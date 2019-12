Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","shortLead":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","id":"20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0edcb36-4f88-4fc5-9294-b088af3b7698","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"A kormány korábban blokkolta, de most átment az emberi jogi visszaélések büntetése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b659d34-250e-4fa0-b212-68356c093324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mulatós zenész úgy véli, tarthatatlan az az állapot, ami mostanában az iskolákban van.\r

\r

","shortLead":"A mulatós zenész úgy véli, tarthatatlan az az állapot, ami mostanában az iskolákban van.\r

\r

","id":"20191210_A_tanaroknak_meg_lehetne_engedni_a_diakok_vereset__Csocsesz_oktatasi_szakertore_mulatta_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b659d34-250e-4fa0-b212-68356c093324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515234b1-f46f-4607-a20b-01a8fa4521fe","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_A_tanaroknak_meg_lehetne_engedni_a_diakok_vereset__Csocsesz_oktatasi_szakertore_mulatta_magat","timestamp":"2019. december. 10. 11:06","title":"A tanároknak meg lehetne engedni a diákok verését – Csocsesz oktatási szakértőre mulatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család.","shortLead":"Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család.","id":"20191210_Az_orkanagymamak_segitik_az_unokaik_eletben_maradasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b092d22c-ee8e-47bd-8852-aaeffcbf5f59","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Az_orkanagymamak_segitik_az_unokaik_eletben_maradasat","timestamp":"2019. december. 10. 11:24","title":"Az orkanagymamák segítik az unokáik életben maradását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába pakolja bele az 5G technológiát.","shortLead":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába...","id":"20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272517a7-6cd6-4a95-92cc-92761b3e4691","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","timestamp":"2019. december. 09. 09:33","title":"Nagy meglepetésre készülhet a Samsung, fontos újdonság jöhet a legolcsóbb Galaxy S11-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén módosították a Házszabályt és az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket. Innentől sokkal nehezebb lesz az ellenzéki politikusoknak a parlamenti patkóban.","shortLead":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén...","id":"20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6cdce8-1f6b-4197-9767-75e3ec14f71c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","timestamp":"2019. december. 10. 12:09","title":"Megszavazta a Fidesz, szájkosarat kapott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9073d7fe-95b8-45b2-8c7c-fb58b45bee14","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az új politikai helyzetet még szokni kell, de egyenrangú félnek tekintik Karácsonyt – állítja a Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár. Fürjes Balázs a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, a kormánynak esze ágában sincs kiszállni a BKV finanszírozásából, szerinte a Puskás Arénában nem lett volna értelme atlétika pályának, 2032-re pedig nem pályázunk olimpiára. Nem tagadta: műemlékek ügyében (beleértve a Budai Várat is) beleállnak a vitákba a nemzetközi szervezetekkel. Fürjes Balázzsal még a színházakat érintő változás előtt beszéltünk.","shortLead":"Az új politikai helyzetet még szokni kell, de egyenrangú félnek tekintik Karácsonyt – állítja a Budapestért és...","id":"20191209_Furjes_Balazs_interju_budapest_karacsony_liget_stadion_atletika_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9073d7fe-95b8-45b2-8c7c-fb58b45bee14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b570e2-a56c-4ce4-9ef9-2da2b2170016","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Furjes_Balazs_interju_budapest_karacsony_liget_stadion_atletika_korhaz","timestamp":"2019. december. 09. 06:30","title":"Fürjes Balázs: Ne a kinek a micsodája hosszabb játékot játsszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan mindenki számára elérhető lehet a Gmail új funkciója, amelynek segítségével egyetlen levélben több e-mailt is tovább lehet küldeni.","shortLead":"Hamarosan mindenki számára elérhető lehet a Gmail új funkciója, amelynek segítségével egyetlen levélben több e-mailt is...","id":"20191210_google_gmail_email_tovabbitasa_csatolmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c29f181-8056-4320-9c2b-15c29097f303","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_google_gmail_email_tovabbitasa_csatolmany","timestamp":"2019. december. 10. 11:33","title":"Végre megoldotta a Google az e-mailezés egyik legnagyobb hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig független volt. Előtte robbantotta a Párbeszéd frakcióját.","shortLead":"Eddig független volt. Előtte robbantotta a Párbeszéd frakcióját.","id":"20191209_Bosz_Anett_beult_a_DKba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b078e1bc-069b-4566-85c5-2c9439ae6125","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Bosz_Anett_beult_a_DKba","timestamp":"2019. december. 09. 11:35","title":"Bősz Anett beült a DK-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]