Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b680ff8-93b7-4d60-a953-4460aec4b94d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A mai világban mind gyorsabban, egyszerűbben és könnyebben vehetünk meg szinte bármit, miközben egyre több és egyre nagyobb kedvezmény és „kivételes lehetőség” tárul elénk. Annak jártunk utána, hol húzódik a határ az impulzusvásárlás és a már problémás, kényszeres vásárlás között. ","shortLead":"A mai világban mind gyorsabban, egyszerűbben és könnyebben vehetünk meg szinte bármit, miközben egyre több és egyre...","id":"20191126_impulzus_kenyszeres_vasarlas_viselkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b680ff8-93b7-4d60-a953-4460aec4b94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b455bcd-a3d5-4ae5-9bd2-fc13f20e4f0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_impulzus_kenyszeres_vasarlas_viselkedes","timestamp":"2019. november. 26. 11:30","title":"\"Ha sima felületet tapintott, azt megvette\" – mekkora gond a kényszeres vásárlás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad922b7-b913-4646-94b4-0dd31e0920db","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A Fidesz mára egy átnevelőtábor lett – állította az apai ágon olasz, anyai ágon magyar történész, akinek most jelent meg könyve Orbán Viktorról Olaszországban, „Orbán. Egy despota Európában” címmel. Bottoni szerint Orbán egy regionális influenszer, aki a budai terepjárósoknak elad egy Fideszt, a berettyóújfalui kétkezi munkásnak elad egy másik Fideszt. Zsarnoki, predátor állam a Fideszé – mondta interjúnkban.","shortLead":"A Fidesz mára egy átnevelőtábor lett – állította az apai ágon olasz, anyai ágon magyar történész, akinek most jelent...","id":"20291126_Stefano_Bottoni_az_Orbanrendszerrol_A_lopas_is_egy_ideologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad922b7-b913-4646-94b4-0dd31e0920db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8936977a-4648-44a4-a584-ba4f97849e6a","keywords":null,"link":"/360/20291126_Stefano_Bottoni_az_Orbanrendszerrol_A_lopas_is_egy_ideologia","timestamp":"2019. november. 26. 09:35","title":"Stefano Bottoni az Orbán-rendszerről: A lopás is egy ideológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b2215a-1717-4798-8462-5939516ad74d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Elbocsátások kezdődnek az Audi két németországi gyárában, de lesznek területek, ahol létszámfejlesztést terveznek.","shortLead":"Elbocsátások kezdődnek az Audi két németországi gyárában, de lesznek területek, ahol létszámfejlesztést terveznek.","id":"20191126_Az_Audinal_9500_fos_leepitesre_keszulnek_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b2215a-1717-4798-8462-5939516ad74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931b0ff-71d5-41f5-a484-0a72c354ffd2","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Az_Audinal_9500_fos_leepitesre_keszulnek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 26. 15:05","title":"Az Audi 9500 fős leépítésre készül Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyszerűség kedvéért oltásként emlegeti a feltalálója azt az anyagot, amellyel az erdőtüzeket lehetne megelőzni. Ha nyár végén ezzel kezelik a fákat vagy a füves részeket, télig (a veszély elmúltáig) nem gyulladnak meg. ","shortLead":"Az egyszerűség kedvéért oltásként emlegeti a feltalálója azt az anyagot, amellyel az erdőtüzeket lehetne megelőzni. Ha...","id":"201947_tuz_elleni_oltas_nem_egnek_le_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74f8c5a-a002-4fd0-a4e4-c9d71be5f522","keywords":null,"link":"/360/201947_tuz_elleni_oltas_nem_egnek_le_vele","timestamp":"2019. november. 26. 12:00","title":"Látványos kísérlet: ha ilyen géllel fújják be a fákat, nem ég le az egész erdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nők elleni erőszak felszámolásának világnapján rendhagyó módon emlékeztek meg egy milánói kórházban az áldozatokról. A kiállítás ötlete egy sebésztől jött, akit 26 éves praxisa alatt sokkolt, hogy mennyi nő válik a párja áldozatává. ","shortLead":"A nők elleni erőszak felszámolásának világnapján rendhagyó módon emlékeztek meg egy milánói kórházban az áldozatokról...","id":"20191126_Mellkasba_furt_konyhakes_kettehasitott_sipcsont__bantalmazott_nok_rontgenkepeit_allitottak_ki_egy_olasz_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d748c7f1-3364-4cd0-8d69-b4e5cb2cc9a5","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Mellkasba_furt_konyhakes_kettehasitott_sipcsont__bantalmazott_nok_rontgenkepeit_allitottak_ki_egy_olasz_korhazban","timestamp":"2019. november. 26. 13:55","title":"Mellkasba szúrt konyhakés, kettéhasított sípcsont – bántalmazott nők röntgenképeit állították ki egy olasz kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6edb47f-d4ad-4d01-9fec-7cf9bd006d1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még karácsony előtt aláírják a megállapodást a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportjának létrehozásáról.","shortLead":"Még karácsony előtt aláírják a megállapodást a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportjának létrehozásáról.","id":"20191127_Mar_egyutt_kezdi_az_uj_evet_a_Fiat_Chrysler_es_a_PSA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6edb47f-d4ad-4d01-9fec-7cf9bd006d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da8c013-3ee1-4deb-9a03-4abe1a230713","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Mar_egyutt_kezdi_az_uj_evet_a_Fiat_Chrysler_es_a_PSA","timestamp":"2019. november. 27. 09:39","title":"Már együtt kezdi az új évet a Fiat Chrysler és a Peugeot-Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c598f509-4a72-4eaf-baa6-4cb65f84e4d0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A fa már kinőtte eredeti helyét, ezért a tulajdonosok inkább felajánlották az ország fenyőfájának. ","shortLead":"A fa már kinőtte eredeti helyét, ezért a tulajdonosok inkább felajánlották az ország fenyőfájának. ","id":"20191126_Veszprembol_erkezett_a_Parlament_ele_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c598f509-4a72-4eaf-baa6-4cb65f84e4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6e6252-bb85-4061-ae75-03d0001fd838","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Veszprembol_erkezett_a_Parlament_ele_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","timestamp":"2019. november. 26. 10:47","title":"Veszprémből érkezett a Parlament elé az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány állítása szerint véletlenül rakta el az 1590 forintos krémet, a bíróság csak szóbeli megrovásban részesítette, de előtte két éjszakát is fogdában kellett eltöltenie. ","shortLead":"A lány állítása szerint véletlenül rakta el az 1590 forintos krémet, a bíróság csak szóbeli megrovásban részesítette...","id":"20191127_pinter_sandor_belugyminiszter_fogda_17_eves_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e71634e-0598-4625-8672-3b1002a20761","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_pinter_sandor_belugyminiszter_fogda_17_eves_lany","timestamp":"2019. november. 27. 14:24","title":"Pintér szerint jogszerű volt, hogy két napig a fogdában tartottak egy krémet elrakó 17 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]