[{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közlekedési múzeum vezetője szerint mihamarabb lépni kell a közlekedés megreformálása érdekében a fővárosban.","shortLead":"A közlekedési múzeum vezetője szerint mihamarabb lépni kell a közlekedés megreformálása érdekében a fővárosban.","id":"20191125_Vitezy_A_kertvarosi_autok_szennyezik_fokent_Budapest_levegojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a029f7f-4ea9-46e7-a443-25bdb7cb8049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Vitezy_A_kertvarosi_autok_szennyezik_fokent_Budapest_levegojet","timestamp":"2019. november. 25. 09:31","title":"Vitézy: A kertvárosi autók szennyezik Budapest levegőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elítélt példás magatartást tanúsít a börtönben, és a számára a börtönkörülmények miatti kártérítést felajánlotta a meggyilkolt Szögi Lajos családjának.","shortLead":"Az elítélt példás magatartást tanúsít a börtönben, és a számára a börtönkörülmények miatti kártérítést felajánlotta...","id":"20191126_olaszliszka_lincseles_harmadrendu_vadlott_felteteles_szabadsagra_bocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a955acbe-38da-4884-ae8e-b00e728c7ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_olaszliszka_lincseles_harmadrendu_vadlott_felteteles_szabadsagra_bocsatas","timestamp":"2019. november. 26. 17:49","title":"Olaszliszkai lincselés: a harmadrendű vádlott is szabadulhat, de az ügyész fellebbezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken.","shortLead":"Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken.","id":"20191126_Kapott_meg_ket_ev_bortont_a_bicskei_gyermotthon_volt_igazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa98746-bd60-4eb4-9363-c8b8c6758670","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Kapott_meg_ket_ev_bortont_a_bicskei_gyermotthon_volt_igazgatoja","timestamp":"2019. november. 26. 13:05","title":"Kapott még két év börtönt a bicskei gyermekotthon volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43452d96-ffa1-42f4-9427-64b5a5ec38ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon nehéz játékot sikerült alkotni a kockapakolgatás és a kígyózás összegyúrásával: a két kihívásának egyszerre kell megfelelni.\r

","shortLead":"Nagyon nehéz játékot sikerült alkotni a kockapakolgatás és a kígyózás összegyúrásával: a két kihívásának egyszerre kell...","id":"20191125_tetris_snake_egyszerre_jatek_bongeszoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43452d96-ffa1-42f4-9427-64b5a5ec38ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7615b515-e018-4e01-8249-3c3be180dafa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_tetris_snake_egyszerre_jatek_bongeszoben","timestamp":"2019. november. 25. 12:03","title":"Ha ezzel elbír, ön egy zseni: összerakták egy játékba a Tetrist és a Snake-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc42e90-1147-435c-ab58-343a29817791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Conan, a malinois élvezte a látogatást a Fehér Házban.","shortLead":"Úgy tűnik, Conan, a malinois élvezte a látogatást a Fehér Házban.","id":"20191125_conan_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbc42e90-1147-435c-ab58-343a29817791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8651cd6-0828-4002-abe4-9246ecd103bc","keywords":null,"link":"/elet/20191125_conan_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2019. november. 25. 21:52","title":"Kitüntette Trump a hős kutyát, amelyik segített likvidálni az Iszlám Állam vezérét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület vadászati kiállítótermének épp abban az évben kell elkészülnie, amikor Magyarország vadászati kiállítást rendez.","shortLead":"Az épület vadászati kiállítótermének épp abban az évben kell elkészülnie, amikor Magyarország vadászati kiállítást...","id":"20191125_Tiborcz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2e3905-990b-4922-b5a4-2295c4f13fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Tiborcz","timestamp":"2019. november. 25. 12:53","title":"Tiborczék aprópénzért vették meg, most közpénzmilliárdokból újítják fel a bodajki kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2501708-4e0d-4207-afae-c25b3aebf4c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Borbás Marcsi műsora karácsonykor jelentkezik utoljára a Duna Tv-n.","shortLead":"Borbás Marcsi műsora karácsonykor jelentkezik utoljára a Duna Tv-n.","id":"20191126_Vege_a_Gasztroangyalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2501708-4e0d-4207-afae-c25b3aebf4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7afa65-5a27-47a9-a689-dd17031e64e2","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Vege_a_Gasztroangyalnak","timestamp":"2019. november. 26. 10:53","title":"Vége a Gasztroangyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","shortLead":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","id":"20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e679c34-044c-475a-8a99-2bc0130476df","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","timestamp":"2019. november. 26. 08:46","title":"Több pap hallássérült gyerekeket bántalmazott Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]