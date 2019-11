Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan elvégezni, az eredményeket pedig a mobilunkra küldi. Onnan pedig azonnal továbbíthatjuk a mért adatokat az orvosunknak.","shortLead":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan...","id":"20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e3488-9295-44fe-80cb-c27bb8c81dc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","timestamp":"2019. november. 24. 20:00","title":"Ez az otthoni vérnyomásmérő nem csak pontos, de sokat elárul a szíve állapotáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és nagy lángcsóvákról számoltak be. Az esetről videó is készült.","shortLead":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és...","id":"20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800964a-b30d-4639-82ea-b87d2929505a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","timestamp":"2019. november. 24. 19:23","title":"Ezt nem akarja látni, miután felszállt a repülője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd8a2c-da23-4f5c-b7cd-3a5d3dfaa726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest több pontján jelent meg antiszemita plakát Dezső Andrásról és Miklósi Gáborról. A Tett és Védelem Alapítvány mellett Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester is feljelentést tesz. ","shortLead":"Budapest több pontján jelent meg antiszemita plakát Dezső Andrásról és Miklósi Gáborról. A Tett és Védelem Alapítvány...","id":"20191125_Koves_Slomo_Visszataszito_es_gyuloletkelto_az_indexesekrol_keszult_plakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58fd8a2c-da23-4f5c-b7cd-3a5d3dfaa726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b58673-3f6e-48d0-bae5-e9741065611b","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Koves_Slomo_Visszataszito_es_gyuloletkelto_az_indexesekrol_keszult_plakat","timestamp":"2019. november. 25. 14:42","title":"Köves Slomó: „Visszataszító és gyűlöletkeltő” az indexesekről készült plakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbb3138-d8e0-4478-a257-e3a14dd97daa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutott messzire.","shortLead":"Nem jutott messzire.","id":"20191125_ittas_vezetes_jogositvany_nelkul_vezetett_bmw_harom_kerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdbb3138-d8e0-4478-a257-e3a14dd97daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e5db60-3ff3-4b16-af4f-2b070488b1c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_ittas_vezetes_jogositvany_nelkul_vezetett_bmw_harom_kerek","timestamp":"2019. november. 25. 19:07","title":"Részegen háromkerekezett egy BMW-s Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügylet lezárására várhatóan 2020 közepén kerülhet sor.","shortLead":"Az ügylet lezárására várhatóan 2020 közepén kerülhet sor.","id":"20191125_Tobb_mint_4600_milliard_forintert_kelt_el_a_Tiffany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf1c5d-a231-4a56-a744-9b1236b46f9e","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_Tobb_mint_4600_milliard_forintert_kelt_el_a_Tiffany","timestamp":"2019. november. 25. 10:19","title":"16,2 milliárd dollárért kelt el a Tiffany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az első polgármesteri ígéretet, hogy november 15-ig ne legyenek kilakoltatások, egy eset kivételével sikerült megvalósítania Pikó Andrásnak, aki most szembesült azzal, hogy a kerületben minden évben, minden közalkalmazott 13. havi fizetést kapott. Ettől az évtől kezdve azonban ez is másként lesz. Itt is, akárcsak a fővárosi önkormányzat cégeinél, feltűnt Atkári János. Interjú. ","shortLead":"Az első polgármesteri ígéretet, hogy november 15-ig ne legyenek kilakoltatások, egy eset kivételével sikerült...","id":"20191125_piko_andras_interju_jozsefvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37639a7d-0301-41b8-992d-f50ffcf2d208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_piko_andras_interju_jozsefvaros","timestamp":"2019. november. 25. 06:30","title":"Kilencszáz embernek fog fájni a józsefvárosi polgármester új intézkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai minisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció, amilyen, mert Brüsszel előírásait teljesítik.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai minisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció...","id":"20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea39c1-939a-45bb-8dc2-bf3a2c36a265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","timestamp":"2019. november. 24. 16:50","title":"Az ITM szerint azért fű alatt konzultálnak a klímavédelemről, mert Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebooknak nem most jutott először eszébe, hogy arcfelismerő technológiát fejlesszen.","shortLead":"A jelek szerint a Facebooknak nem most jutott először eszébe, hogy arcfelismerő technológiát fejlesszen.","id":"20191125_facebook_arcfelismero_applikacio_alkalmazas_biometrikus_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f518e-9a93-42a5-bf8e-d5bbd512f88b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_facebook_arcfelismero_applikacio_alkalmazas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2019. november. 25. 08:33","title":"Arcfelismerő appot fejlesztett a Facebook a saját dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]