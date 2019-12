Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a41a0ea2-436c-49a2-b587-bdca872a5927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nemzetközi helyzettel és a forintárfolyammal magyarázzák a várható áremelkedést.","shortLead":"A nemzetközi helyzettel és a forintárfolyammal magyarázzák a várható áremelkedést.","id":"20191203_Tovabb_dragulhat_a_bolti_tej","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a41a0ea2-436c-49a2-b587-bdca872a5927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6b3bd6-d28b-461c-8e59-ab826a43aff4","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_Tovabb_dragulhat_a_bolti_tej","timestamp":"2019. december. 03. 05:22","title":"Tovább drágulhat a bolti tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","shortLead":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","id":"20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd9351b-635e-47c9-a5b3-6aedacae611b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","timestamp":"2019. december. 02. 08:03","title":"A hóval a balesetek is megjöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b675d8a-5be1-45eb-b64b-8e2a4c2c23d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkoló fotó. ","shortLead":"Sokkoló fotó. ","id":"20191202_100_kilo_szemetet_talaltak_egy_partra_vetett_balna_gyomraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b675d8a-5be1-45eb-b64b-8e2a4c2c23d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23baf285-1735-4bc3-8ad1-16cd8e227e27","keywords":null,"link":"/elet/20191202_100_kilo_szemetet_talaltak_egy_partra_vetett_balna_gyomraban","timestamp":"2019. december. 02. 10:10","title":"100 kiló szemetet találtak egy partra vetett bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat szerelik fel. De a kételyek ellenére is rohamosan nő az ilyen űrkorszaki eszközök a világpiaca.","shortLead":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat...","id":"201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc5e20-990c-4aba-978a-c4d0af41ff70","keywords":null,"link":"/360/201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","timestamp":"2019. december. 02. 11:00","title":"Távvezérelt konyhák: bevásárlólistát író hűtőgép és beszélő kávéfőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol az iPhone-ból.","shortLead":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol...","id":"20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b2be21-422a-49dd-996a-1f633164c17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","timestamp":"2019. december. 02. 10:03","title":"Valaki kitalálta, hogyan lehet az iPhone-ból iPod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3956c409-de9f-4198-9323-645fca7aeb64","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Nagy-Britannia napokig csócsálta a hírt, hogy Meghan Markle angol hercegné 600 ezer forintos Stella McCartney-kabátja a berettyóújfalui Beriv üzemében készült, ahol a dolgozók ezer forintot keresnek óránként. Azt hihetnénk, hogy ilyen történeteket csak Ázsiából hallani, pedig felénk is mindennapos, hogy a luxuskategóriájú termékek olyan varrónők kezei közül kerülnek ki, akik még a minimálbért sem keresik meg.","shortLead":"Nagy-Britannia napokig csócsálta a hírt, hogy Meghan Markle angol hercegné 600 ezer forintos Stella McCartney-kabátja...","id":"20191202_stella_meccartney_varroda_ruhaipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3956c409-de9f-4198-9323-645fca7aeb64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c6214-c6cf-4a94-b812-7bec94a37ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_stella_meccartney_varroda_ruhaipar","timestamp":"2019. december. 02. 17:10","title":"A félmilliós luxusruhákat készítő magyarok sokszor a minimálbért sem kapják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok mindannyian tunéziaiak. ","shortLead":"Az áldozatok mindannyian tunéziaiak. ","id":"20191201_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Tuneziaban_sokan_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa45886-6faa-41ed-ae7a-ff7991e7a9dc","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Tuneziaban_sokan_meghaltak","timestamp":"2019. december. 01. 16:58","title":"Szakadékba zuhant egy busz Tunéziában, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c8a774-cbca-4c7b-89f4-699820e04f67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a tél, és menetrendszerűen jött vele a vita is: kinek kell eltakarítania a havat? A problémát az okozza, hogy a szabályokat több törvényből, rendeletből kell összeolvasni – de azért a legtöbb esetben egyértelmű, kinek a felelőssége, hogy tiszták legyenek az utak és a járdák. Ha valakit baleset ér, akkor kártérítést kérhet, a felelős pedig az, akinek a kötelessége lett volna a hóeltakarítás vagy a jégmentesítés.","shortLead":"Megérkezett a tél, és menetrendszerűen jött vele a vita is: kinek kell eltakarítania a havat? A problémát az okozza...","id":"20191203_havazas_hoeltakaritas_jegmentesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c8a774-cbca-4c7b-89f4-699820e04f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d6aee-5c52-4138-8258-d01f9bb1cce1","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_havazas_hoeltakaritas_jegmentesites","timestamp":"2019. december. 03. 11:11","title":"Kinek a feladata eltakarítani a havat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]