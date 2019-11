Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c7e0205-0656-4456-9f92-fdc14051b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az influencer korábban vállalta, hogy teljesíti a GVH előírásait, de nem mindegyiket tartotta be.","shortLead":"Az influencer korábban vállalta, hogy teljesíti a GVH előírásait, de nem mindegyiket tartotta be.","id":"20191122_dukai_regina_gvh_birsag_influencer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c7e0205-0656-4456-9f92-fdc14051b0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45df8cd-c6f0-4e89-8e12-1266f2b27a31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_dukai_regina_gvh_birsag_influencer","timestamp":"2019. november. 22. 20:10","title":"Megbüntette Dukai Reginát a versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gelencsér Ferenc kezdeményezni fogja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a rendszert.","shortLead":"Gelencsér Ferenc kezdeményezni fogja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a rendszert.","id":"20191122_Megszuntetne_a_VIPparkolasi_lehetoseget_a_Varban_I_kerulet_alpolgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8834a86e-4226-4ace-a109-49422d3769fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megszuntetne_a_VIPparkolasi_lehetoseget_a_Varban_I_kerulet_alpolgarmestere","timestamp":"2019. november. 22. 17:53","title":"Megszüntetné a VIP-parkolás lehetőségét a Várban I. kerület alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint nem csak a kevés komputertomográfia okoz gondot, MRI-gépből vagy digitális röntgenből is kevés van.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint nem csak a kevés komputertomográfia okoz gondot, MRI-gépből vagy digitális röntgenből is...","id":"20191122_CT_daganatos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8b3929-7b58-4c72-b6f9-ac75f2ea2637","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_CT_daganatos","timestamp":"2019. november. 22. 20:59","title":"Továbbra is hosszú a várólista a CT-vizsgálatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta a Borkai-féle szexvideót.\r

Az ellenzék szerint a \"keleti kalandozást\" be kellene fejezni.","shortLead":"A kormánypárt szerint az együttműködésnek komoly gazdasági haszna van. Az ellenzék szerint a \"keleti kalandozást\" be...","id":"20191122_A_Fidesz_tart_karokkal_varja_hogy_a_Turk_Tanacs_irodat_nyisson_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cca7f06-ba70-4008-a388-ab2e6bb5c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb4d3b5-7089-4866-b652-a03e5eaf9959","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_A_Fidesz_tart_karokkal_varja_hogy_a_Turk_Tanacs_irodat_nyisson_Budapesten","timestamp":"2019. november. 22. 11:51","title":"A Fidesz tárt karokkal várja, hogy a Türk Tanács irodát nyisson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]