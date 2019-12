Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató kinevezésébe vagy leváltásába.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató...","id":"20191208_Vidnyanszky_tarsasaga_szerint_meg_jobb_is_lehet_a_helyzet_az_uj_torvennyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dacf85-336a-4aac-8754-377bbf702f62","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Vidnyanszky_tarsasaga_szerint_meg_jobb_is_lehet_a_helyzet_az_uj_torvennyel","timestamp":"2019. december. 08. 17:13","title":"Vidnyánszky társasága szerint még jobb is lehet a helyzet az új színháztörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leírni is döbbenetes: 500 milliárd forintot. Az gombócból nagyon sok.","shortLead":"Leírni is döbbenetes: 500 milliárd forintot. Az gombócból nagyon sok.","id":"20191207_Felfoghatatlan_osszeget_koltunk_ajandekokra_karacsonykor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f0672a-972a-455e-a9a0-25a5d00b6596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Felfoghatatlan_osszeget_koltunk_ajandekokra_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 07. 06:12","title":"Felfoghatatlan összeget költünk ajándékokra karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először került be a muszlim próféta neve a leggyakrabban adott férfi nevek közé az Amerikai Egyesült Államokban.","shortLead":"Először került be a muszlim próféta neve a leggyakrabban adott férfi nevek közé az Amerikai Egyesült Államokban.","id":"20191207_A_10_legnepszerubb_nev_lett_a_Mohamed_az_amerikai_ujszulotteknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fc77d4-1291-4daa-817a-01aaac1a439c","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_A_10_legnepszerubb_nev_lett_a_Mohamed_az_amerikai_ujszulotteknel","timestamp":"2019. december. 07. 08:35","title":"A 10. legnépszerűbb név lett a Mohamed az amerikai újszülötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f923c59-f8ec-4b0c-a3f5-980e8b1c4d0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, Piero Pinit, fél év után szabadult.","shortLead":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, Piero Pinit, fél év után szabadult.","id":"20191207_piero_pini_ovadek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f923c59-f8ec-4b0c-a3f5-980e8b1c4d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9aa5ec-9cc3-4910-a3a6-20bd2399af22","keywords":null,"link":"/kkv/20191207_piero_pini_ovadek","timestamp":"2019. december. 07. 09:10","title":"Kétmilliárd forintos óvadékot tettek le, hogy szabadulhasson az olasz húspápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","shortLead":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","id":"20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7ba0b-1e0b-4ace-b720-1fff54d82028","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","timestamp":"2019. december. 08. 16:02","title":"Megérkezett a karácsonyi ajándék a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ab5ef8-71fd-41e9-afa6-5a79fde29bf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az étkezésben ma már teljesen elfogadott, az öltözködésben is trendi lehet. Virágkorát éli ugyanis vegán divattervezés, és van, ahol már meg is vásárolhatók a kizárólag növényi alapanyagokból készült kreációk.","shortLead":"Ami az étkezésben ma már teljesen elfogadott, az öltözködésben is trendi lehet. Virágkorát éli ugyanis vegán...","id":"201949__vegan_divat__csakis_noveny__bor_kaktuszbol__viragkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ab5ef8-71fd-41e9-afa6-5a79fde29bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807a0a46-fbd0-4cd3-b934-b28524707b5f","keywords":null,"link":"/360/201949__vegan_divat__csakis_noveny__bor_kaktuszbol__viragkor","timestamp":"2019. december. 07. 12:20","title":"Vegán divat: bőrkabát kaktuszból, cipő parafából, ingek csalánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az incidensről felvétel is készült, amit aztán megmutattak neki.","shortLead":"Az incidensről felvétel is készült, amit aztán megmutattak neki.","id":"20191207_spanyol_big_brother_megeroszakoltak_szexualis_eroszak_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4ca894-65d2-43e7-acac-63432ba76a41","keywords":null,"link":"/elet/20191207_spanyol_big_brother_megeroszakoltak_szexualis_eroszak_bantalmazas","timestamp":"2019. december. 07. 08:41","title":"A spanyol Big Brother versenyzője állítja, megerőszakolták a műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c14ff9e-7098-49d9-84a1-fc382f78152c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A brit választás egyetlen kézzel fogható tétje az, hogy a jó ideje húzódó Brexit-cirkuszban ki lesz a porondmester. Nehéz helyzetből kellene a győztesnek kirángatnia a szigetországot, sokan már azt gondolják: igazából az nyer, aki most veszít. ","shortLead":"A brit választás egyetlen kézzel fogható tétje az, hogy a jó ideje húzódó Brexit-cirkuszban ki lesz a porondmester...","id":"20191208_Boris_Johnson_jeremy_corbyn_brit_valasztas_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c14ff9e-7098-49d9-84a1-fc382f78152c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab987596-2254-44c4-8987-79e6c2e31cff","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Boris_Johnson_jeremy_corbyn_brit_valasztas_elozetes","timestamp":"2019. december. 08. 10:30","title":"Brit választás karácsony előtt, a pokol és a Brexit között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]