Jogsértést követett el a Magyarországon legnépszerűbb közösségi oldal, amikor azt állította, hogy ingyenes – állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal, és egyből története legnagyobb bírságát, 1,2 milliárd forintos büntetést szabott ki a cég írországi leányvállalatába.

Az indoklás még ennél is zavarbaejtőbb: a Facebook üzleti modelljének az a lényege, hogy a megosztott tartalmakkal magához vonzza a fogyasztókat, akiknek érdeklődéséről, viselkedéséről, vásárlási szokásairól részletes adatokat gyűjt. Ezen adatok birtokában célzott reklámozási lehetőséget értékesít üzleti ügyfelei részére, a reklámokat pedig a posztok között elhelyezve juttatja el a fogyasztókhoz – írja közleményében a hivatal. Így álláspontja szerint a regisztrációs oldalon 2010 januárjától idén októberig megjelenített „Ingyenes és bárki csatlakozhat”, „Ingyenes és az is marad” üzenetek elterelik a fogyasztó figyelmét az általa vállalt ellentételezésről – azaz adatainak átadásáról, terjedelméről és ezek következményeiről.

A GVH úgy ítélte meg, hogy az ingyenesség üzenete zavart kelthet a fogyasztókban, hiszen kockázatmentességet, kötelezettség nélküliséget sugall, miközben több szintű – ráadásul a kezelt és a felhasznált adatok összetettsége miatt nem is egészen átlátható – felhasználói elköteleződés áll mögötte. Számos fogyasztó nincs tisztában az általa átadott adatok kiterjedésével vagy értékével, és jellemzően az online platformok általános szerződési feltételeit sem olvassa. A Versenyhatóság meggyőződése, hogy rövidebb és hosszabb távon is káros az ügyleti döntésekre, és így egyes gazdasági reálfolyamatokra nézve is, ha a fogyasztók azt hiszik, hogy egy szolgáltatást ellentételezés nélkül, kockázatmentesen használhatnak.

Az 1,2 milliárdos összeghez a GVH a Facebook Ireland Ltd magyarországi hirdetési bevételinek csak egy részéből indult ki, és azt is figyelembe vette, hogy a vállalkozás a versenyfelügyeleti eljárás során globálisan módosította a vizsgált nyitóoldalt. Itt jelenleg az olvasható: „Gyors és egyszerű”.

A versenyhivatal döntése nem egyedi: az Egyesült Államokban és Európában is születtek hasonló döntések, az új felhasználási feltételekből ennek nyomán már egyértelműen kiderül, hogy a vállalat miként használja fel a közösségi oldalra bejelentkezők adatait profilalkotási tevékenységek és a vállalat finanszírozását szolgáló célzott hirdetések megjelenítéséhez.

Az olasz hatóság éppen egy éve büntette meg a Facebookot a fogyasztók félrevezetése miatt, a közösségi oldalt üzemeltető cégre 10 millió eurós (3,3 milliárd forintos) bírságot szabott ki. A brit információs hatóság a kiszabható legmagasabb 500 ezer fontos (196 millió forintos) büntetést határozott meg – utóbbi jóval alacsonyabb a magyarnál, de az olasz is alacsonynak tűnik, tekintve, hogy az ottani piac hatszorosa a magyarnak.

A Facebookra ennél jóval magasabb összegű bírság várhat egy másik, bár hasonló ügyben. 50 millió felhasználó adatainak tavaly szeptemberi kiszivárgása miatt az ír adatvédelmi hatóság 2 milliárd eurós büntetést készül kiszabni a cég ellen. A Cambridge Analytica-botrány miatt pedig az amerikai hatósággal kötött egyezség alapján 5 milliárd dollárt fizet a cég.