[{"available":true,"c_guid":"d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","shortLead":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","id":"20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7ba0b-1e0b-4ace-b720-1fff54d82028","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","timestamp":"2019. december. 08. 16:02","title":"Megérkezett a karácsonyi ajándék a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig negyedik lett 200 méter vegyesen szombaton a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig negyedik lett 200 méter vegyesen szombaton a Glasgow-ban zajló...","id":"20191207_Hosszu_aranyermet_nyert_200_meter_vegyesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539a419c-180a-4ca2-bda7-ea55aa15ee6c","keywords":null,"link":"/sport/20191207_Hosszu_aranyermet_nyert_200_meter_vegyesen","timestamp":"2019. december. 07. 18:53","title":"Hosszú aranyérmes 200 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4f378c-3685-432b-bfab-ab56d2f1a580","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tünet Együttes művészeti vezetőjének van néhány kérdése a parlamenti képviselőkhöz.\r

","shortLead":"A Tünet Együttes művészeti vezetőjének van néhány kérdése a parlamenti képviselőkhöz.\r

","id":"20191209_Fuggetlen_szinhazat_lattatok_mar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c4f378c-3685-432b-bfab-ab56d2f1a580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57783415-3e2d-4f44-a898-a08395abeb0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Fuggetlen_szinhazat_lattatok_mar","timestamp":"2019. december. 09. 09:09","title":"„Független színházat láttatok már?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevő visszamondta a foglalást.","shortLead":"A vevő visszamondta a foglalást.","id":"20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affee8e6-09ab-4869-b57f-9cc188cf0ebe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","timestamp":"2019. december. 08. 20:24","title":"Véletlenül vették meg 20 millióért a Rambo késeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Január 1-jén megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó – közismertebb nevén eva –, a vállalkozók nagy része azonban még nem döntött arról, hogy milyen adónemre tér át a határidő lejárta után. Az adózási formák közötti választást kalkulátor segíti.","shortLead":"Január 1-jén megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó – közismertebb nevén eva –, a vállalkozók nagy része azonban...","id":"20191209_Kalkulatort_keszitett_az_evasoknak_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea196479-3f27-4d83-b98e-0c38746685a5","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Kalkulatort_keszitett_az_evasoknak_a_NAV","timestamp":"2019. december. 09. 16:16","title":"Kalkulátort készített az evásoknak a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1455cf6c-99c9-4e23-a5c5-a7e81afdb3ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már sütőből, hűtőgépből, párnából és akár zokniból is kaphatunk \"smart\" változatot, miért ne létezhetne okosgumi?","shortLead":"Ha már sütőből, hűtőgépből, párnából és akár zokniból is kaphatunk \"smart\" változatot, miért ne létezhetne okosgumi?","id":"20191209_itt_a_pirelli_okosgumija_ami_az_internetre_csatlakozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1455cf6c-99c9-4e23-a5c5-a7e81afdb3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0055251-3968-4405-b69c-f5384ad9c83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_itt_a_pirelli_okosgumija_ami_az_internetre_csatlakozik","timestamp":"2019. december. 09. 13:21","title":"Itt a Pirelli okosgumija, ami az internetre csatlakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf02c48-314e-4439-af41-a6631b68a97f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Brian életéből vett legendás idézet, hogy \"boldogok a sajtkészítők\", ebben az esetben így szól: \"boldogok a sajtszobrászok\".","shortLead":"A Brian életéből vett legendás idézet, hogy \"boldogok a sajtkészítők\", ebben az esetben így szól: \"boldogok...","id":"201949_asajtszobrasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baf02c48-314e-4439-af41-a6631b68a97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3407e010-bd5b-4ed2-b0a8-afcdd2a1b7f4","keywords":null,"link":"/360/201949_asajtszobrasz","timestamp":"2019. december. 08. 10:00","title":"Kisajátított egy szakmát, mert abból senki más nem tud megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa343b7e-a862-40b4-9ead-918dc762c212","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embert gyanúsítanak gyújtogatással, hamarosan vádat is emelhetnek ellenük.","shortLead":"Két embert gyanúsítanak gyújtogatással, hamarosan vádat is emelhetnek ellenük.","id":"20191207_Otre_nott_az_odesszai_tuzeset_aldozatainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa343b7e-a862-40b4-9ead-918dc762c212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca58403-5d2a-4cbd-9e34-0515af2a1daf","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Otre_nott_az_odesszai_tuzeset_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. december. 07. 17:29","title":"Ötre nőtt az odesszai tűzeset halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]