[{"available":true,"c_guid":"548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgárt várnak.","shortLead":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel...","id":"20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c78a91c-34aa-4c28-9c4b-5bef3f68d87b","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","timestamp":"2019. december. 22. 08:20","title":"Elnököt választanak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739ba7d6-a272-45d7-907b-34b352c36179","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piackutató cég viselhető eszközök piacának harmadik negyedévre vonatkozó adatai nem okoztak meglepetést.","shortLead":"A Canalys piackutató cég viselhető eszközök piacának harmadik negyedévre vonatkozó adatai nem okoztak meglepetést.","id":"20191223_viselheto_technologia_okosorak_fitneszkarpantok_gyartok_piaci_reszesedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739ba7d6-a272-45d7-907b-34b352c36179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7294291f-40f0-4a32-85be-d7204edeecf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_viselheto_technologia_okosorak_fitneszkarpantok_gyartok_piaci_reszesedese","timestamp":"2019. december. 23. 14:03","title":"Milyen okosórákat és fitneszkarpántokat vesznek most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. ","shortLead":"A magyar kapussal lett őszi bajnok a Lipcse. ","id":"20191221_Gulacsiek_mar_biztosan_ev_vegi_elsok_a_Bundesligaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981db835-258e-4029-8d0d-8692dfec95a2","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Gulacsiek_mar_biztosan_ev_vegi_elsok_a_Bundesligaban","timestamp":"2019. december. 21. 18:19","title":"Gulácsiék már biztosan év végi elsők a Bundesligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef10efd-9174-43b1-986a-25e8f329fa1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyártól vége lesz az \"utolsó foglalható szoba\" jellegű presszióknak. ","shortLead":"Nyártól vége lesz az \"utolsó foglalható szoba\" jellegű presszióknak. ","id":"20191223_booking_turizmus_szallasfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef10efd-9174-43b1-986a-25e8f329fa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91b390-3edb-4942-91eb-2b27c7746b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_booking_turizmus_szallasfoglalas","timestamp":"2019. december. 23. 08:33","title":"Megváltozik a Booking.com működése 2020-tól, és ezt a felhasználók is megérzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral, Csányi Sándor pedig azt, hogy rosszul értelmeztük az oligarcha szót; végre megszavazták a Brexit-megállapodást. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral...","id":"20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cc6472-908b-4d37-9055-6d2d9050cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","timestamp":"2019. december. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy Magyarországon nincsenek oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff0e0b-2311-4685-9e8b-8885a06a0aa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vagy sem, az ilyen minőségű műhelymunkák mindig elismerésre méltóak. ","shortLead":"Elektromos vagy sem, az ilyen minőségű műhelymunkák mindig elismerésre méltóak. ","id":"20191223_Alfa_Romeo_Giulia_Sprint_GT_elektromos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff0e0b-2311-4685-9e8b-8885a06a0aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e27932-3813-4c5e-85c4-4c8dc213e089","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Alfa_Romeo_Giulia_Sprint_GT_elektromos","timestamp":"2019. december. 23. 15:58","title":"Újabb olasz klasszikus, az Alfa Romeo Giulia Sprint GT kap elektromos szívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]