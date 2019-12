Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését” – írta Áder.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem...","id":"20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15fbaa-940a-46c9-ad05-5aa50629e7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","timestamp":"2019. december. 18. 11:14","title":"Áder aláírta a tb-törvényt, azt is megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"23 ezer embert vizsgáltak meg egy olasz kutatásban, amelyből kiderült: kisebb a szívroham és a stroke esélye, ha rendszeresen fogyasztunk csilipaprikát. ","shortLead":"23 ezer embert vizsgáltak meg egy olasz kutatásban, amelyből kiderült: kisebb a szívroham és a stroke esélye, ha...","id":"20191218_Egy_uj_kutatas_szerint_csokkenti_a_szivroham_es_a_stroke_kockazatat_a_csilipaprika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c10f364-bad3-47a5-8706-b237998548b3","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Egy_uj_kutatas_szerint_csokkenti_a_szivroham_es_a_stroke_kockazatat_a_csilipaprika","timestamp":"2019. december. 18. 11:31","title":"Egy új kutatás szerint csökkenti a szívroham és a stroke kockázatát a csilipaprika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először sikerült feltérképezni az egy évvel ezelőtti kitörésével szökőárat okozó Anak Krakatau indonéz vulkán óceánfenékre lecsúszott részeit.","shortLead":"Először sikerült feltérképezni az egy évvel ezelőtti kitörésével szökőárat okozó Anak Krakatau indonéz vulkán...","id":"20191219_anak_krakatau_vulkan_viz_ala_kerult_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994c375a-875c-4b22-876b-3d516ca32f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_anak_krakatau_vulkan_viz_ala_kerult_resze","timestamp":"2019. december. 19. 15:03","title":"Olyan erősen tört ki a vulkán, hogy részben leomlott – most sikerült feltérképezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási rendszert. Áder János pedig aláírta ezt a jogszabályt.","shortLead":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási...","id":"20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f73a534-4b74-4569-b9e6-030f164bd7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","timestamp":"2019. december. 18. 13:20","title":"Áder a színháztörvényt is aláírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót pedig tettek követik, és folyamatosan nő azoknak a száma, akik törekednek arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljenek. Az elképzelés szép, jó és hasznos is, de azért a legtöbb hulladék mégis a gazdasági szereplők tevékenysége miatt jön létre, így annak jelentős csökkentéséért leginkább a cégek tehetnek.","shortLead":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót...","id":"20191209_Menekules_a_muanyagoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04b4b1-41a0-4278-8637-9c8cd8441f55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Menekules_a_muanyagoktol","timestamp":"2019. december. 18. 11:30","title":"Menekülés a műanyagoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad 28 500 forint.","shortLead":"Marad 28 500 forint.","id":"20191219_Eldolt_nem_emelik_a_legkisebb_nyugdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480792fd-ff10-44ea-ac46-81a7bec310e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Eldolt_nem_emelik_a_legkisebb_nyugdijat","timestamp":"2019. december. 19. 09:21","title":"Eldőlt: nem emelik a legkisebb nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa395b1b-4483-4823-87b8-08ad87f8f73f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közönségnek bejött.","shortLead":"A közönségnek bejött.","id":"20191219_Emilia_Clarke_es_Emma_Thompson_eloben_enekelte_el_a_Last_Christmast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa395b1b-4483-4823-87b8-08ad87f8f73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a189bebc-c7b5-46cf-a0c8-4a9010930031","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Emilia_Clarke_es_Emma_Thompson_eloben_enekelte_el_a_Last_Christmast","timestamp":"2019. december. 19. 12:45","title":"Emilia Clarke és Emma Thompson haknizott egyet: élőben énekelték el a Last Christmast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely főpolgármester is. A városvezető közösségi oldalán most azt írta, arra kéri kollégáit, vizsgálják meg, hogyan tud a Fővárosi Önkormányzat a kerületekkel együttműködve segítséget nyújtani azoknak, akik önhibájukon kívül, szociális helyzetük miatt kerülnének a törvénymódosítás miatt lehetetlen helyzetbe.","shortLead":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely...","id":"20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f98c3e-c0f8-4df3-bd74-cdf6e8a0b9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","timestamp":"2019. december. 19. 11:37","title":"Karácsony bejelentette, Budapest segíthet azoknak, akik az új tb-törvény után nehéz helyzetbe kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]