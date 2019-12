Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről számoltak be.","shortLead":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről...","id":"20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a7a408-b7f9-4782-bcf0-6621feb8c4ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","timestamp":"2019. december. 08. 15:45","title":"A bozóttüzek miatt már Canberrában sem lehet levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c680e8b-0338-47cd-8a18-a4b1444d3347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer ember vonult az utcára szombaton a fehérorosz fővárosban, Minszkben, hogy tiltakozzon az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok szorosabbra fűzése ellen.","shortLead":"Több mint ezer ember vonult az utcára szombaton a fehérorosz fővárosban, Minszkben, hogy tiltakozzon az Oroszországhoz...","id":"20191207_Oroszellenes_tuntetes_volt_Minszkben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c680e8b-0338-47cd-8a18-a4b1444d3347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc297b0-d30a-42f5-9b83-ab40e98ac437","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Oroszellenes_tuntetes_volt_Minszkben","timestamp":"2019. december. 07. 18:53","title":"Vlagyimir Putyin ellen tüntettek Európa utolsó, Moszkva-barát diktatúrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő években el is indulhat a folyamat. ","shortLead":"A következő években el is indulhat a folyamat. ","id":"20191209_Mar_1020_szazalekra_teszik_a_magyar_kilepest_az_EUbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d70b4a-fa25-4b9a-aa6d-2cc07c139762","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Mar_1020_szazalekra_teszik_a_magyar_kilepest_az_EUbol","timestamp":"2019. december. 09. 12:31","title":"Már 10-20 százalékra teszik a magyar kilépést az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a320f189-23ed-4d5a-a66c-a459f1d703f4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A nyilvánosság előtt ritkán mutatkozik, mégis meghatározó szava van Irakban Ali al-Szisztáni nagyajatollahnak, aki Iránban született és nőtt fel, de az iraki Nedzsefben él.","shortLead":"A nyilvánosság előtt ritkán mutatkozik, mégis meghatározó szava van Irakban Ali al-Szisztáni nagyajatollahnak, aki...","id":"201949_ali_alszisztani_azirani_akie_avegso_szo_irakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a320f189-23ed-4d5a-a66c-a459f1d703f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a953a3c-0142-434f-9349-6e0504e4e32e","keywords":null,"link":"/360/201949_ali_alszisztani_azirani_akie_avegso_szo_irakban","timestamp":"2019. december. 08. 16:30","title":"Az iráni, akié a végső szó Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","shortLead":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","id":"20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbbd815-15a8-4a28-bbd8-35f4d6a58171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","timestamp":"2019. december. 08. 19:27","title":"49 milliárd forintot nyaraltak el a magyarok Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dac24ba-da19-4e5b-b353-d75f3fc528f3","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Nem igazán érződött a közelgő brexit szele, azaz a műkereskedelmet érintő esetleges recessziótól való félelem az idei Frieze-en. A négynapos nemzetközi óriásvásár összesítése szerint a rengeteg látogató nemcsak nézelődni ment a Regent’s Parkba, hanem derekasan be is vásároltak – mind a gyűjtők, mind a múzeumok.","shortLead":"Nem igazán érződött a közelgő brexit szele, azaz a műkereskedelmet érintő esetleges recessziótól való félelem az idei...","id":"20191209_Nem_felunk_a_brexittol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dac24ba-da19-4e5b-b353-d75f3fc528f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef260a49-de62-48ac-8bc7-ab4394657fba","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191209_Nem_felunk_a_brexittol","timestamp":"2019. december. 09. 16:22","title":"Nem félünk a brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c14ff9e-7098-49d9-84a1-fc382f78152c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Garantáltan csökkenni fog a bevándorlás, ha a konzervatívok hatalmon maradnak – ígérte a brit miniszterelnök.","shortLead":"Garantáltan csökkenni fog a bevándorlás, ha a konzervatívok hatalmon maradnak – ígérte a brit miniszterelnök.","id":"20191209_Johnson_A_sajat_hazajuk_reszenek_tekintik_NagyBritanniat_az_EUbol_erkezo_bevandorlok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c14ff9e-7098-49d9-84a1-fc382f78152c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdff2d0-9deb-4d37-bc4d-31aa7cecd6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Johnson_A_sajat_hazajuk_reszenek_tekintik_NagyBritanniat_az_EUbol_erkezo_bevandorlok","timestamp":"2019. december. 09. 09:59","title":"Boris Johnson elmondta, hogyan kaphatnának munkavállalási vízumot az EU-polgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7adfa-06b4-49dd-8603-962004fb7548","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizsgálat jelenlegi állása szerint egy olcsó, utángyártott telefontöltő robbanása miatt három lakóházban is kár keletkezett Malajziában. Az egyik csaknem teljesen kiégett.","shortLead":"A vizsgálat jelenlegi állása szerint egy olcsó, utángyártott telefontöltő robbanása miatt három lakóházban is kár...","id":"20191209_olcso_telefontolto_kiegeszito_robbanas_haztuz_kigyulladt_malajzia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd7adfa-06b4-49dd-8603-962004fb7548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2c186b-f784-4cd0-92d1-2aeb5e409f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_olcso_telefontolto_kiegeszito_robbanas_haztuz_kigyulladt_malajzia","timestamp":"2019. december. 09. 09:03","title":"Ezért ne vegyen olcsó mobiltöltőt: egy felrobbant, három ház is kigyulladt miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]