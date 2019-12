Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","shortLead":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","id":"20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5a106a-2b98-43b0-bd61-3a09941d0374","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 11:46","title":"Justin Timberlake néhány fotó miatt bocsánatot kért a feleségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","shortLead":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","id":"20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710ea17c-fb0f-46e6-9d55-f265ea329805","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","timestamp":"2019. december. 05. 21:18","title":"140 ezren haltak meg tavaly kanyaróban, főként kisgyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jövőben kormányzati döntéssel kerülhet a megfelelő ember egy színházigazgatói posztra. Az eddigi több évtizedes gyakorlat megváltoztatását a Katona József Színházban történt zaklatási üggyel indokolják a kormánypropagandában, de ugyanerre hivatkozva készülnek a Színművészeti Egyetem rektorválasztására is.","shortLead":"A jövőben kormányzati döntéssel kerülhet a megfelelő ember egy színházigazgatói posztra. Az eddigi több évtizedes...","id":"201949__szinhazi_felelmek__kulturharc__gotharugy__megall_azido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960f34bf-3622-4870-9e5c-9e423eae44b2","keywords":null,"link":"/360/201949__szinhazi_felelmek__kulturharc__gotharugy__megall_azido","timestamp":"2019. december. 07. 08:15","title":"A fideszes kultúrharcosoknak kapóra jött a Gothár-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági okokból az Avast és az AVG két-két bővítményét is törölte a Mozilla, így azokat jelenleg nem lehet letölteni a Firefoxhoz.","shortLead":"Biztonsági okokból az Avast és az AVG két-két bővítményét is törölte a Mozilla, így azokat jelenleg nem lehet letölteni...","id":"20191206_mozilla_firefox_bovitmeny_torlese_avast_avg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b67fd39-047f-4e0a-acde-94abe0e964a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_mozilla_firefox_bovitmeny_torlese_avast_avg","timestamp":"2019. december. 06. 09:03","title":"Letiltották az AVG és az Avast programjait, miután kiderült, hogy túlságosan leskelődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki tudja, hogyan kell megművelni a földet, a túlélés zálogát tartja a kezében – hangoztatta Lévai Anikó.","shortLead":"Aki tudja, hogyan kell megművelni a földet, a túlélés zálogát tartja a kezében – hangoztatta Lévai Anikó.","id":"20191206_orban_viktor_felesege_levai_aniko_fold_vendeglatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c5e27e-fb17-4761-b5e2-e63f9c9b299a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_orban_viktor_felesege_levai_aniko_fold_vendeglatas","timestamp":"2019. december. 06. 05:43","title":"Orbán felesége szerint kincs van a birtokában annak, akinek földje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség egy nővel és annak élettársával szemben is vádat emelt kiskorú veszélyeztetése miatt, mert a gyermek mellett ittak és erőszakosan viselkedtek.","shortLead":"Az ügyészség egy nővel és annak élettársával szemben is vádat emelt kiskorú veszélyeztetése miatt, mert a gyermek...","id":"20191205_Fegyvert_szoritott_egy_no_fejehez_az_elettarsa_az_anya_9_eves_gyerekenek_a_szeme_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eca382-e6cd-4b43-a0c8-2014788d2fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Fegyvert_szoritott_egy_no_fejehez_az_elettarsa_az_anya_9_eves_gyerekenek_a_szeme_elott","timestamp":"2019. december. 05. 12:10","title":"9 éves gyereke szeme láttára szorítottak fegyvert egy nő fejéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892","c_author":"Gergely Márton, Németh András, Nyusztay Máté, Riba István","category":"360","description":"A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara mintha megérezte volna, hogy a kormány ismét magyar embert küldene az űrbe. Egy nappal az Európai Űrügynökség és Szíjjártó külügyminiszter bejelentése előtt javaslatot tett űrmérnök mesterszak létrehozására. ","shortLead":"A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara mintha megérezte volna, hogy a kormány ismét magyar embert küldene az űrbe...","id":"20191205_Urkomporszag_kikot2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f646408-cd39-40f9-98ac-8eaa9666770c","keywords":null,"link":"/360/20191205_Urkomporszag_kikot2","timestamp":"2019. december. 05. 11:00","title":"Kis lépés Magyarországnak, nagy ugrás – nem tudni, kinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98abaf3-1146-4b69-8596-aa87ce9ad1e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kukába dobta szolgáltatásai eddigi dizájnját a Microsoft és merőben más felületet készített hozzájuk. Az Outlook és a OneDrive is megújult.","shortLead":"A kukába dobta szolgáltatásai eddigi dizájnját a Microsoft és merőben más felületet készített hozzájuk. Az Outlook és...","id":"20191206_microsoft_szoftverek_szolgaltatasok_word_excel_powerpoint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98abaf3-1146-4b69-8596-aa87ce9ad1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be62e5dd-dac8-4ffa-b4f7-3b78858a4f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_microsoft_szoftverek_szolgaltatasok_word_excel_powerpoint","timestamp":"2019. december. 06. 08:33","title":"Nyissa meg a Wordöt vagy az Excelt a mobilján, nagyon meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]