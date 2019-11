Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A veszprémi kórház jelentette a hatóságoknak, hogy szakemberhiány miatt nem tud teljes létszámmal működni az intenzív osztály. ","shortLead":"A veszprémi kórház jelentette a hatóságoknak, hogy szakemberhiány miatt nem tud teljes létszámmal működni az intenzív...","id":"20191126_Szakemberhiany_miatt_az_intenziv_osztaly_harmada_nem_uzemelt_Veszpremben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233313b4-063d-4918-867b-65b64f8b6d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Szakemberhiany_miatt_az_intenziv_osztaly_harmada_nem_uzemelt_Veszpremben","timestamp":"2019. november. 26. 09:14","title":"Nincs dolgozó, részben leállt az intenzív osztály Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5e669c-c015-416e-9c1c-fa0b0cd6cda6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a hét modell, amelyek közül az egyik megkapja az Év Autója-díjat. ","shortLead":"Íme a hét modell, amelyek közül az egyik megkapja az Év Autója-díjat. ","id":"20191126_Europaban_lehet_az_Ev_Autoja_a_Tesla__itt_dontosok_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5e669c-c015-416e-9c1c-fa0b0cd6cda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605612c2-a7fe-48b5-a0c1-1681e61ded49","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Europaban_lehet_az_Ev_Autoja_a_Tesla__itt_dontosok_listaja","timestamp":"2019. november. 26. 10:13","title":"Európában lehet az Év Autója a Tesla Model 3 – itt a döntősök listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András kerületi polgármester szerint az oldalra annak idején pénzt is költöttek.","shortLead":"Pikó András kerületi polgármester szerint az oldalra annak idején pénzt is költöttek.","id":"20191126_jozsefvaros_facebook_oldal_ausztral_maganszemely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6829b654-61df-4e1b-90fa-f15d1cba40d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_jozsefvaros_facebook_oldal_ausztral_maganszemely","timestamp":"2019. november. 26. 14:34","title":"Pikó: Józsefváros Facebook-oldala egy ausztrál személyé volt, most pedig törölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728","c_author":"HVG","category":"360","description":"Igazi, többnyire csak könyvtárban hozzáférhető könyvekkel próbálja erősíteni a Wikipedia forrásértékét egy közhasznú szervezet. ","shortLead":"Igazi, többnyire csak könyvtárban hozzáférhető könyvekkel próbálja erősíteni a Wikipedia forrásértékét egy közhasznú...","id":"201947_papirral_belelt_wikipedia_kozelebb_azigazsaghoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a5ae89-9dcd-4a73-b193-fc1951537525","keywords":null,"link":"/360/201947_papirral_belelt_wikipedia_kozelebb_azigazsaghoz","timestamp":"2019. november. 25. 14:00","title":"Rendet tennének a Wikipedián, naponta 1000 könyvet szkennelnek be ehhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo váltja Marko Nikolicsot.","shortLead":"Joan Carrillo váltja Marko Nikolicsot.","id":"20191125_fehervar_fc_joan_carillo_edzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf35c16-55d8-405a-bec6-b6df2b63d7e4","keywords":null,"link":"/sport/20191125_fehervar_fc_joan_carillo_edzo","timestamp":"2019. november. 25. 14:50","title":"Villámgyorsan talált magának új edzőt a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson belül elérhető, magyar fejlesztésű szolgáltatás segítségével – adta hírül a Mastercard.","shortLead":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson...","id":"20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d92ef1d-34cf-4d91-acb0-09e223ff68c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","timestamp":"2019. november. 25. 11:03","title":"Ma bekapcsolták a Viber új funkcióját, csak magyarok használhatják a pénzküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken.","shortLead":"Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken.","id":"20191126_Kapott_meg_ket_ev_bortont_a_bicskei_gyermotthon_volt_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa98746-bd60-4eb4-9363-c8b8c6758670","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Kapott_meg_ket_ev_bortont_a_bicskei_gyermotthon_volt_igazgatoja","timestamp":"2019. november. 26. 13:05","title":"Kapott még két év börtönt a bicskei gyermekotthon volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c0c6b4-475d-4ffc-8d89-ac99973c6b26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a Sotheby’s aukciós háznál is ritka termék az ilyesmi.","shortLead":"Még a Sotheby’s aukciós háznál is ritka termék az ilyesmi.","id":"20191126_Ha_valakinek_szuksege_lenne_egy_V10es_Ferrari_Forma1es_motorra_itt_egy_elado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c0c6b4-475d-4ffc-8d89-ac99973c6b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1ba5af-466d-477a-ade9-09dddd8f18d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ha_valakinek_szuksege_lenne_egy_V10es_Ferrari_Forma1es_motorra_itt_egy_elado","timestamp":"2019. november. 26. 15:55","title":"Ha valakinek szüksége lenne egy 835 lóerős Ferrari Forma–1-es motorra, itt egy eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]