Ha a 90-est behúzta az ötös lottón, akkor még lehet milliárdos

[{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt új elnökeként nyilatkozott a lengyel Gazeta Wyborczának a politikus. ","shortLead":"Az Európai Néppárt új elnökeként nyilatkozott a lengyel Gazeta Wyborczának a politikus. ","id":"20191207_Donald_Tusk_Orban_epp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a266a75d-ae56-40ba-8dfc-c472834cccf9","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Donald_Tusk_Orban_epp","timestamp":"2019. december. 07. 10:25","title":"Donald Tusk: Orbán mindig lojális volt hozzám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 500 millió zsák hiányzik majd, ezért drágulással is számolni kell.","shortLead":"Több mint 500 millió zsák hiányzik majd, ezért drágulással is számolni kell.","id":"20191207_Kavehiany_fenyeget_jovore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e615dab7-df17-479e-948b-2ee4c53b901e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Kavehiany_fenyeget_jovore","timestamp":"2019. december. 07. 10:29","title":"Kávéhiány fenyeget jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","shortLead":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","id":"20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f412ce5-fbe3-4a5d-8d72-df515af5209e","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","timestamp":"2019. december. 07. 10:51","title":"Facebook-komment miatt rúgták ki Lattmann Tamást az NKE-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank azt se vette jó néven, hogy nincs engedélye, 22,5 milliós bírságot szabtak ki rá.","shortLead":"A jegybank azt se vette jó néven, hogy nincs engedélye, 22,5 milliós bírságot szabtak ki rá.","id":"20191206_Megbuntette_az_MNB_az_ugynokot_akik_azzal_hirdette_magat_ne_dolgozz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d758dc-6e73-4988-9266-b97e901f545d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Megbuntette_az_MNB_az_ugynokot_akik_azzal_hirdette_magat_ne_dolgozz","timestamp":"2019. december. 06. 10:51","title":"Megbüntette az MNB az ügynököt, aki azzal hirdette magát: \"ne dolgozz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98abaf3-1146-4b69-8596-aa87ce9ad1e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kukába dobta szolgáltatásai eddigi dizájnját a Microsoft és merőben más felületet készített hozzájuk. Az Outlook és a OneDrive is megújult.","shortLead":"A kukába dobta szolgáltatásai eddigi dizájnját a Microsoft és merőben más felületet készített hozzájuk. Az Outlook és...","id":"20191206_microsoft_szoftverek_szolgaltatasok_word_excel_powerpoint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98abaf3-1146-4b69-8596-aa87ce9ad1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be62e5dd-dac8-4ffa-b4f7-3b78858a4f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_microsoft_szoftverek_szolgaltatasok_word_excel_powerpoint","timestamp":"2019. december. 06. 08:33","title":"Nyissa meg a Wordöt vagy az Excelt a mobilján, nagyon meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hármast kapott, ezért szúrt a győri diák, inkorrektnek tartja kirúgását a volt FKF-vezér, nigériai sportolókat zártak menekülttáborba a horvát rendőrök. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hármast kapott, ezért szúrt a győri diák, inkorrektnek tartja kirúgását a volt FKF-vezér, nigériai sportolókat zártak...","id":"20191206_Radar360_Karacsony_totalis_Fideszfelugyeletrol_beszel_lesujto_a_velemenyunk_az_egeszsegugyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de012e0-04c6-4a2e-96e9-4b5a8ab28ba3","keywords":null,"link":"/360/20191206_Radar360_Karacsony_totalis_Fideszfelugyeletrol_beszel_lesujto_a_velemenyunk_az_egeszsegugyrol","timestamp":"2019. december. 06. 08:00","title":"Radar360: Karácsony totális Fidesz-felügyeletről beszél, lesújtó a véleményünk az egészségügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2c460e-7a24-4220-b883-427299f2d12e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit kutatók által kifejlesztett apró \"agyi chipek\" olyan betegségek gyógyításához jelenthetnek új utakat, mint az Alzheimer-kór.","shortLead":"A brit kutatók által kifejlesztett apró \"agyi chipek\" olyan betegségek gyógyításához jelenthetnek új utakat, mint...","id":"20191207_mesterseges_idegsejtek_agyi_chipek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc2c460e-7a24-4220-b883-427299f2d12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392c8b41-bc68-4902-ae9e-06c5a06e9b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_mesterseges_idegsejtek_agyi_chipek","timestamp":"2019. december. 07. 11:33","title":"Ha ezt az apró chipet tényleg behelyezik az agyunkba, az sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői hidegfront eltünteti a ködöt és a felhőket.","shortLead":"A hétfői hidegfront eltünteti a ködöt és a felhőket.","id":"20191207_Figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10a35c2-ba65-4b3f-ac8d-fadac97b5950","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","timestamp":"2019. december. 07. 14:24","title":"Figyelmeztetést adtak ki az ónos eső és a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]