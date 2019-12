Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d66c5b31-23b6-4264-a34c-a62b51bf0a33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy kérdés az lesz, miből teremtik elő azokat a forrásokat, amelyekkel az európaiakat segítik majd a karbonsemlegesség elérésében.","shortLead":"A nagy kérdés az lesz, miből teremtik elő azokat a forrásokat, amelyekkel az európaiakat segítik majd...","id":"20191210_klimasemlegesseg_green_deal_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d66c5b31-23b6-4264-a34c-a62b51bf0a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0cef17-3dd6-418b-9af2-cc8522fc685e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_klimasemlegesseg_green_deal_europai_bizottsag","timestamp":"2019. december. 11. 16:02","title":"Grandiózus klímavédelmi tervet jelentett be az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","shortLead":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","id":"20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aedad79-0bf6-4382-a813-bdbec9a9f9a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","timestamp":"2019. december. 11. 05:59","title":"Lassuló gazdasági növekedésre és emelkedő inflációra számít a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c360d867-0930-4655-844b-f4bdfde8ead8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több autósnak is meggyűlt a baja egy lengyelországi parkolóház jeges felhajtójával.","shortLead":"Több autósnak is meggyűlt a baja egy lengyelországi parkolóház jeges felhajtójával.","id":"20191210_Video_remenytelenul_probalnak_a_jeges_felhajton_feljutni_a_parkoloba_ezek_az_autosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c360d867-0930-4655-844b-f4bdfde8ead8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7421927-4dea-487b-a563-88d6d972c4ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Video_remenytelenul_probalnak_a_jeges_felhajton_feljutni_a_parkoloba_ezek_az_autosok","timestamp":"2019. december. 10. 08:46","title":"Reménytelen harcot vívott ez a néhány autós a jeges feljáróval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szavazott a Fidesz-kétharmad, a köztársasági elnök ennek alapján jövőre 3 millió forint körüli illetményre számíthat.","shortLead":"Szavazott a Fidesz-kétharmad, a köztársasági elnök ennek alapján jövőre 3 millió forint körüli illetményre számíthat.","id":"20191210_Megduplazta_Ader_fizeteset_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d5a9c2-5a28-4002-8dc5-946660e8fd92","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megduplazta_Ader_fizeteset_a_Fidesz","timestamp":"2019. december. 10. 11:24","title":"Megduplázta Áder fizetését a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan mindenki számára elérhető lehet a Gmail új funkciója, amelynek segítségével egyetlen levélben több e-mailt is tovább lehet küldeni.","shortLead":"Hamarosan mindenki számára elérhető lehet a Gmail új funkciója, amelynek segítségével egyetlen levélben több e-mailt is...","id":"20191210_google_gmail_email_tovabbitasa_csatolmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c29f181-8056-4320-9c2b-15c29097f303","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_google_gmail_email_tovabbitasa_csatolmany","timestamp":"2019. december. 10. 11:33","title":"Végre megoldotta a Google az e-mailezés egyik legnagyobb hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 45 éves férfi nem állt meg a hatóság felszólítására, lekapcsolt világítással próbált menekülni.","shortLead":"A 45 éves férfi nem állt meg a hatóság felszólítására, lekapcsolt világítással próbált menekülni.","id":"20191210_autos_uldozes_nemzetkozi_korozes_zalaegerszeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810e1892-d4f3-41d4-82de-b04463115945","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_autos_uldozes_nemzetkozi_korozes_zalaegerszeg","timestamp":"2019. december. 10. 12:58","title":"Autós üldözés volt Zalaegerszegen, nemzetközileg körözött férfit fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sofőr egy 18 éves lány életét mentette meg még novemberben.","shortLead":"A sofőr egy 18 éves lány életét mentette meg még novemberben.","id":"20191210_trolivezeto_budapest_eletmentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df692709-d53e-40b5-a353-b0bb8445ab73","keywords":null,"link":"/elet/20191210_trolivezeto_budapest_eletmentes","timestamp":"2019. december. 10. 13:52","title":"Trolivezető mentett életet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"Hiába vállalták a nyugat-balkáni országok a régi erőművek felújítását, illetve leszerelését, ahelyett, hogy csökkent volna, még nőtt is a térség szénerőműveinek károsanyag-kibocsátása - derült ki egy ma napvilágot látott jelentésből. A tizenkét éves felkészülési periódust ellazsálták, sok helyütt neki sem láttak a szükséges felújításoknak, vagy gyanús cégek jelentek meg a közbeszerzések körül. ","shortLead":"Hiába vállalták a nyugat-balkáni országok a régi erőművek felújítását, illetve leszerelését, ahelyett, hogy csökkent...","id":"20191210_balkan_szeneromu_eu_finanszirozas_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88005a33-3bca-494a-b4df-0298b45332fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_balkan_szeneromu_eu_finanszirozas_kornyezetszennyezes","timestamp":"2019. december. 10. 05:39","title":"Valami bűzlik a Balkánon – és ennek a magyarok is megfizetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]