250 ezer minimálbérre bejelentett magyar dolgozó, a valóságban többségük jóval többet keres – mondta a Magyar Nemzetnek Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke.","shortLead":"Hiába van papíron 250 ezer minimálbérre bejelentett magyar dolgozó, a valóságban többségük jóval többet keres – mondta...","id":"20191119_Tobb_szazezer_magyar_fizetesevel_trukkoznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5210c17-cf33-4bde-a3d5-42d2b29efa38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Tobb_szazezer_magyar_fizetesevel_trukkoznek","timestamp":"2019. november. 19. 16:07","title":"Több százezer magyar fizetésével trükköznek a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta a Jobbik kezdeményezését.","shortLead":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta...","id":"20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2d5626-98a2-433f-899e-fa027d9ad3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","timestamp":"2019. november. 19. 11:31","title":"Leszavazta a Fidesz, hogy állami segítséget nyújthassanak SMA-s gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]