[{"available":true,"c_guid":"2ed1a297-94c3-4a37-b970-4ab1676dbc00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Adócsalás és doppingszerekkel való visszaélés vádjával tartóztatták le a korábbi bokszvilágbajnokot.","shortLead":"Adócsalás és doppingszerekkel való visszaélés vádjával tartóztatták le a korábbi bokszvilágbajnokot.","id":"20191225_Felix_Sturm_szabadlabon_vedekezhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed1a297-94c3-4a37-b970-4ab1676dbc00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cc73a1-ffbd-4875-bab4-ff3dcea5fe40","keywords":null,"link":"/sport/20191225_Felix_Sturm_szabadlabon_vedekezhet","timestamp":"2019. december. 25. 13:54","title":"Felix Sturm szabadlábon védekezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i nagykövetséget.","shortLead":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i...","id":"20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc274e9-9146-4cce-96b2-18a5b228e76c","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","timestamp":"2019. december. 25. 07:41","title":"A bolíviai hatóságok szerint egy mexikói nagykövetségen bujkálnak a Morales-kormány körözött tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset Nagykanizsa és Sormás között történt.","shortLead":"A baleset Nagykanizsa és Sormás között történt.","id":"20191223_7_es_fout_gyalogos_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956f2ae7-b4a4-4b44-ad71-f0f9660ffcf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_7_es_fout_gyalogos_halalos_baleset","timestamp":"2019. december. 23. 21:45","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a 7-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre felkészültebbek a vállalatok a zsarolóvírusokkal szemben, éppen ezért újabb trükköt vetnek be a kártevők.","shortLead":"Egyre felkészültebbek a vállalatok a zsarolóvírusokkal szemben, éppen ezért újabb trükköt vetnek be a kártevők.","id":"20191224_zeppelin_adatlopas_ransomware_zsarolovirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb73977-bfda-4e08-b7bc-2fe854d9ed38","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_zeppelin_adatlopas_ransomware_zsarolovirus","timestamp":"2019. december. 24. 14:03","title":"Durva trükköt vet be egy új zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvény mellett szavazók kapták a meglepetést.\r

","shortLead":"A törvény mellett szavazók kapták a meglepetést.\r

","id":"20191225_Karacsonyi_kepeslapokon_uzentek_a_hajlektalanok_az_alkotmanybiroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619ec6df-a8a8-45d4-9cc5-c2c765e99ef0","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Karacsonyi_kepeslapokon_uzentek_a_hajlektalanok_az_alkotmanybiroknak","timestamp":"2019. december. 25. 10:26","title":"Karácsonyi képeslapokon üzentek a hajléktalanok az alkotmánybíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dacb2d-b553-40c3-a40e-25dcb5fbd7aa","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Harminc évvel ezelőtt még nem voltak televíziós hírcsatornák, az országos napilapok viszont rendkívüli kiadásokban számoltak be a véres romániai rendszerváltás eseményeiről.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt még nem voltak televíziós hírcsatornák, az országos napilapok viszont rendkívüli kiadásokban...","id":"201951_magyarorszagrol_nezve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90dacb2d-b553-40c3-a40e-25dcb5fbd7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97406c0a-cbd8-497b-a3a0-8f7c0b54743f","keywords":null,"link":"/360/201951_magyarorszagrol_nezve","timestamp":"2019. december. 25. 08:15","title":"1989 karácsonyán mindenki a romániai forradalom híreit figyelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útzár mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Teljes útzár mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20191224_Elutottek_egy_biciklit_tolo_gyalogost_Martfunel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59df88a2-df51-431a-bbaf-8c12610d520f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191224_Elutottek_egy_biciklit_tolo_gyalogost_Martfunel","timestamp":"2019. december. 24. 19:12","title":"Elütöttek egy biciklit toló gyalogost Martfűnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa80e2b8-5cb4-42d1-b326-0ba4ec54df0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-ra kész lehet az szlovákiai Helembát és a magyarországi Ipolydamásdot összekötő új Ipoly-híd.","shortLead":"2023-ra kész lehet az szlovákiai Helembát és a magyarországi Ipolydamásdot összekötő új Ipoly-híd.","id":"20191225_Uj_hid_epul_Szlovakia_es_Magyarorszag_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa80e2b8-5cb4-42d1-b326-0ba4ec54df0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49bff0d-9209-4ac6-8a90-20c970ebe3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Uj_hid_epul_Szlovakia_es_Magyarorszag_kozott","timestamp":"2019. december. 25. 07:19","title":"Új híd épül Szlovákia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]