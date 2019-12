A Borkai Zsolt ügyvédjének, Rákosfaly Zoltánnak a koncessziós tulajdonában lévő győri kaszinó shift managert keres, a fényképes önéletrajzot és motivációs levelet pedig Zámbó István, kisvárdai fideszes önkormányzati képviselő e-mail címére kell elküldeni - szúrta ki a győri kaszinó karrier oldalán a napi.hu.

A hirdetés szerint a menedzser feladatai közé tartozik a játékkaszinó napi szintű felelős irányítása, a játékkaszinó termelékenységének és versenyképességének növelése.

A lap szerint a kisvárdai fideszes politikus a Facebookon is aktív kaszinófronton, sorra osztja meg a győri és a pécsi kaszinóval kapcsolatos eseményeket és fényképeket, az viszont nem derül, milyen minőségben dolgozik a kaszinóknak. Az biztos, hogy a kevésbé fontos állásoknál már nem Zámbó Istvánhoz futnak be a pályázatok, a felszolgáló állásra már egy másik elérhetőség van megadva.

Rákosfalvy Zoltán a második legnagyobb kaszinótulajdonos Magyarországon, ő a tulajdonosa a Casino Win Miskolc Kft.-t is birtokló Treff-Klub Kft.-nek, amely a győri, a miskolci és a pécsi kaszinót is működteti. Ezekre a koncessziós jogot a kormánytól nyilvános pályázat nélkül kapta meg 10 évre. A napi.hu szerint Zámbó korábban szorosan kapcsolódott a kaszinókhoz, mert 2014-ben még az akkor kisvárdai polgármesterként dolgozó politikus állt a Treff-Klub Kft. mögött, Rákosfalvy egy évvel később vette át tőle. Az ügyvéd a kaszinókon kívül is nagy karriert futott be, benne volt azoknak a földeknek az eladásában, amelyre aztán az Audi üzeme épült. Nem mellesleg akkor irányult rá a figyelem, amikor felbukkant a volt polgármester szexbotrányában.

Nem csak Zámbó István a kisvárdai szál a történetben, a Rákosfalvy által elnyert koncessziók a cégek ügyvezetőjén, a kisvárdai Kruppa Zsolt Andráson keresztül kapcsolódnak Seszták Miklóshoz - írta még tavasszal az Mfor. Kruppa Zsolt András felesége ugyanis Seszták Miklós feleségével közös vállalkozásban volt érdekelt.