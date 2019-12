Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány helyteleníti és a német belügyekbe való beavatkozásnak tartja azokat az amerikai intézkedéseket, amelyek szankcionálják az Északi Áramlat 2 földgázvezeték építésében részt vevő cégeket és azok csúcsvezetőit - közölte a német kancellár szóvivője szombaton.","shortLead":"A német kormány helyteleníti és a német belügyekbe való beavatkozásnak tartja azokat az amerikai intézkedéseket...","id":"20191221_A_nemet_kormany_eliteli_az_Eszaki_Aramlat_2t_erinto_amerikai_szankciokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcd655b-a5c4-40d2-ac14-f47257d2a5f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_A_nemet_kormany_eliteli_az_Eszaki_Aramlat_2t_erinto_amerikai_szankciokat","timestamp":"2019. december. 21. 12:18","title":"A német kormány elítéli az Északi Áramlat 2-t érintő amerikai szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5ac765-92d4-4b18-9660-ab4d7fe89932","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kallos Bea egy beduin közösség mindennapjait bemutató képsorozatával, társadalom-közösség kategóriában nyerte el az első helyet.","shortLead":"Kallos Bea egy beduin közösség mindennapjait bemutató képsorozatával, társadalom-közösség kategóriában nyerte el...","id":"20191219_Magyar_fotos_nyert_Izrael_legrangosabb_fotos_versenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5ac765-92d4-4b18-9660-ab4d7fe89932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4e7c34-f041-4a86-aee4-9e0226d98e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Magyar_fotos_nyert_Izrael_legrangosabb_fotos_versenyen","timestamp":"2019. december. 19. 22:01","title":"Magyar fotós nyert Izrael legrangosabb fotós versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","shortLead":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","id":"20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de78653-e9fc-49f5-bfea-2255399a5bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","timestamp":"2019. december. 20. 15:01","title":"A Volkswagen egy olcsó elektromos újdonságba csomagolta karácsonyi üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken összehangolt rendőrségi akció keretében New York államban letartóztatták a hírhedt MS-13 nevű bűnbanda 96 tagját. ","shortLead":"Pénteken összehangolt rendőrségi akció keretében New York államban letartóztatták a hírhedt MS-13 nevű bűnbanda 96...","id":"20191221_Hirhedt_amerikai_bunbanda_majd_szaz_tagjat_vettek_orizetbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fe13aa-db40-41f0-aee3-7c441e28fbe2","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Hirhedt_amerikai_bunbanda_majd_szaz_tagjat_vettek_orizetbe","timestamp":"2019. december. 21. 08:27","title":"Hírhedt amerikai bűnbanda majd száz tagját vették őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A későbbi gyilkost a fegyházbüntetésből 2019 szeptemberében a Szombathelyi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírója bocsátotta feltételes szabadságra – áll a Legfőbb Ügyészség közleményében.","shortLead":"A későbbi gyilkost a fegyházbüntetésből 2019 szeptemberében a Szombathelyi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírója...","id":"20191220_Ugyeszseg_mindent_megtettunk_a_gyermekgyilkossag_megelozeseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d7577c-9094-46d3-8f36-4e7bf6ad3195","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Ugyeszseg_mindent_megtettunk_a_gyermekgyilkossag_megelozeseert","timestamp":"2019. december. 20. 12:03","title":"Ügyészség: Mindent megtettünk a győri gyermekgyilkosság megelőzéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló hamburger menü is átalakul.","shortLead":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló...","id":"20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07231269-fbf4-423e-ba2e-600ca597c6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","timestamp":"2019. december. 20. 08:33","title":"Megváltozik a Google Maps, lekapják az idegesítő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd1b0a7-da89-4307-8549-042b05e6db15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz lapok szerint egy 39 éves férfi lövöldözött csütörtökön este Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat székházánál.","shortLead":"Az orosz lapok szerint egy 39 éves férfi lövöldözött csütörtökön este Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat...","id":"20191220_Megneveztek_az_FSZBszekhazanal_lelott_tamadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd1b0a7-da89-4307-8549-042b05e6db15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3461fdeb-0a16-4b6c-91c9-accab3d4e123","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Megneveztek_az_FSZBszekhazanal_lelott_tamadot","timestamp":"2019. december. 20. 10:19","title":"Megnevezték az FSZB-székházánál lelőtt támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Régóta rebesgették, hogy ellenzi a transzneműek jogait J.K Rowling. Most be is bizonyosodott.","shortLead":"Régóta rebesgették, hogy ellenzi a transzneműek jogait J.K Rowling. Most be is bizonyosodott.","id":"20191220_Kiborultak_JK_Rowling_rajongoi_az_irono_transzfobias_tweetjetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e446512b-0b86-4bd4-adad-3455d15475f5","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kiborultak_JK_Rowling_rajongoi_az_irono_transzfobias_tweetjetol","timestamp":"2019. december. 20. 12:08","title":"Kiborultak J.K Rowling rajongói a Harry Potter-szerző transzfóbiás tweetjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]