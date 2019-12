Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b00894-c8ff-446b-9ddc-ca78dd040c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit áruházlánc mindenesetre nem árulja a lapokat.","shortLead":"A brit áruházlánc mindenesetre nem árulja a lapokat.","id":"20191223_Kina_csak_kitalacio_hogy_rabok_gyartjak_a_karacsonyi_lapokat_a_Tesconak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b00894-c8ff-446b-9ddc-ca78dd040c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e94f18-6843-4482-8ce4-61278d3dfd93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Kina_csak_kitalacio_hogy_rabok_gyartjak_a_karacsonyi_lapokat_a_Tesconak","timestamp":"2019. december. 23. 15:22","title":"Kína: csak kitaláció, hogy rabok gyártják a karácsonyi lapokat a Tescónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 263 millió ment el.","shortLead":"Összesen 263 millió ment el.","id":"20191223_Atlagosan_384_ezer_forint_ev_vegi_jutalmat_osztottak_a_Kulugyminiszteriumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879082b1-cc17-4e02-bdb3-bd5e127625fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Atlagosan_384_ezer_forint_ev_vegi_jutalmat_osztottak_a_Kulugyminiszteriumban","timestamp":"2019. december. 23. 14:53","title":"Átlagosan 384 ezer forint év végi jutalmat osztottak a Külügyminisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","shortLead":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","id":"20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef6207-1a09-4ea4-ae03-b6dcb3033641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","timestamp":"2019. december. 23. 15:38","title":"A gyógyszerészeti hivatal vizsgálja a legújabb csodaszert, a c-peptidet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8486d291-34dc-4922-a350-5b2b01ed56e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orkán erejű szél bontotta meg, személyi sérülés nem történt. ","shortLead":"Az orkán erejű szél bontotta meg, személyi sérülés nem történt. ","id":"20191224_Vizsgaljak_miert_dolt_el_az_allvany_a_Penzugyminiszterium_epuletenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8486d291-34dc-4922-a350-5b2b01ed56e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd826fb-4f08-4930-9576-6259c33ba353","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Vizsgaljak_miert_dolt_el_az_allvany_a_Penzugyminiszterium_epuletenel","timestamp":"2019. december. 24. 13:14","title":"Vizsgálják, miért dőlt el az állvány a Pénzügyminisztérium épületénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52be6d3c-c91e-40ac-8130-7068032164fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is sok érdekes számítógépes és telefonos programot mutattunk a fotószerkesztőktől az életmentő appokon át a géptisztító szoftverekig, amelyek közül év végi válogatásunkban a szerintünk leghasznosabb szoftvereket szedtük össze. Mindegyik ingyenes.","shortLead":"Idén is sok érdekes számítógépes és telefonos programot mutattunk a fotószerkesztőktől az életmentő appokon át...","id":"20191223_appajanlo_2019_hasznos_programok_pc_mobil_fotoszerkeszto_ingyenes_letoltheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52be6d3c-c91e-40ac-8130-7068032164fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f5be11-7af5-4980-b254-53c907a266c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_appajanlo_2019_hasznos_programok_pc_mobil_fotoszerkeszto_ingyenes_letoltheto","timestamp":"2019. december. 23. 17:00","title":"15 hasznos program, amit jó, ha feltesz számítógépére, telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hévízgyörk térségében történt balesetben senki sem sérült meg.\r

","shortLead":"A Hévízgyörk térségében történt balesetben senki sem sérült meg.\r

","id":"20191225_Ot_auto_karambolozott_az_M3ason_nagy_a_torlodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2c1a7-c121-4e93-b355-2e6e7cf9f96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Ot_auto_karambolozott_az_M3ason_nagy_a_torlodas","timestamp":"2019. december. 25. 10:54","title":"Öt autó karambolozott az M3-ason, nagy a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bed2279-a092-43dc-84ec-83d4f2c4e342","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jármű egy kanyargós útszakaszon tért le az útról és zuhant a mélybe, egy folyóba. ","shortLead":"A jármű egy kanyargós útszakaszon tért le az útról és zuhant a mélybe, egy folyóba. ","id":"20191224_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Indoneziaban_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bed2279-a092-43dc-84ec-83d4f2c4e342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecabbcc-3159-4054-8146-2c4476ad744b","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Indoneziaban_halott","timestamp":"2019. december. 24. 08:32","title":"Szakadékba zuhant egy busz Indonéziában, 25 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d639a8a-8b63-4bcc-9397-bc143f44ada0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A HVG Extra Business Liptay Gabriellával, a KPMG marketing- és kommunikációs igazgatójával beszélgetett vezetésről, XXI. századi kihívásokról, valamint arról, vezetőként miért érdemes több helyről is inspirációt és erőt meríteni. Ebből közlünk most egy részletet.","shortLead":"A HVG Extra Business Liptay Gabriellával, a KPMG marketing- és kommunikációs igazgatójával beszélgetett vezetésről...","id":"20191223_liptay_gabriella_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d639a8a-8b63-4bcc-9397-bc143f44ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab558b9-cc2f-4a96-a50f-038e9f69c9dc","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191223_liptay_gabriella_interju","timestamp":"2019. december. 23. 15:40","title":"Milyen eszközökkel tudja egy vezető motiválni a csapatát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]