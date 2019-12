Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitter mikroblogon tették közzé azt a videót, amelyen az látható, miként próbálják meg ártalmatlanítani azt a merénylőt, aki az egyik londoni hídon már megölt két embert és súlyosan megsebesített egy harmadikat is. A bátor férfiak annak ellenére üldözték a merénylőt, hogy azon egy olyan mellény volt, amilyet az öngyilkos robbantók szoktak viselni. ","shortLead":"A Twitter mikroblogon tették közzé azt a videót, amelyen az látható, miként próbálják meg ártalmatlanítani azt...","id":"20191130_Video_arrol_hogyan_akadalyoztak_meg_hogy_a_londoni_merenylo_masokat_is_megoljon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e97419-247f-44d6-889a-af5118f5a990","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Video_arrol_hogyan_akadalyoztak_meg_hogy_a_londoni_merenylo_masokat_is_megoljon","timestamp":"2019. november. 30. 12:04","title":"Videó arról, hogyan akadályozták meg, hogy a londoni merénylő másokat is megöljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tiszai holtág kármentesítésre szorul, mert évtizedekig Szeged pöcegödreként használták. Nemrég elindult a több milliárd forintos program, de még mindig folyik bele határérték fölötti káros anyagot tartalmazó termálvíz. Pénteken, egy lakossági fórumon kiderült, hogy engedélye van az agrárcégnek, amelyik a vizet ide pumpálja.","shortLead":"A tiszai holtág kármentesítésre szorul, mert évtizedekig Szeged pöcegödreként használták. Nemrég elindult a több...","id":"20191130_dogtisza_szeged_karmentesites_lakossagi_forum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baee8c1-080b-4452-a833-e03afdad71b7","keywords":null,"link":"/kkv/20191130_dogtisza_szeged_karmentesites_lakossagi_forum","timestamp":"2019. november. 30. 14:00","title":"Hatósági engedéllyel szennyezik a szegedi Tisza-holtágat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885d4188-793e-406a-99b3-0f370683f76e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Németország és Ausztria vezeti azt a listát, amelyen az anyagi jólét különböző szempontjai alapján rangsorolták az EU tagországait. Magyarország a középmezőnyben, Litvánia és Görögország a sor végén.","shortLead":"Németország és Ausztria vezeti azt a listát, amelyen az anyagi jólét különböző szempontjai alapján rangsorolták az EU...","id":"20191130_Ezek_Europa_penzugyi_szempontbol_leginkabb_elheto_orszagai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=885d4188-793e-406a-99b3-0f370683f76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1716ed-24b2-4860-acde-542b7ad4f7bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Ezek_Europa_penzugyi_szempontbol_leginkabb_elheto_orszagai","timestamp":"2019. november. 30. 11:46","title":"Ezek Európa pénzügyi szempontból leginkább élhető országai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","id":"20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63e225-9529-4960-9d17-abbaa18fc982","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","timestamp":"2019. november. 30. 15:08","title":"A tiltakozás újabb jele: fekete esernyőt nyitnak az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69295479-8379-4441-a863-1206d6fff64a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"306 km/h-s végsebesség csak elég egy nagycsaládos autóban. ","shortLead":"306 km/h-s végsebesség csak elég egy nagycsaládos autóban. ","id":"20191129_Ez_a_leggyorsabb_hetuleses_auto_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69295479-8379-4441-a863-1206d6fff64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12aaab6-ac38-44d9-a82a-9aa6746f6acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Ez_a_leggyorsabb_hetuleses_auto_a_vilagon","timestamp":"2019. november. 30. 09:10","title":"Ez a leggyorsabb hétüléses autó a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elrontottak egy játékot, de legalább kifizették a váratlan nyerteseket is.","shortLead":"Elrontottak egy játékot, de legalább kifizették a váratlan nyerteseket is.","id":"20191130_Akkorat_hibazott_a_McDonalds_hogy_66_millio_forintot_fizethetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518f4e66-e3ed-4499-af7f-b7579c576bed","keywords":null,"link":"/kkv/20191130_Akkorat_hibazott_a_McDonalds_hogy_66_millio_forintot_fizethetett","timestamp":"2019. november. 30. 08:30","title":"Akkorát hibázott a McDonald’s, hogy 66 millió forintot fizethetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte az Útinform szombat délben a honlapján.","shortLead":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte...","id":"20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b6db70-473f-4ae5-9ec6-b03c46b622d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","timestamp":"2019. november. 30. 12:51","title":"Súlyos baleset az M3-ason, áll a sztráda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"28 ezernél is több olyan migráns él Németországban, akit korábban már kitoloncoltak. Csaknem háromszázan már ötödször tértek vissza.","shortLead":"28 ezernél is több olyan migráns él Németországban, akit korábban már kitoloncoltak. Csaknem háromszázan már ötödször...","id":"20191201_Tobb_alkalommal_is_kitoloncolt_migransok_ezrei_elnek_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a303b9-7b6f-453a-9dc0-dc481f98021a","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Tobb_alkalommal_is_kitoloncolt_migransok_ezrei_elnek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. december. 01. 10:15","title":"Több alkalommal is kitoloncolt migránsok ezrei élnek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]