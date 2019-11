Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közlekedési múzeum vezetője szerint mihamarabb lépni kell a közlekedés megreformálása érdekében a fővárosban.","shortLead":"A közlekedési múzeum vezetője szerint mihamarabb lépni kell a közlekedés megreformálása érdekében a fővárosban.","id":"20191125_Vitezy_A_kertvarosi_autok_szennyezik_fokent_Budapest_levegojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a029f7f-4ea9-46e7-a443-25bdb7cb8049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Vitezy_A_kertvarosi_autok_szennyezik_fokent_Budapest_levegojet","timestamp":"2019. november. 25. 09:31","title":"Vitézy: A kertvárosi autók szennyezik Budapest levegőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3cd5a1-5601-4810-af77-92002b38d884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek ellenére nem feltétlen szimpatikus dolog az utcai drift.","shortLead":"Ennek ellenére nem feltétlen szimpatikus dolog az utcai drift.","id":"20191123_Igy_jar_Ken_Block_lelki_rokona_a_boltba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3cd5a1-5601-4810-af77-92002b38d884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01e127b-484c-47c2-bd08-5c6e6cecb660","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Igy_jar_Ken_Block_lelki_rokona_a_boltba","timestamp":"2019. november. 25. 04:31","title":"Így jár Ken Block lelki rokona a boltba? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e6b981-57f7-4c08-a6df-c61c7a129e56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök. ","shortLead":"Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök. ","id":"20191126_Konnygazzal_oszlattak_fel_Isztambulban_a_nok_elleni_eroszak_ellen_tuntetoket__vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79e6b981-57f7-4c08-a6df-c61c7a129e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8476143-c2ca-43e3-9612-8641efbd043e","keywords":null,"link":"/vilag/20191126_Konnygazzal_oszlattak_fel_Isztambulban_a_nok_elleni_eroszak_ellen_tuntetoket__vilag","timestamp":"2019. november. 26. 09:27","title":"Könnygázzal oszlatták fel Isztambulban a nők elleni erőszak ellen tüntető nőket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d863d4-dd0f-41ae-9852-aaeac688fee8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Közzétette idei harmadik negyedévre vonatkozó okostelefon-piaci jelentését a Canalys. Elég rápillantani a grafikonra, és máris kirajzolódik az idei év történéseinek hatása, melynek révén máris alakul a gyártók helyzete.","shortLead":"Közzétette idei harmadik negyedévre vonatkozó okostelefon-piaci jelentését a Canalys. Elég rápillantani a grafikonra...","id":"20191125_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_samsung_huawei_apple_xiaomi_hmd_nokia_mobilpiac_helyzete_2019_q3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94d863d4-dd0f-41ae-9852-aaeac688fee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8560a5ed-c198-431e-a679-0e2fa1eef736","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_samsung_huawei_apple_xiaomi_hmd_nokia_mobilpiac_helyzete_2019_q3","timestamp":"2019. november. 25. 08:03","title":"Megállt a Huawei (0%), tör fel a Xiaomi (+73%) és a Samsung is jól megy Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. ","shortLead":"Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. ","id":"20191126_Ot_evre_leulteti_a_Kuria_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb721041-2832-4314-8b08-5a5968c2fe1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Ot_evre_leulteti_a_Kuria_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. november. 26. 13:05","title":"Öt évre leülteti a Kúria Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4c8013-b186-4a19-9c97-7a633cfddbc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 30 méteres szakaszon szakadt le a híd. ","shortLead":"Egy 30 méteres szakaszon szakadt le a híd. ","id":"20191124_Foto_Leszakadt_az_autopalya_egy_viaduktja_EszakOlaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f4c8013-b186-4a19-9c97-7a633cfddbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cf83cf-2618-4314-98ca-3c68cc728d82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_Foto_Leszakadt_az_autopalya_egy_viaduktja_EszakOlaszorszagban","timestamp":"2019. november. 24. 15:08","title":"Leszakadt egy autópálya viaduktja Észak-Olaszországban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925","c_author":"Stark Tamás","category":"itthon","description":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","shortLead":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","id":"20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc736b9-2a3f-434d-a0d3-36c74cf96595","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","timestamp":"2019. november. 25. 14:20","title":"Gulág-emléknap: mindenki felelős, csak az oroszok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vese méretei még az operációt végző orvosokat is meglepte. Akár Guinness-rekord is lehet.","shortLead":"A vese méretei még az operációt végző orvosokat is meglepte. Akár Guinness-rekord is lehet.","id":"20191126_vese_india_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01844a74-aa82-4fd6-88c6-f21fc60b2ed6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_vese_india_orvos","timestamp":"2019. november. 26. 12:03","title":"7 kilós vesét szedtek ki egy betegből indiai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]