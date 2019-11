Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot hibázott egy amerikai kórház technikusa, ugyanis nem sterilizálta megfelelően a sebészeti eszközöket. A malőr következtében több száz beteg érintkezhetett különféle vírusokkal.","shortLead":"Nagyot hibázott egy amerikai kórház technikusa, ugyanis nem sterilizálta megfelelően a sebészeti eszközöket. A malőr...","id":"20191127_sterilizalas_orvosi_eszkoz_sebeseszkoz_hiv_hepatitis_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b055a16-e180-45ff-b6a9-d8133fee3442","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_sterilizalas_orvosi_eszkoz_sebeseszkoz_hiv_hepatitis_virus","timestamp":"2019. november. 27. 17:35","title":"Rosszul sterilizált eszközök miatt 1000 ember fertőződhetett meg HIV-vel az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz percek voltak, de a kollégáinak is nehezükre esett nem nevetni.","shortLead":"Nehéz percek voltak, de a kollégáinak is nehezükre esett nem nevetni.","id":"20191127_Eloben_uldozte_egy_diszno_a_gorog_teve_riporteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0ede00-6d8c-4a68-a59d-448b8b413faa","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Eloben_uldozte_egy_diszno_a_gorog_teve_riporteret","timestamp":"2019. november. 27. 09:50","title":"Élőben üldözte egy disznó a görög tévé riporterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügy-miniszter az Örök tél című film főszereplőjének Emmy-díja nyomán adott leckét a DK-politikusának.\r

