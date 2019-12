Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb86de87-f6d5-45c3-96e0-39169b26997b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter és Soproni Tamás levélben fordult Karácsony Gergelyhez, hogy támogassa a javaslatukat.","shortLead":"Niedermüller Péter és Soproni Tamás levélben fordult Karácsony Gergelyhez, hogy támogassa a javaslatukat.","id":"20191204_Munkacsoportot_hoznanak_letre_a_bulinegyed_szabalyozasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb86de87-f6d5-45c3-96e0-39169b26997b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f9d018-8ee0-439d-9dc4-188c8b6f67e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Munkacsoportot_hoznanak_letre_a_bulinegyed_szabalyozasara","timestamp":"2019. december. 04. 14:42","title":"Munkacsoportot hoznának létre a bulinegyed szabályozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eaa6ecd-1394-4e1c-94e4-ad21b509b96c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az MKPK szeretné, ha a jövőben minden katolikus iskolából látogatnák az órákat.","shortLead":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az MKPK szeretné, ha a jövőben minden katolikus iskolából látogatnák az órákat.","id":"20191205_Gyermekvedelmi_kepzest_a_katolikus_egyhaz_Hoffmann_Rozsa_az_alapito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eaa6ecd-1394-4e1c-94e4-ad21b509b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510138d4-fa1f-4910-bcbc-2f3ae9523f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Gyermekvedelmi_kepzest_a_katolikus_egyhaz_Hoffmann_Rozsa_az_alapito","timestamp":"2019. december. 05. 20:32","title":"Gyermekvédelmi képzést indított a katolikus egyház, Hoffmann Rózsa az alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","shortLead":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","id":"Video_Automenton_egettek_a_gumit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb47ee8-94c3-4dfc-9bd5-209237a3d575","keywords":null,"link":"/cegauto/Video_Automenton_egettek_a_gumit","timestamp":"2019. december. 05. 16:39","title":"Videó: Gazdag orosz autósoknál megint elgurult valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még egy frissítéssel rukkoltak elő az Opera böngésző fejlesztői, ezúttal az androidos felhasználókra gondolva. Az Opera 55 akkor is sötét módban jeleníti meg este a felkeresett weboldalt, ha ahhoz nem is készült ilyen dizájn.","shortLead":"Még egy frissítéssel rukkoltak elő az Opera böngésző fejlesztői, ezúttal az androidos felhasználókra gondolva. Az Opera...","id":"20191205_opera_bongeszo_androidra_opera_55_sotet_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f988855-0a0b-4ecd-9748-065e66e544ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_opera_bongeszo_androidra_opera_55_sotet_mod","timestamp":"2019. december. 05. 16:03","title":"Androidos? Kész az új Opera böngésző, kellemesebb lesz vele este netezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e75592f-8b0b-410a-ab39-ebcf93ae78c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei évben megháromszorozódott a böngészős értesítések formájában érkező átverések száma – közölte a Kaspersky kiberbiztonsági cég.","shortLead":"Az idei évben megháromszorozódott a böngészős értesítések formájában érkező átverések száma – közölte a Kaspersky...","id":"20191206_atveros_bongeszo_ertesitesek_engedelykeres_felugro_ablak_reklam_virus_csalas_kaspersky_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e75592f-8b0b-410a-ab39-ebcf93ae78c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8947613e-e327-4407-9647-8734e921ded7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_atveros_bongeszo_ertesitesek_engedelykeres_felugro_ablak_reklam_virus_csalas_kaspersky_jelentes","timestamp":"2019. december. 06. 08:03","title":"Ne nyomja meg a gombot, ha felugrik egy ilyen értesítés a böngészőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","shortLead":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","id":"20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a350d4fe-9208-4c12-986e-efb20deb7c88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","timestamp":"2019. december. 05. 19:38","title":"Egy módszer, amely megálljt parancsolna a politikusok hazudozásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera, halálra ítéltek egy jegesmedvét, magyar mikrobiológus-művészek nyertek díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera, halálra ítéltek egy jegesmedvét, magyar mikrobiológus-művészek...","id":"20191204_Radar360_Trumpot_kirohogtek_az_orosz_allam_gyilkossagot_rendelhetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd90949-5107-4b3d-9235-ae3070cd40fb","keywords":null,"link":"/360/20191204_Radar360_Trumpot_kirohogtek_az_orosz_allam_gyilkossagot_rendelhetett","timestamp":"2019. december. 04. 17:30","title":"Radar360: Trumpot kiröhögték, az orosz állam gyilkosságot rendelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halasztást javasol.","shortLead":"Halasztást javasol.","id":"20191206_ombudsman_iskolaerettseg_tankotelezettseg_kezdete_6_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bcae2-bf4d-40e4-a190-b5984ba1372d","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_ombudsman_iskolaerettseg_tankotelezettseg_kezdete_6_eves","timestamp":"2019. december. 06. 11:51","title":"Az ombudsman szerint nem feltétlen kellene még 6 évesen iskolába mennie a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]