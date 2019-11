Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"433a3615-0489-45a3-8734-c7f44f98f842","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy gyanúsított letartóztatását javasolták a rendőrök. ","shortLead":"Négy gyanúsított letartóztatását javasolták a rendőrök. ","id":"20191121_droglabor_rendorseg_csongrad_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433a3615-0489-45a3-8734-c7f44f98f842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0332a55-2204-4ba8-8ec6-8e4b94ab8bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_droglabor_rendorseg_csongrad_megye","timestamp":"2019. november. 21. 11:08","title":"Droglabort számoltak fel Csongrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszereplős tendert írt ki az MTVA a reklámfelületeinek értékesítésére. A várható nyertes cég tulajdonosai között Fidesz-közeli szereplőket találhatunk.","shortLead":"Egyszereplős tendert írt ki az MTVA a reklámfelületeinek értékesítésére. A várható nyertes cég tulajdonosai között...","id":"20191121_Evi_7800_milliot_kaszalhat_Meszaros_es_kore_a_kozmedias_hirdeteseken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66004a3c-dd68-41d3-89c1-dc5bf2d46dd6","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Evi_7800_milliot_kaszalhat_Meszaros_es_kore_a_kozmedias_hirdeteseken","timestamp":"2019. november. 21. 12:10","title":"Évi 7-800 milliót kaszálhat Mészáros és köre a közmédiás hirdetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69386096-06ba-46fa-b614-ba8364077399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Itt voltak ezek a papírok, a Viktor számlái... nem találom! Elvitte a cica!\"","shortLead":"\"Itt voltak ezek a papírok, a Viktor számlái... nem találom! Elvitte a cica!\"","id":"20191121_bodocs_tibor_gyurcsany_ferenc_parodia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69386096-06ba-46fa-b614-ba8364077399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb73493-1238-4db6-aa57-04435f34a63b","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_bodocs_tibor_gyurcsany_ferenc_parodia","timestamp":"2019. november. 21. 11:14","title":"Bödőcs mint Gyurcsány: Meg akartuk csinálni ezt a k*rva országot, de minket csináltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494629f1-0706-4dbe-801e-0ce6650b19f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időről időre kiadják a szuperszámítógépek top 500-as listáját. A legújabb felsorolásban is elképesztő sebességekkel találkozhatunk, bár az élen nem történt változás a korábbiakhoz képest.","shortLead":"Időről időre kiadják a szuperszámítógépek top 500-as listáját. A legújabb felsorolásban is elképesztő sebességekkel...","id":"20191120_szuperszamitogepek_rangsora_top_500_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=494629f1-0706-4dbe-801e-0ce6650b19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07282023-02ba-4dcc-89dc-abf1f4f8b27f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_szuperszamitogepek_rangsora_top_500_lista","timestamp":"2019. november. 20. 14:03","title":"Top 500: hiába hajt Kína, még mindig amerikaiak a leggyorsabb szuperszámítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezer forint pénzbüntetésre ítélték Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, a párt Sorospénz-sorozatának készítése és birtoklása miatt.","shortLead":"Százezer forint pénzbüntetésre ítélték Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, a párt...","id":"20191121_Megbuntette_a_NAV_a_Ketfarku_Kutya_Part_elnoket_a_Sorospenzek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653f4bb7-8c08-4eeb-8795-51f23e47af2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Megbuntette_a_NAV_a_Ketfarku_Kutya_Part_elnoket_a_Sorospenzek_miatt","timestamp":"2019. november. 21. 13:52","title":"Megbüntette a NAV a Kétfarkú Kutya Párt elnökét a \"Sorospénzek\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán Reprodukciós Program előkészítése, ami a férfiak meddőségét szorítaná vissza – tudta meg a hvg.hu. Az intézkedéscsomag a férfiakat buzdítaná nagyobb tudatosságra és egészséges életmódra, de kérdés, hogy a kormány ezt letudja pár kampánnyal, vagy megteremti-e a feltételeket ahhoz, hogy valóban javuljon a magyar férfiak egészsége. Szakmai forrásaink szerint rég szükség lenne központilag támogatott ösztönzőkre, mert nálunk a probléma állami kezelése sehol nem tart, míg más országokban például a meddőségen segítő spermadonoroknak adókedvezmény jár.","shortLead":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán...","id":"20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739279de-e975-442a-aacf-9b0558f5e360","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","timestamp":"2019. november. 20. 06:30","title":"Nemzőképtelen férfiaknak szóló nemzeti programon dolgoznak Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020039fc-80f2-490c-ab2b-3a756543e95f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi felhőszolgáltatás akár 50 GB-nyi, jól kezelhető tárhelyet kínál. Azonban van egy, nem is akármilyen feltétel ehhez.","shortLead":"Az alábbi felhőszolgáltatás akár 50 GB-nyi, jól kezelhető tárhelyet kínál. Azonban van egy, nem is akármilyen feltétel...","id":"20191120_50_gb_tarhely_ingyenes_kwiqflick","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=020039fc-80f2-490c-ab2b-3a756543e95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736832a6-b56c-45d5-bd7f-e346f50ca3bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_50_gb_tarhely_ingyenes_kwiqflick","timestamp":"2019. november. 20. 12:03","title":"50 GB ingyentárhelyhez juthat, ha jó a rábeszélőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla. Az űrügynökség most tesz róla, hogy minél többekhez jusson el saját, kozmikus zenékkel átszőtt csatornája.","shortLead":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla...","id":"20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a56737-217d-46e5-b02f-1669523fbad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","timestamp":"2019. november. 19. 18:03","title":"Apple Music? Spotify? Van ám más is: NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]