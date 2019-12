Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b143127e-095b-4c5e-917e-c770c734bc56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul a képeket is magyar fotós készítette.","shortLead":"Ráadásul a képeket is magyar fotós készítette.","id":"20191204_Sokszoros_magyar_siker_Uhrik_Teodora_tancmuvesz_magyar_tervezesu_ruhaban_pozol_az_olasz_Vogueban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b143127e-095b-4c5e-917e-c770c734bc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9544b016-6a3a-41ea-adcc-76e019f54ff4","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Sokszoros_magyar_siker_Uhrik_Teodora_tancmuvesz_magyar_tervezesu_ruhaban_pozol_az_olasz_Vogueban","timestamp":"2019. december. 04. 11:02","title":"Sokszoros magyar siker: Uhrik Teodóra táncművész magyar tervezésű ruhában pózol az olasz Vogue-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két és fél percben láthatjuk, hogy mi vár ránk a mozikban 2020 áprilisában.","shortLead":"Két és fél percben láthatjuk, hogy mi vár ránk a mozikban 2020 áprilisában.","id":"20191205_Itt_az_elso_komoly_izelito_az_uj_James_Bondfilmbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172d2997-0610-420b-a95e-27edcb73e900","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Itt_az_elso_komoly_izelito_az_uj_James_Bondfilmbol","timestamp":"2019. december. 05. 09:32","title":"Itt az első komoly ízelítő az új James Bond-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben a felhasználók. 