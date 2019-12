Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet szerint érdemi párbeszédekkel és helyes döntésekkel is megoldhatók a problémák.","shortLead":"A jogvédő szervezet szerint érdemi párbeszédekkel és helyes döntésekkel is megoldhatók a problémák.","id":"20191206_tasz_allami_gondozas_gyerekek_gyermekotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a99e28c-e802-437c-88c5-bd83e24f96ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_tasz_allami_gondozas_gyerekek_gyermekotthon","timestamp":"2019. december. 06. 12:25","title":"Öt gyermeket mentett ki az állami gondozásból a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98abaf3-1146-4b69-8596-aa87ce9ad1e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kukába dobta szolgáltatásai eddigi dizájnját a Microsoft és merőben más felületet készített hozzájuk. Az Outlook és a OneDrive is megújult.","shortLead":"A kukába dobta szolgáltatásai eddigi dizájnját a Microsoft és merőben más felületet készített hozzájuk. Az Outlook és...","id":"20191206_microsoft_szoftverek_szolgaltatasok_word_excel_powerpoint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98abaf3-1146-4b69-8596-aa87ce9ad1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be62e5dd-dac8-4ffa-b4f7-3b78858a4f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_microsoft_szoftverek_szolgaltatasok_word_excel_powerpoint","timestamp":"2019. december. 06. 08:33","title":"Nyissa meg a Wordöt vagy az Excelt a mobilján, nagyon meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miközben a magyar kormány nagyívű terveiből semmi sem lett, Ausztriában lassan újjáépítik az Esterházy-tündérvilágot. Ott sem problémamentes az állam és a hercegi család vagyonát kezelő magánalapítvány kapcsolata, de legalább nem pereskednek egymással úgy, mint Magyarországon.","shortLead":"Miközben a magyar kormány nagyívű terveiből semmi sem lett, Ausztriában lassan újjáépítik az Esterházy-tündérvilágot...","id":"201949__az_esterhazy_maganalapitvany__birtokok_ausztriaban__csodakamra__uri_huncutsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64f62f9-4bdd-4f44-b2db-021a4c29e8bb","keywords":null,"link":"/360/201949__az_esterhazy_maganalapitvany__birtokok_ausztriaban__csodakamra__uri_huncutsagok","timestamp":"2019. december. 06. 13:00","title":"A mesés Esterházy-kincseket Ausztriában jobban megbecsülik, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már az ő kedvéért gyurmáznak. Az alapjogok köszönik, jól vannak.","shortLead":"Most már az ő kedvéért gyurmáznak. Az alapjogok köszönik, jól vannak.","id":"20191206_Ugy_formaljak_a_jogot_mint_a_gyurmat__mondta_a_diploma_nelkuli_helyettes_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b6163d-1713-4808-aa94-4536a8e57eae","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Ugy_formaljak_a_jogot_mint_a_gyurmat__mondta_a_diploma_nelkuli_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. december. 06. 09:18","title":"Úgy formálják a jogot, mint a gyurmát – mondta a diploma nélküli helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be14b196-5c13-4058-a95d-3094091e66ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nemzeti parkjainak több mint felében jelentenek súlyos fenyegetést a betolakodó állatfajok – figyelmeztetnek a szakértők egy új tanulmányban, hangsúlyozva, hogy összehangolt erőfeszítésekre lenne szükség a probléma orvoslásához.","shortLead":"Az Egyesült Államok nemzeti parkjainak több mint felében jelentenek súlyos fenyegetést a betolakodó állatfajok –...","id":"20191207_amerikai_nemzeti_parkok_betolakodo_allatfajok_invaziv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be14b196-5c13-4058-a95d-3094091e66ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b92aa7-6028-4577-af86-6350a28b66c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_amerikai_nemzeti_parkok_betolakodo_allatfajok_invaziv","timestamp":"2019. december. 07. 10:33","title":"6 méter hosszú, 91 kilós kígyók okoznak egyre nagyobb kalamajkát az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Illetve egy tömeg bántalmazott négy férfit.","shortLead":"Illetve egy tömeg bántalmazott négy férfit.","id":"20191206_Tomegverekedes_volt_Balatonakaliban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd22258-0b97-40e1-b595-5dd8d25ebae2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Tomegverekedes_volt_Balatonakaliban","timestamp":"2019. december. 06. 08:09","title":"Tömegverekedés volt Balatonakaliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757778a2-6f09-4901-93c6-1c8abc438386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú tegnap tűnt el Budapesten az V. kerületből, azóta nem adott életjelet magáról.","shortLead":"A fiú tegnap tűnt el Budapesten az V. kerületből, azóta nem adott életjelet magáról.","id":"20191206_Eltunes_miatt_keresi_a_rendorseg_Bujdoso_Krisztofert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=757778a2-6f09-4901-93c6-1c8abc438386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34682025-4037-49a9-8ac3-4b096f0f773b","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Eltunes_miatt_keresi_a_rendorseg_Bujdoso_Krisztofert","timestamp":"2019. december. 06. 17:42","title":"Eltűnés miatt keresi a rendőrség Bujdosó Krisztofert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem lett volna határozatképes a testület.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem lett volna határozatképes a testület.","id":"20191206_Ules_nem_lesz_de_vizsgalja_a_fenntarthato_fejlodes_bizottsaga_a_visontai_szennyezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7458fce4-1484-473d-90dd-b7d700fb86db","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Ules_nem_lesz_de_vizsgalja_a_fenntarthato_fejlodes_bizottsaga_a_visontai_szennyezest","timestamp":"2019. december. 06. 20:21","title":"Ülést nem tart az ügyben, de vizsgálja a parlamenti bizottság a visontai szennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]