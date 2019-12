Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is dolgoztak, és ami egy igen furcsa jelenséget tárt eléjük.","shortLead":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is...","id":"20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04db1ce-6d51-4547-abe5-420c61809ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","timestamp":"2019. december. 05. 17:03","title":"Még a tudósokat is meglepte, amit a NASA űrszondája látott a Napnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meg pártatlan ítélkezést. Az illetékes bizottság tagjai támogatták Senyei György Barnát.","shortLead":"Meg pártatlan ítélkezést. Az illetékes bizottság tagjai támogatták Senyei György Barnát.","id":"20191206_obh_elnok_senyei_gyorgy_barna_orszagos_birosagi_hivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644ea6b7-3a11-4da5-8aaf-87f910b60ce8","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_obh_elnok_senyei_gyorgy_barna_orszagos_birosagi_hivatal","timestamp":"2019. december. 06. 12:34","title":"Az OBH elnökjelöltje békét és rendet szeretne az igazságszolgáltatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozta Magyarországról szóló éves jelentését az IMF. A dokumentum szerint a magyar gazdaság jól teljesít, és a tervezett intézkedések iránya is jó, azonban elég sok probléma akad, amiket sürgősen orvosolni kellene.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta Magyarországról szóló éves jelentését az IMF. A dokumentum szerint a magyar gazdaság jól teljesít...","id":"20191205_A_penzugyminiszterium_szerint_elismeres_az_IMF_Magyarorszagrol_szolo_jelentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3154e9-ac9d-4406-bdb0-d19f508e6722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_A_penzugyminiszterium_szerint_elismeres_az_IMF_Magyarorszagrol_szolo_jelentese","timestamp":"2019. december. 05. 17:46","title":"A pénzügyminisztérium szerint elismerés az IMF Magyarországról szóló jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombaton megszünteti három korábbi iPhone-modell támogatását az Erste Bank. Este pedig egy mindenkit érintő üzemszünet lesz.","shortLead":"Szombaton megszünteti három korábbi iPhone-modell támogatását az Erste Bank. Este pedig egy mindenkit érintő üzemszünet...","id":"20191206_erste_bank_mobilbank_iphone_4_5_c_tamogatas_karbantartas_nem_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83da532d-3c4d-4aad-8146-eb60e967f0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_erste_bank_mobilbank_iphone_4_5_c_tamogatas_karbantartas_nem_mukodik","timestamp":"2019. december. 06. 10:33","title":"Ha az Erste ügyfele, tudjon róla: holnaptól régebbi iPhone-okkal nem megy majd a bankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6608fab-85df-40de-95f7-fea5cd10df82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú kamion erejével nem lesz gond, de a hatótávja még nem túl nagy.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú kamion erejével nem lesz gond, de a hatótávja még nem túl nagy.","id":"20191205_653_loeros_villanykamiont_mutatott_be_az_iveco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6608fab-85df-40de-95f7-fea5cd10df82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f10dc7-ae73-4c54-a42d-08dd63c0b95d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_653_loeros_villanykamiont_mutatott_be_az_iveco","timestamp":"2019. december. 06. 06:41","title":"653 lóerős villanykamiont mutatott be az Iveco és a Nikola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b40977-81d4-4a23-bab4-907302c05b29","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Kézjegy és törődés – Nemes Csaba társadalmi művészete Dunaújvárosban / A mágus „valósága” – Olafur Eliasson Londonban / Mintázatok és diskurzusok – amerikai festők a Ludwig Múzeumban / Bercsényi fotósezred – magyar fényképészek Franciaországban / A nagy könyvlopás – hidegháborús emlékek Szentendrén / Kozmosz magánhasználatra – Kiki Smith Párizsban / A hatalom nélküliek hatalma – politikai művészet a pozsonyi Kunsthalléban","shortLead":"Kézjegy és törődés – Nemes Csaba társadalmi művészete Dunaújvárosban / A mágus „valósága” – Olafur Eliasson Londonban...","id":"20191206_Megjelent_a_Muerto_2019_teli_duplaszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b40977-81d4-4a23-bab4-907302c05b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207d06b8-0ddb-48db-9bf7-cab65798147c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191206_Megjelent_a_Muerto_2019_teli_duplaszama","timestamp":"2019. december. 06. 15:03","title":"Megjelent a Műértő 2019 téli duplaszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos adatokra vadászik. Nem közvetlenül támad, egy PDF-olvasónak álcázza magát.","shortLead":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos...","id":"20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b88b62e-45c9-46cc-ac9c-6a8235e27f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","timestamp":"2019. december. 05. 09:33","title":"Facebookos adatokra vadászik egy alattomos új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának két napja még nem jutott eszébe felemlegetni a Katona József Színházban történteket, mikor a változtatást indokolta. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának két napja még nem jutott eszébe felemlegetni a Katona József Színházban...","id":"20191206_Ket_nap_kellett_a_kormanynak_hogy_Gotharra_huzza_a_vizes_lepedot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885ca79e-a02c-41bd-98f0-57a2fd810e65","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Ket_nap_kellett_a_kormanynak_hogy_Gotharra_huzza_a_vizes_lepedot","timestamp":"2019. december. 06. 21:12","title":"Két nap kellett a kormánynak, hogy Gothárra húzza a vizes lepedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]