Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus egy Greta Thunbergről szóló cikket is beemelt mondandójához.","shortLead":"A politikus egy Greta Thunbergről szóló cikket is beemelt mondandójához.","id":"20191202_klimavaltozas_hoppal_peter_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e50e476-5863-426f-a570-f9d3ca46eaa8","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_klimavaltozas_hoppal_peter_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 14:01","title":"A fideszes „klímaszakértő”, Hoppál Péter szerint a felmelegedés jegyében szakad a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hivatalos bejelentés szerdán lesz, de több forrásunk szerint Pollreisz Balázs lesz a fideszes jelölt kihívója. Borkai Zsolt utódját keresik.","shortLead":"Hivatalos bejelentés szerdán lesz, de több forrásunk szerint Pollreisz Balázs lesz a fideszes jelölt kihívója. Borkai...","id":"20191203_A_gyori_MSZP_elnoke_lehet_a_kozos_ellenzeki_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff1f3e8-5433-4bbd-bee9-c69d590ec25b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_gyori_MSZP_elnoke_lehet_a_kozos_ellenzeki_jelolt","timestamp":"2019. december. 03. 11:57","title":"A győri MSZP elnöke lehet a közös ellenzéki jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3f29f0-75c5-41a9-bbbd-f5fd050ccd71","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A gondolat, hogy minden robotizálható és mindenki lecserélhető, elég ijesztő ahhoz, hogy ne csak újságírók és politikusok foglalkozzanak vele, hanem közgazdászok is. Akkor pedig máris izgalmasabb a felvetés, ha megpróbálják számszerűsíteni: tényleg félni kell a robotoktól?","shortLead":"A gondolat, hogy minden robotizálható és mindenki lecserélhető, elég ijesztő ahhoz, hogy ne csak újságírók és...","id":"20191204_robotok_automatizacio_munka_gepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b3f29f0-75c5-41a9-bbbd-f5fd050ccd71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174fc084-16ec-4c3b-83b9-799beb2410ad","keywords":null,"link":"/360/20191204_robotok_automatizacio_munka_gepek","timestamp":"2019. december. 04. 07:00","title":"Így számolják ki, hogy a robotok elveszik-e a munkánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron francia elnök egyenesen agyhalottnak minősítette a szervezetet. Közben az is egyértelmű, hogy Európa katonailag még képtelen lenne megvédeni magát.","shortLead":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron...","id":"201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f6c700-2c2b-49db-8d37-a738542fd259","keywords":null,"link":"/360/201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","timestamp":"2019. december. 03. 07:00","title":"Nem mindenki kíván hosszú életet a NATO születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogosok közeledésére kapcsolnak be a gyalogátkelő jelzőfényei.","shortLead":"A gyalogosok közeledésére kapcsolnak be a gyalogátkelő jelzőfényei.","id":"20191202_Okos_zebrat_telepitettek_egy_zugloi_suli_kozelebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200ab313-f351-4cba-b334-1978a402aa71","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Okos_zebrat_telepitettek_egy_zugloi_suli_kozelebe","timestamp":"2019. december. 02. 13:23","title":"Okoszebrát telepítettek egy zuglói suli közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett Jakupcsek Gabriellának árult el részletek arról az estéről, amikor a katona exe szinte a felismerhetetlenségig megverte.","shortLead":"Orosz Bernadett Jakupcsek Gabriellának árult el részletek arról az estéről, amikor a katona exe szinte...","id":"20191203_Reszletesen_elmeselte_a_bujaki_no_hogyan_bantalmaztak_a_panzioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59484174-411e-476d-9291-e6118df03a6b","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Reszletesen_elmeselte_a_bujaki_no_hogyan_bantalmaztak_a_panzioban","timestamp":"2019. december. 03. 07:50","title":"Részletesen elmesélte a bujáki nő, hogyan bántalmazták a panzióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89166a8c-b5b2-48b3-9c1e-e5ce8b198520","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak idén 1174 kereskedéssel lett kevesebb.","shortLead":"Csak idén 1174 kereskedéssel lett kevesebb.","id":"20191202_Boltok_tizezrei_tuntek_el_2005_tobb_telepulesen_egy_sincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89166a8c-b5b2-48b3-9c1e-e5ce8b198520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e84a5a-6815-4e96-87e8-be496a1862d2","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_Boltok_tizezrei_tuntek_el_2005_tobb_telepulesen_egy_sincs","timestamp":"2019. december. 02. 15:11","title":"Boltok tízezrei tűntek el 2005 óta, több településen ma már egy sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet egy évig tartó kutatómunkát végzett, állítják, a parlament összetétele nem tükrözi teljesen a választói akaratot.","shortLead":"Egy civil szervezet egy évig tartó kutatómunkát végzett, állítják, a parlament összetétele nem tükrözi teljesen...","id":"20191204_orban_viktor_ketharmad_fidesz_civil_szervezet_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4764cb-1054-4d27-96ed-76ba2ed08b64","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_orban_viktor_ketharmad_fidesz_civil_szervezet_kutatas","timestamp":"2019. december. 04. 08:57","title":"Egy szervezet szerint csalás nélkül nem lett volna kétharmada Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]