[{"available":true,"c_guid":"10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","shortLead":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","id":"20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edee731-e4f4-4d08-b8ff-5bc390674f74","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 18. 14:16","title":"Felhúzta magát Orbán posztján a horvát miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. 