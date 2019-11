Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","shortLead":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","id":"20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8556efea-8ef1-4147-af33-bbf124559bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 30. 12:01","title":"Harmincezer magyar építőipari dolgozó távozott külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Urbanlegends blog szerzője által összeállított hoaxkvízből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben. Vigyázzon, nem minden hihetetlen hír kamu, ahogy persze nem is minden hihető állítás igaz.","shortLead":"Az Urbanlegends blog szerzője által összeállított hoaxkvízből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben...","id":"20191129_urbanlegends_blog_hoaxkviz_kamuhirek_alhirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4994af-e0ed-4f55-a28d-a1efde731074","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_urbanlegends_blog_hoaxkviz_kamuhirek_alhirek","timestamp":"2019. november. 29. 11:33","title":"A WhatsApp tényleg három pipával jelöli azokat az üzeneteket, amelyeket a kormány ellenőrzött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitter mikroblogon tették közzé azt a videót, amelyen az látható, miként próbálják meg ártalmatlanítani azt a merénylőt, aki az egyik londoni hídon már megölt két embert és súlyosan megsebesített egy harmadikat is. A bátor férfiak annak ellenére üldözték a merénylőt, hogy azon egy olyan mellény volt, amilyet az öngyilkos robbantók szoktak viselni. ","shortLead":"A Twitter mikroblogon tették közzé azt a videót, amelyen az látható, miként próbálják meg ártalmatlanítani azt...","id":"20191130_Video_arrol_hogyan_akadalyoztak_meg_hogy_a_londoni_merenylo_masokat_is_megoljon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e97419-247f-44d6-889a-af5118f5a990","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Video_arrol_hogyan_akadalyoztak_meg_hogy_a_londoni_merenylo_masokat_is_megoljon","timestamp":"2019. november. 30. 12:04","title":"Videó arról, hogyan akadályozták meg, hogy a londoni merénylő másokat is megöljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe7ccb8-0f14-4e5e-b3b6-d81d7a2e29e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az igencsak tartalékos Espanyol az utolsó percben mentette döntetlenre a Ferencváros elleni meccset, az FTC-nek a Ludogorec botlása miatt maradt esélye a továbbjutásra, de ahhoz nyernie kell Bulgáriában.","shortLead":"Az igencsak tartalékos Espanyol az utolsó percben mentette döntetlenre a Ferencváros elleni meccset, az FTC-nek...","id":"20191128_Ket_hazai_tizenegyes_vendeggol_a_96_percben__FerencvarosEspanyol_22","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fe7ccb8-0f14-4e5e-b3b6-d81d7a2e29e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca2851-7ad3-47bc-ac01-f3d16b0dfdf8","keywords":null,"link":"/sport/20191128_Ket_hazai_tizenegyes_vendeggol_a_96_percben__FerencvarosEspanyol_22","timestamp":"2019. november. 28. 21:02","title":"Két hazai tizenegyes, vendéggól a 96. percben - Ferencváros-Espanyol 2-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff51f4d-565b-469d-8b9b-77c706f93795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kicsit perspektívát váltunk, és máris új értelmet nyer a mai költekezés.","shortLead":"Kicsit perspektívát váltunk, és máris új értelmet nyer a mai költekezés.","id":"20191129_Egy_Black_Friday_amely_eleteket_menthet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff51f4d-565b-469d-8b9b-77c706f93795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f24d9e-4e6f-49cf-9bb7-dfbdddd833e8","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Egy_Black_Friday_amely_eleteket_menthet","timestamp":"2019. november. 29. 09:22","title":"Egy Black Friday, amely életeket menthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes csalók áldozatává váljunk.","shortLead":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes...","id":"20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0588f644-4c75-4530-b379-97e987e7a9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. november. 29. 09:33","title":"5 tipp, hogy átverés nélkül ússzuk meg a Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról. Hogy a szabadalom meg is valósul, azt már valós fotók bizonyítják.","shortLead":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról...","id":"20191130_dji_dronvezerlo_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac093d-db6d-446b-8d74-11bcafba5584","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_dji_dronvezerlo_okosora","timestamp":"2019. november. 30. 16:03","title":"Mutatjuk a spéci órát, amellyel már drónt is lehet vezérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sikeres kísérletet hajtott végre az orosz hadsereg az új, Kinzsal típusú hiperszonikus rakétájával az Oroszországhoz tartozó Északi-sarkvidéken, ahol még sosem tesztelték ezt a fegyvert - írta szombaton az TASZSZ hírügynökség hadiipari forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Sikeres kísérletet hajtott végre az orosz hadsereg az új, Kinzsal típusú hiperszonikus rakétájával az Oroszországhoz...","id":"20191130_A_sarkvideken_teszteltek_az_orosz_hiperszonikus_raketat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a951cd-7841-46b2-861e-0972eca00de9","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_A_sarkvideken_teszteltek_az_orosz_hiperszonikus_raketat","timestamp":"2019. november. 30. 13:15","title":"A sarkvidéken tesztelték az orosz hiperszonikus rakétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]