[{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolában elmaradtak az órák, továbbra is pszichológusok beszélgetnek a diákokkal.","shortLead":"Az iskolában elmaradtak az órák, továbbra is pszichológusok beszélgetnek a diákokkal.","id":"20191206_Szigoritanak_a_hazirendet_a_kozepiskolaban_ahol_egy_tanulo_megkeselte_a_tanarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e3aed-d0fb-4f74-bf99-596d9d6bb84a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Szigoritanak_a_hazirendet_a_kozepiskolaban_ahol_egy_tanulo_megkeselte_a_tanarat","timestamp":"2019. december. 06. 20:32","title":"Szigorítanák a házirendet a középiskolában, ahol egy tanuló megkéselte a tanárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e5e61-aae6-4154-a528-6643fc3bf3d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugrott az ugró szarvas is. Az sem volt kicsi, másfél méteres.","shortLead":"Ugrott az ugró szarvas is. Az sem volt kicsi, másfél méteres.","id":"20191207_Ketmeteres_vilagito_hoembert_es_trombitalo_angyalkat_loptak_Satoraljaujhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e5e61-aae6-4154-a528-6643fc3bf3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1667b295-6a18-4742-b295-0d619b8d4e10","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Ketmeteres_vilagito_hoembert_es_trombitalo_angyalkat_loptak_Satoraljaujhelyen","timestamp":"2019. december. 07. 07:26","title":"Kétméteres világító hóembert és trombitáló angyalkát loptak Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák alapján nem érdemes időt fecsérelni a 88-as beikszelésére.","shortLead":"A statisztikák alapján nem érdemes időt fecsérelni a 88-as beikszelésére.","id":"20191207_Ezt_az_ot_szamot_huztak_ki_a_legtobbszor_az_otoslotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a980ce84-c7fb-45a5-aac4-daafe8621e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Ezt_az_ot_szamot_huztak_ki_a_legtobbszor_az_otoslotton","timestamp":"2019. december. 07. 16:09","title":"Ezt az öt számot húzták ki a legtöbbször az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a99f68-316d-49cd-98a0-97c052a235cf","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország minden eszközzel igyekszik megakadályozni, hogy a volt Jugoszlávia még NATO-n és EU-n kívüli tagállamai a nyugati integráció tagjaivá váljanak. Ebben meghatározó szerep jut a Balkánon tevékenykedő orosz kémeknek.","shortLead":"Oroszország minden eszközzel igyekszik megakadályozni, hogy a volt Jugoszlávia még NATO-n és EU-n kívüli tagállamai...","id":"201949__orosz_kemek_abalkanon__kes_ahatba__celpont_anato__szabadfogasu_harc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a99f68-316d-49cd-98a0-97c052a235cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6989def0-87c5-4c13-b40d-da5de5963f97","keywords":null,"link":"/360/201949__orosz_kemek_abalkanon__kes_ahatba__celpont_anato__szabadfogasu_harc","timestamp":"2019. december. 07. 15:00","title":"Orosz kémek kavarnak a Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről számoltak be.","shortLead":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről...","id":"20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a7a408-b7f9-4782-bcf0-6621feb8c4ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","timestamp":"2019. december. 08. 15:45","title":"A bozóttüzek miatt már Canberrában sem lehet levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff5c751-d2ac-40a6-b8e4-2dc2dab16852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának legsportosabb kivitelének nemcsak a teljesítménye, a nyomatéka is jelentősen megnőtt.","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának legsportosabb kivitelének nemcsak a teljesítménye, a nyomatéka is...","id":"20191207_keves_volt_az_510_loero_610_lovas_lett_az_uj_bmw_x3_m","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ff5c751-d2ac-40a6-b8e4-2dc2dab16852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741cba4-b046-49d0-bc3c-093002c3b25b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_keves_volt_az_510_loero_610_lovas_lett_az_uj_bmw_x3_m","timestamp":"2019. december. 07. 11:21","title":"Kevés volt az 510 lóerő, 610 lovas lett az új BMW X3 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24182927-1778-428e-b786-ac01eae043fb","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Mi az, amire a leginkább oda kell figyelnie a kkv-knak, ha valóban biztonságban akarják tudni magukat, és nem szeretnék, ha vállalkozásuk egyik pillanatról a másikra megszűnne? ","shortLead":"Mi az, amire a leginkább oda kell figyelnie a kkv-knak, ha valóban biztonságban akarják tudni magukat, és nem...","id":"generali_20191206_Mi_fenyegeti_legjobban_vallalkozasa_biztonsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24182927-1778-428e-b786-ac01eae043fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd5706-fb10-4189-b4c4-60100fcc4087","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191206_Mi_fenyegeti_legjobban_vallalkozasa_biztonsagat","timestamp":"2019. december. 07. 07:30","title":"Mi fenyegeti legjobban vállalkozása biztonságát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vélhetően rosszul lett a sofőr, ez okozhatta a tragédiát.","shortLead":"Vélhetően rosszul lett a sofőr, ez okozhatta a tragédiát.","id":"20191207_Haznak_utkozott_es_meghalt_egy_autos_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f149a-a974-4449-ab68-f1ee47de3931","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Haznak_utkozott_es_meghalt_egy_autos_Zugloban","timestamp":"2019. december. 07. 21:03","title":"Háznak ütközött és meghalt egy autós Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]