Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bfa084d-7989-4518-9582-3abf7e4b08bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek az őzi ingatlanpiacon a babaváró hiteles vásárlók az ingatlancég szerint. Egyre kevesebben vesznek a pénzből állampapírt.\r

\r

","shortLead":"Megjelentek az őzi ingatlanpiacon a babaváró hiteles vásárlók az ingatlancég szerint. Egyre kevesebben vesznek...","id":"20191123_Duna_House_Egyre_tobben_vesznek_lakast_babavaro_hitelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bfa084d-7989-4518-9582-3abf7e4b08bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a9bc62-f98f-4537-b4f6-fdbfaa176857","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Duna_House_Egyre_tobben_vesznek_lakast_babavaro_hitelbol","timestamp":"2019. november. 23. 08:36","title":"Duna House: Egyre többen vesznek lakást babaváró hitelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint vasárnap déltől lesz újra szabad a pálya.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap déltől lesz újra szabad a pálya.","id":"20191122_m3_autopalya_munkavegzes_torolodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9248700-bf38-4375-a67a-55151e3907f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_m3_autopalya_munkavegzes_torolodas","timestamp":"2019. november. 22. 20:33","title":"Dolgoznak az M3-ason, dugó vár az autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699df074-5e4f-490a-86dc-12bfac087828","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy alkalmazáshoz kiadott újabb szoftververziótól jogosan várjuk, hogy javítsa a program ismert hibáit, egy új kutatás szerint ez nem mindig van így.","shortLead":"Bár egy alkalmazáshoz kiadott újabb szoftververziótól jogosan várjuk, hogy javítsa a program ismert hibáit, egy új...","id":"20191123_check_point_androidos_alkalmazas_facebook_instagram_hiba_serulekenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=699df074-5e4f-490a-86dc-12bfac087828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537f5aef-8521-4d86-970e-820057486ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_check_point_androidos_alkalmazas_facebook_instagram_hiba_serulekenyseg","timestamp":"2019. november. 23. 09:03","title":"Meglepődtek a kutatók, milyen lesújtó hiba van a Facebookban – és ezernyi androidos appban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100426b8-173a-4c9e-8ee9-44cd8ed2804c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU nagykövetek belementek, hogy kimaradjanak a britek.","shortLead":"Az EU nagykövetek belementek, hogy kimaradjanak a britek.","id":"20191122_Megvan_az_elso_jovahagyas_hogy_hivatalba_lepjen_az_uj_Europai_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=100426b8-173a-4c9e-8ee9-44cd8ed2804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd10010-1c07-428b-9783-408274bd7f8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Megvan_az_elso_jovahagyas_hogy_hivatalba_lepjen_az_uj_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. november. 22. 19:59","title":"Megvan az első jóváhagyás, hogy hivatalba lépjen az új Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803ae5-3d70-42ea-a1f2-ee0825e6496a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatőr a siófoki kórháznál szeretett volna forgatni.","shortLead":"Az operatőr a siófoki kórháznál szeretett volna forgatni.","id":"20191122_Negyen_tamadtak_ra_az_ATV_munkatarsara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3803ae5-3d70-42ea-a1f2-ee0825e6496a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff5cb40-1a7e-4e1f-9ee2-26792b3e64a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Negyen_tamadtak_ra_az_ATV_munkatarsara","timestamp":"2019. november. 22. 20:42","title":"Négyen támadtak rá az ATV munkatársára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új vezérigazgató, de azon csak annyi derült ki, hogy az idén nem kapnak karácsonyi csomagot. Mindeközben az önkormányzat is spórol, minden képviselő ingyen dolgozik Mezőhegyesen.","shortLead":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új...","id":"20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbbeb7e-1269-460d-ac29-14df52330119","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","timestamp":"2019. november. 24. 10:34","title":"Elindult az építkezés a mezőhegyesi ménesbirtokon, egyelőre golfpálya és kisvasút nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","shortLead":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","id":"20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ecb73d-79f4-48e5-a892-99927c11ab82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","timestamp":"2019. november. 23. 09:42","title":"Lopott luxus Mercedes akadt fenn Beregsuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e498f5f4-f8e2-4459-b5e4-f9c77cc2a47e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Változatlanul súlyos volt a helyzet vasárnap a heves esőzések és áradások által sújtott észak-olaszországi területeken, különösen Liguria és Piemont régiókban, az utóbbiban egy ember eltűnt, feltehetően egy megáradt folyóba fulladt.\r

","shortLead":"Változatlanul súlyos volt a helyzet vasárnap a heves esőzések és áradások által sújtott észak-olaszországi területeken...","id":"20191124_olaszorszag_idojaras_liguria_piemont_esozesek_aradasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e498f5f4-f8e2-4459-b5e4-f9c77cc2a47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec833cd-cc79-4187-9022-b228d47e8c80","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_olaszorszag_idojaras_liguria_piemont_esozesek_aradasok","timestamp":"2019. november. 24. 12:53","title":"Leállt a Ferrero gyára is, olyan rémes idő van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]