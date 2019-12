Különös hotelprojekt startolt el pár hete a budapesti V. kerületben. A Mérleg utca 4. szám alatt (ami korábban a Mészáros Lőrinchez közeli Appeninné volt) az EB Hungary Invest alakít ki háromcsillagos szállót wellnessrészleggel – mellesleg annak a cseh CPI Retail One-nak, amelynek egyik tulajdonosa ellen egymillió dolláros csalás miatt indult eljárás. Az EBH korábban a miniszterelnöki vő, Tiborcz István üzlettársaként ismert Paár Attila vállalatával, a West Hungária Bauval közösen szerepelt állami tendereken. Együtt rekonstruálták például a Várkert Bazárt is.

Ezek a projektek indíthatták el a társaságot a maga útján, olyannyira, hogy ma már levált gazdatestéről, és önállóan is sikerül brillíroznia a milliárdos tendereken. Persze valószínűleg az is jól jön, hogy nemcsak Tiborcz, hanem Mészáros Lőrinc csúcsoligarcha és Matolcsy György jegybankelnök köreihez is közel áll.

A jelek szerint igazán az idén értek be a kormányközeli kapcsolatok, az EBH több nagyszabású munkát is elnyert önállóan. Például 1 milliárd forintért épít irodaházat Kőbányán a kormányhivatalok osztályainak elhelyezéséhez. A Modern városok program forrásaiból is részesül, 1,4 milliárdból teszi rendbe a tatabányai Tulipános Házat. A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében pedig a hatvani Grassalkovich- és a budapesti Klebelsberg-kastélyon dolgozik, szintén milliárdos nagyságrendben.

